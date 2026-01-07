Ο Φάμελλος μίλησε με τον Φαραντούρη, του ζήτησε εξηγήσεις για το κόμμα Καρυστιανού
Ο Φάμελλος μίλησε με τον Φαραντούρη, του ζήτησε εξηγήσεις για το κόμμα Καρυστιανού
Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, ο κ. Φαραντούρης είπε ότι «βεβαίως είναι ΣΥΡΙΖΑ» και θα το ξεκαθαρίσει άμεσα
Επικοινωνία με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλα Φαραντούρη, είχε απόψε ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, προκειμένου να του ζητήσει διευκρινίσεις για τη στάση του απέναντι στην πολιτική πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού.
Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, ο κ. Φαραντούρης είπε ότι «βεβαίως είναι ΣΥΡΙΖΑ» και θα το ξεκαθαρίσει άμεσα.
«Θα γίνει επικοινωνία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, προκειμένου να ζητηθούν κάποιες διευκρινίσεις» είχε δηλώσει νωρίτερα, μιλώντας στο Action 24, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, Θανάσης Θεοχαρόπουλος.
Αναφορικά με τη Μαρία Καρυστιανού, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος υπογράμμισε την αξία του αγώνα της, λέγοντας: «Η κυρία Καρυστιανού, με την προσπάθειά της και την υποστήριξη άλλων συγγενών, ανέδειξε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, φέρνοντας στο προσκήνιο θέματα που δεν ήταν εύκολο να αναδειχθούν».
Ωστόσο, διαφώνησε με την επίθεση της Καρυστιανού στην κυβέρνηση Τσίπρα, επισημαίνοντας: «Η ΝΔ χρεοκόπησε τη χώρα και την έβαλε στα μνημόνια, κάτι με το οποίο διαφωνώ με την κυρία Καρυστιανού».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfhrz6xco1gh)
Νωρίτερα, να ξεκαθαρίσει τη θέση του είχε καλέσει τον Νικόλα Φαραντούρη και ο Παύλος Πολάκης, γράφοντας χαρακτηριστικά στο Facebook: «Νικο Φαραντουρη ξεκαθαρισε τη θεση σου ειτε αποποιουμενος τα σεναρια ,ειτε παραιτούμενος απο τη θεση του Ευρωβουλευτη! Γιατι βγηκες ευρωβουλευτης του ΣΥΡΙΖΑ ,οχι του απατού σου!!».
Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου, ο κ. Φαραντούρης είπε ότι «βεβαίως είναι ΣΥΡΙΖΑ» και θα το ξεκαθαρίσει άμεσα.
«Θα γίνει επικοινωνία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, προκειμένου να ζητηθούν κάποιες διευκρινίσεις» είχε δηλώσει νωρίτερα, μιλώντας στο Action 24, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, Θανάσης Θεοχαρόπουλος.
Αναφορικά με τη Μαρία Καρυστιανού, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος υπογράμμισε την αξία του αγώνα της, λέγοντας: «Η κυρία Καρυστιανού, με την προσπάθειά της και την υποστήριξη άλλων συγγενών, ανέδειξε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, φέρνοντας στο προσκήνιο θέματα που δεν ήταν εύκολο να αναδειχθούν».
Ωστόσο, διαφώνησε με την επίθεση της Καρυστιανού στην κυβέρνηση Τσίπρα, επισημαίνοντας: «Η ΝΔ χρεοκόπησε τη χώρα και την έβαλε στα μνημόνια, κάτι με το οποίο διαφωνώ με την κυρία Καρυστιανού».
Νωρίτερα, να ξεκαθαρίσει τη θέση του είχε καλέσει τον Νικόλα Φαραντούρη και ο Παύλος Πολάκης, γράφοντας χαρακτηριστικά στο Facebook: «Νικο Φαραντουρη ξεκαθαρισε τη θεση σου ειτε αποποιουμενος τα σεναρια ,ειτε παραιτούμενος απο τη θεση του Ευρωβουλευτη! Γιατι βγηκες ευρωβουλευτης του ΣΥΡΙΖΑ ,οχι του απατού σου!!».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα