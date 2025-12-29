Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία: Το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά, υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ

Οι ΗΠΑ «σκέφτονται πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου.Όταν η ίδια ερώτηση τέθηκε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Τραμπ έσπευσε να απαντήσει ο ίδιος και είπε: «Υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ».Η Τουρκία εκδιώχτηκε από το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400. Από τότε πιέζει για την επάνοδο, αλλά η απόφαση δεν είναι αποκλειστικά στο χέρι του Αμερικανού προέδρου.Από την πλευρά του το Ισραήλ είναι κατηγορηματικά αντίθετο στο ενδεχόμενο να δοθούν τα μαχητικά στην Τουρκία.