Καραχάλιος για Καρυστιανού: Την εποχή που έλεγε ότι δεν κάνει κόμμα, μοίραζε υπουργιλίκια, είχε προσεγγίσει και τον Ράμμο

«Γύρναγε ανά την Ελλάδα με την αίγλη και το φωτοστέφανο των Τεμπών, χωρίς να τους εξηγεί ότι κανένας γονέας δεν είναι μαζί της», υποστήριξε ο επικοινωνιολόγος - «Προσέγγισε και λαϊκούς τραγουδιστές της πίστας» - «Τον Αρβανίτη τον έκανε πέρα για να πάρει το νέο μοντέλο που λέγεται Φαραντούρης»