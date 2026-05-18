Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»
Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», αναφέρει σε ανακοίνωση του το Υπουργείο Εξωτερικών.
Και καταλήγει: «Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή».
