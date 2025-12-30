Κυβερνητικές πηγές για πιθανή πώληση F-35 στην Τουρκία: Δύο νομικά εμπόδια απαγορεύουν την πώληση αμυντικού υλικού στην Τουρκία

F‑16

Rafale

Trump on whether he'll sell F-35 jets to Türkiye:



We are thinking about it very seriously.



When the same question was asked to Netanyahu, Trump said:



I promise they'll never use them on Israel. pic.twitter.com/0VCK9qj3Cc — Clash Report (@clashreport) December 29, 2025

Η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα για το«απαιτεί τροποποίηση της αμερικανικής νομοθεσίας με σύμπραξη του Κογκρέσου» υπογραμμίζουν κυβερνητικές πηγές στην Αθήνα με αφορμή τις δηλώσειςότιτα μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενεάς στην Τουρκία.Οι ίδιες πηγές που αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα τις αναφορές του Αμερικανού προέδρου, υπενθυμίζουν μάλιστα τα σοβαρά νομικά εμπόδια που θα συναντήσει αυτή η διαδικασία λόγω των ρωσικών πυραύλων S-400 που προμηθεύτηκε η Άγκυρα και των κυρώσεων CAATSA που της επιβλήθηκαν.Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντίστοιχη αναφορά είχε γίνει και τον περασμένο Σεπτέμβριο, η οποία περιοριζόταν στη συνέχιση των σχετικών συνομιλιών που λαμβάνουν χώρα από τότε που η Τουρκία αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των F-35.Υπενθυμίζουν ότι υπάρχουν δύο προβλέψεις στην αμερικανική νομοθεσία που απαγορεύουν την πώληση αμυντικού υλικού στην Τουρκία: «H απαγόρευση πώλησης F-35 για όσο η Τουρκία συνεχίζει να κατέχει τους S-400 και οι κυρώσεις CAATSA στην τουρκική αμυντική βιομηχανία επίσης λόγω της κατοχής των S-400. Η επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35 που απαγορεύεται με νόμο για όσο η Τουρκία κατέχει τους S-400, απαιτεί την σύμπραξη του Κογκρέσου για την τροποποίηση του νόμου».Τέλος, οι κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση του δικού της εξοπλιστικού προγράμματος. Ήδη έχουν παραληφθεί 42 αναβαθμισμένα, ενώ η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει 24. Παράλληλα, η χώρα αναμένει την παραλαβή των πρώτων F-35 το 2028, εξέλιξη που, όπως τονίζεται, ενισχύει περαιτέρω τις αμυντικές δυνατότητες της Ελλάδας στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της.Οι ΗΠΑ «σκέφτονται πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία είπε οστη συνέντευξη Τύπου μαζί με τονΌταν η ίδια ερώτηση τέθηκε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Τραμπ έσπευσε να απαντήσει ο ίδιος και είπε: «Υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ».Η Τουρκία εκδιώχτηκε από το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400. Από τότε πιέζει για την επάνοδο, αλλά η απόφαση δεν είναι αποκλειστικά στο χέρι του Αμερικανού προέδρου.Από την πλευρά του το Ισραήλ είναι κατηγορηματικά αντίθετο στο ενδεχόμενο να δοθούν τα μαχητικά στην Τουρκία.