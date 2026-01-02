Η Ελλάδα δηλώνει έτοιμη να δεχτεί εγκαυματίες από το Κραν Μοντανά, λένε διπλωματικές πηγές
Η Ελλάδα δηλώνει έτοιμη να δεχτεί εγκαυματίες από το Κραν Μοντανά, λένε διπλωματικές πηγές
Το υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και την Πολιτική Προστασία, παραμένουν σε ετοιμότητα για ανταπόκριση σε πιθανό ελβετικό αίτημα
Διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά υπέβαλε η Ελλάδα, σε συνέχεια του αιτήματος της Ελβετίας προς τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας για νοσηλεία εγκαυματιών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.
Η Ελβετία έχει επιλέξει αρχικά να μεταφερθούν ασθενείς σε γειτονικές χώρες λόγω γεωγραφικής εγγύτητας και κοινής γλώσσας.
Το υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και την Πολιτική Προστασία, παραμένουν σε ετοιμότητα για ανταπόκριση σε πιθανό νεότερο ελβετικό αίτημα.
Η Ελβετία έχει επιλέξει αρχικά να μεταφερθούν ασθενείς σε γειτονικές χώρες λόγω γεωγραφικής εγγύτητας και κοινής γλώσσας.
Το υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας και την Πολιτική Προστασία, παραμένουν σε ετοιμότητα για ανταπόκριση σε πιθανό νεότερο ελβετικό αίτημα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα