Καραχάλιος για Καρυστιανού: Την εποχή που έλεγε ότι δεν κάνει κόμμα, μοίραζε υπουργιλίκια, είχε προσεγγίσει και τον Ράμμο
«Γύρναγε ανά την Ελλάδα με την αίγλη και το φωτοστέφανο των Τεμπών, χωρίς να τους εξηγεί ότι κανένας γονέας δεν είναι μαζί της», υποστήριξε ο επικοινωνιολόγος - «Προσέγγισε και λαϊκούς τραγουδιστές της πίστας» - «Τον Αρβανίτη τον έκανε πέρα για να πάρει το νέο μοντέλο που λέγεται Φαραντούρης»
Σε νέες αποκαλύψεις για τις παρασκηνιακές διεργασίες της Μαρίας Καρυστιανού το περασμένο χρονικό διάστημα, όταν μάλιστα διέψευδε ότι θα κάνει κόμμα, προχώρησε ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος.
«Την εποχή που έλεγε ότι δεν κάνει κόμμα, είχε κάνει ήδη πρόγραμμα, είχε κάνει συσκέψεις και Skype με 20 επιστήμονες, παρέδωσαν το πρόγραμμα και μετά έκανε ghosting, εξαφανίστηκε», υποστήριξε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7.
Σύμφωνα με τον κ. Καραχάλιο, η Μαρία Καρυστιανού «στρατολογούσε ανθρώπους και τους μοίραζε βουλευτιλίκια και υπουργιλίκια». Ο ίδιος αρνήθηκε να πει ονόματα, όμως αναφέρθηκε στον καθηγητή Φαρμακολογίας Δημήτρη Κούβελα, στον οποίο ανέθεσε να φτιάξει πρόγραμμα. Επίσης, υποστήριξε ότι απευθύνθηκε ακόμη και σε τραγουδιστές της πίστας.
«Η κυρία Καρυστιανού, λοιπόν, γύρναγε ανά την Ελλάδα, και θα βρείτε πάρα πολλούς σοβαρούς ανθρώπους, τους οποίους προσέγγιζε, με την αίγλη και το φωτοστέφανο των Τεμπών, τους γοήτευε, χωρίς όμως να τους εξηγεί ότι κανένας γονέας δεν είναι μαζί της, χωρίς να τους εξηγεί ότι θα κάνει μήνυση στην Κοβέσι», είπε.
Ο κ. Καραχάλιος υποστήριξε ότι η συνεργασία της κυρίας Καρυστιανού με τον Νικόλα Φαραντούρη ξεκίνησε πριν την εκλογή του στην ευρωβουλή.
«Είχε έρθει σε συνεργασία με τον Νίκο τον Φαραντούρη, πολύ πριν πάει στις Βρυξέλλες, και τον έχει παγιδεύσει αυτή τη στιγμή», ανέφερε. «Τον Αρβανίτη τον έκανε πέρα για να πάρει το νέο μοντέλο που λέγεται Φαραντούρης. Ο Αρβανίτης την πρωτοκάλεσε (σ.σ. στις Βρυξέλλες), τον Αρβανίτη πρωτοχρησιμοποίησε».
«Έκανε πέρα τον Αρβανίτη για το πιο εξελιγμένο μοντέλο, τον Φαραντούρη»
«Είχε προσεγγίσει τον Ράμμο»
Ο επικοινωνιολόγος αποκάλυψε ότι την περίοδο της συνεργασίας τους, ο ίδιος πρότεινε στην κυρία Καρυστιανού τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ Χρήστο Ράμμο για τη θέση του επικεφαλής του ευρωψηφοδελτίου του κόμματος, ακόμα και για επίτιμο πρόεδρο του κόμματος.
«Ο σχεδιασμός ήταν να μην είναι μόνο το κόμμα των Τεμπών, αλλά να είναι το κόμμα του Ματιού, να είναι το κόμμα της Μάνδρας, να είναι το κόμμα των υποκλοπών» και σε αυτό το πλαίσιο ο κ. Ράμμος είχε υψηλό συμβολισμό, εξήγησε.
«Η κυρία Καρυστιανού, όπως είδατε, τον πήρε τηλέφωνο, τον κάλεσε στις Βρυξέλλες, άσχετα αν ο άνθρωπος τελικά μάλλον βρήκε μία πρόφαση και δεν πήγε, και πήγε να τον εμπλέξει στο νέο σχήμα», είπε.
