Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία: Το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά, υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Τουρκία F-35

Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία: Το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά, υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ

Η υπόσχεση που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό

Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία: Το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά, υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ
38 ΣΧΟΛΙΑ
Οι ΗΠΑ «σκέφτονται πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Όταν η ίδια ερώτηση τέθηκε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Τραμπ έσπευσε να απαντήσει ο ίδιος και είπε: «Υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ».

Η Τουρκία εκδιώχτηκε από το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400. Από τότε πιέζει για την επάνοδο, αλλά η απόφαση δεν είναι αποκλειστικά στο χέρι του Αμερικανού προέδρου.

Από την πλευρά του το Ισραήλ είναι κατηγορηματικά αντίθετο στο ενδεχόμενο να δοθούν τα μαχητικά στην Τουρκία.
38 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης