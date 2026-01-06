Φαραντούρης για κόμμα Καρυστιανού: Καλοδεχούμενο, αλλά δεν θα μπω σε σπέκουλα για μελλοντικά και αβέβαια

Την ύπαρξη ενός πολιτικού κόμματος με την εμπλοκή της Μαρίας Καρυστιανού σχολίασε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας πως «έχει κάθε δικαίωμα» να το κάνει