Στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Η φωτογραφία με εργαζόμενο στην καθαριότητα
Στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Η φωτογραφία με εργαζόμενο στην καθαριότητα

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του με την οικογένειά του λόγω εορτών

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Χανιά, βρίσκεται τις ημέρες των εορτών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με την οικογένειά του.

Όπως αναφέρει το creta24 το βράδυ του Σαββάτου, ο κ. Μητσοτάκης έκανε βόλτα στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων. Εκεί συνάντησε εργαζόμενο στην καθαριότητα, με τον οποίο και έβγαλε φωτογραφία.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τους εργαζομένους για την καθαριότητα της πόλης.


