Να το σκεφτούμε καλύτερα, ζήτησε ο Πολάκης για τη διαγραφή Παππά
O βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ συνάντησε, σύμφωνα με πληροφορίες, την κάθετη αντίδραση του ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη
Ο Παύλος Πολάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να σκεφτούν καλύτερα πώς είναι τα γεγονότα, αναφορικά με την διαγραφή του Νίκου Παππά από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έπειτα από το επεισόδιο με τον δημοσιογράφο στο Στρασβούργο.
Άφησε μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, να αιωρούνται αιτιάσεις για άλλους σκοπούς πίσω από τη διαγραφή.
Ωστόσο, ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ βρήκε την κάθετη αντίδραση του ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη, που είναι επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι σε οποιοδήποτε άλλο ενδεχόμενο εκτός από τη διαγραφή του Νίκου Παππά.
Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Παππάς βρέθηκε εκτός της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ μετά το άγριο επεισόδιο και την επίθεση στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο. Παράλληλα ο ευρωβουλευτής αναμένεται να διαγραφεί και από το κόμμα.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, πήρε την απόφαση να θέσει εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Νίκο Παππά, με την Κουμουνδούρου να κάνει λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά του ευρωβουλευτή, ο οποίος έχει παραπεμφθεί στην επιτροπή δεοντολογίας του κόμματος με αίτημα τη διαγραφή του.
Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος είχε ενημερώσει τον Κώστα Αρβανίτη.
Ο επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε το πρωί της Τετάρτης (17/12) για εξηγήσεις τον Νίκο Παππά και ακολούθως ενημέρωσε τον Σωκράτη Φάμελλο για το συμβάν. Παράλληλα, κατά πληροφορίες, εξελίξεις αναμένεται να υπάρξουν και στους κόλπους της ευρωομάδας της Left, όπου ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ.
