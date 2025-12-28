Στα Χανιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Η φωτογραφία με εργαζόμενο στην καθαριότητα
Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του με την οικογένειά του λόγω εορτών
Στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Χανιά, βρίσκεται τις ημέρες των εορτών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με την οικογένειά του.
Όπως αναφέρει το creta24 το βράδυ του Σαββάτου, ο κ. Μητσοτάκης έκανε βόλτα στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων. Εκεί συνάντησε εργαζόμενο στην καθαριότητα, με τον οποίο και έβγαλε φωτογραφία.
Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τους εργαζομένους για την καθαριότητα της πόλης.
