Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία: Το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά, υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ
Η υπόσχεση που έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον Ισραηλινό πρωθυπουργό
Οι ΗΠΑ «σκέφτονται πολύ σοβαρά» το ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου.
Όταν η ίδια ερώτηση τέθηκε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ο Τραμπ έσπευσε να απαντήσει ο ίδιος και είπε: «Υπόσχομαι ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν ποτέ εναντίον του Ισραήλ».
Η Τουρκία εκδιώχτηκε από το πρόγραμμα των F-35 μετά την αγορά του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400. Από τότε πιέζει για την επάνοδο, αλλά η απόφαση δεν είναι αποκλειστικά στο χέρι του Αμερικανού προέδρου.
Από την πλευρά του το Ισραήλ είναι κατηγορηματικά αντίθετο στο ενδεχόμενο να δοθούν τα μαχητικά στην Τουρκία.
Trump on whether he'll sell F-35 jets to Türkiye:— Clash Report (@clashreport) December 29, 2025
We are thinking about it very seriously.
When the same question was asked to Netanyahu, Trump said:
I promise they'll never use them on Israel. pic.twitter.com/0VCK9qj3Cc
