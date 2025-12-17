Άγριο επεισόδιο στο Στρασβούργο, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς χτύπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο - Διαγράφεται από τον ΣΥΡΙΖΑ
Άγριο επεισόδιο στο Στρασβούργο, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς χτύπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο - Διαγράφεται από τον ΣΥΡΙΖΑ
Ο δημοσιογράφος μετέβη μαζί με μάρτυρες στο αστυνομικό τμήμα και υπέβαλε έγκληση σε βάρος του ευρωβουλευτή - Κινήθηκε η ποινική διαδικασία από την αστυνομία - Εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ετέθη ο ευρωβουλευτής
Πρωταγωνιστής σε βίαιο επεισόδιο με θύμα τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο έγινε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς: Οι δύο άνδρες βρέθηκαν στο ίδιο κατάστημα χθες το βράδυ στο Στρασβούργο και εκεί, ο δημοσιογράφος δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή.
Συνοδεία αυτοπτών μαρτύρων ο κ.Γιαννόπουλος πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, μήνυσε τον ευρωβουλευτή, ο οποίος αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς το αδίκημα δεν εμπίπτει στη βουλευτική ασυλία. Σημειώνεται πως ο Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωομάδας τον Νίκο Παππά, λόγω του επεισοδίου, ενώ ο ευρωβουλευτής θα διαγραφεί και από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Δείτε βίντεο από τη στιγμή ο Νίκος Γιαννόπουλος υποβάλει μήνυση στον Νίκο Παππά:
Όλα έγιναν στο Στρασβούργο -πρωτεύουσα των Χριστουγέννων για τη Γαλλία- αλλά και έδρα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου το οποίο μπορεί να είναι στολισμένο και μια από τις πλέον χαμηλά σε εγκληματικότητα περιοχές στο εξάγωνο και την Ευρώπη, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως δεν συμβαίνουν και ακρότητες και μάλιστα «εισαγόμενες». Εχθές -16 Δεκεμβρίου- στις 23.00 ομάδα της ελληνικής αποστολής δημοσιογράφων που καλύπτει την ολομέλεια βρέθηκε μπροστά σε μια ακραία κατάσταση πολυεπίπεδης βίας.
Ο Νίκος Παππάς, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν σε εστιατόριο μπαρ στο κεντρικότερο σημείο της πόλης παράλληλα με τους Έλληνες δημοσιογράφους, αλλά όχι και στην ίδια παρέα. Δύο από τα μέλη της ομάδας αποφάσισαν πως η βραδιά είχε τελειώσει χαιρέτησαν και κατευθύνθηκαν προς την έξοδο του χώρου. Ο ευρωβουλευτής σηκώθηκε και ζήτησε τον λόγο από τον δημοσιογράφο φωνάζοντας πως τον είχε πατήσει και δεν ζήτησε συγγνώμη. Ο δημοσιογράφος φανερά αιφνιδιασμένος είπε στον Ευρωβουλευτή πως ποτέ δεν τον ακούμπησε και πως εκείνος επιχείρησε να τον ρίξει με τρικλοποδιά στο έδαφος.
Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος
Ο Παππάς στη συνέχεια ακολούθησε προς την έξοδο τους δυο δημοσιογράφους. Στον διάδρομο της εξόδου έπιασε από τον λαιμό, όντας από πίσω του, τον δημοσιογράφο Νίκος Γιαννόπουλο, και τον χτύπησε επανειλημμένα. Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, που δέχθηκε την επίθεση έπεσε στο πάτωμα ανήμπορος να αντιδράσει μπροστά στα σχεδόν 2 μέτρα και την σωματοδομή του πρώην μπασκετμπολίστα.
Οι δυο δημοσιογράφοι -θύμα και αυτόπτης μάρτυρας- σε απόλυτο σοκ τρέμοντας μπήκαν ξανά στο εστιατόριο και απευθύνθηκαν στους υπόλοιπους. Η ομάδα των δημοσιογράφων βγήκε από τον χώρο στον οποίο συνάντησε τον ευρωβουλευτή σε έξαλλη κατάσταση να επιχειρεί και πάλι να επιτεθεί στον δημοσιογράφο. Οι απειλές συνοδεύτηκαν από κάτι ακόμη πιο ακραίο: "σε χτύπησα γιατί κοίτα πως είσαι"... εκεί έγινε απόλυτα σαφές πως ο ευρωβουλευτής δεν είχε απολύτως καμία διάθεση να κρυφτεί πίσω από "δικαιολογίες". Είχε ομολογήσει τη βίαιη επίθεση και επέμενε πως ήταν μόνο η αρχή... μετά από 20λεπτη "επιχείρηση" ο ευρωβουλευτής έφυγε από το σημείο λέγοντας "απολογούμαι σε εσάς για την ένταση" και το θύμα επέστρεψε σε κατάσταση απόλυτου σοκ στο ξενοδοχείο του.
Συνοδεία αυτοπτών μαρτύρων ο κ.Γιαννόπουλος πήγε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, μήνυσε τον ευρωβουλευτή, ο οποίος αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς το αδίκημα δεν εμπίπτει στη βουλευτική ασυλία. Σημειώνεται πως ο Σωκράτης Φάμελλος έθεσε εκτός ευρωομάδας τον Νίκο Παππά, λόγω του επεισοδίου, ενώ ο ευρωβουλευτής θα διαγραφεί και από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Δείτε βίντεο από τη στιγμή ο Νίκος Γιαννόπουλος υποβάλει μήνυση στον Νίκο Παππά:
Όλα έγιναν στο Στρασβούργο -πρωτεύουσα των Χριστουγέννων για τη Γαλλία- αλλά και έδρα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου το οποίο μπορεί να είναι στολισμένο και μια από τις πλέον χαμηλά σε εγκληματικότητα περιοχές στο εξάγωνο και την Ευρώπη, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει πως δεν συμβαίνουν και ακρότητες και μάλιστα «εισαγόμενες». Εχθές -16 Δεκεμβρίου- στις 23.00 ομάδα της ελληνικής αποστολής δημοσιογράφων που καλύπτει την ολομέλεια βρέθηκε μπροστά σε μια ακραία κατάσταση πολυεπίπεδης βίας.
@protothema.gr Άγριο επεισόδιο στο Στρασβούργο, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς χτύπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο - Διαγράφεται από τον ΣΥΡΙΖΑ @John Haramidis #protothema #news #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Ο Νίκος Παππάς, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν σε εστιατόριο μπαρ στο κεντρικότερο σημείο της πόλης παράλληλα με τους Έλληνες δημοσιογράφους, αλλά όχι και στην ίδια παρέα. Δύο από τα μέλη της ομάδας αποφάσισαν πως η βραδιά είχε τελειώσει χαιρέτησαν και κατευθύνθηκαν προς την έξοδο του χώρου. Ο ευρωβουλευτής σηκώθηκε και ζήτησε τον λόγο από τον δημοσιογράφο φωνάζοντας πως τον είχε πατήσει και δεν ζήτησε συγγνώμη. Ο δημοσιογράφος φανερά αιφνιδιασμένος είπε στον Ευρωβουλευτή πως ποτέ δεν τον ακούμπησε και πως εκείνος επιχείρησε να τον ρίξει με τρικλοποδιά στο έδαφος.
Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος
Ο Παππάς στη συνέχεια ακολούθησε προς την έξοδο τους δυο δημοσιογράφους. Στον διάδρομο της εξόδου έπιασε από τον λαιμό, όντας από πίσω του, τον δημοσιογράφο Νίκος Γιαννόπουλο, και τον χτύπησε επανειλημμένα. Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, που δέχθηκε την επίθεση έπεσε στο πάτωμα ανήμπορος να αντιδράσει μπροστά στα σχεδόν 2 μέτρα και την σωματοδομή του πρώην μπασκετμπολίστα.
Οι δυο δημοσιογράφοι -θύμα και αυτόπτης μάρτυρας- σε απόλυτο σοκ τρέμοντας μπήκαν ξανά στο εστιατόριο και απευθύνθηκαν στους υπόλοιπους. Η ομάδα των δημοσιογράφων βγήκε από τον χώρο στον οποίο συνάντησε τον ευρωβουλευτή σε έξαλλη κατάσταση να επιχειρεί και πάλι να επιτεθεί στον δημοσιογράφο. Οι απειλές συνοδεύτηκαν από κάτι ακόμη πιο ακραίο: "σε χτύπησα γιατί κοίτα πως είσαι"... εκεί έγινε απόλυτα σαφές πως ο ευρωβουλευτής δεν είχε απολύτως καμία διάθεση να κρυφτεί πίσω από "δικαιολογίες". Είχε ομολογήσει τη βίαιη επίθεση και επέμενε πως ήταν μόνο η αρχή... μετά από 20λεπτη "επιχείρηση" ο ευρωβουλευτής έφυγε από το σημείο λέγοντας "απολογούμαι σε εσάς για την ένταση" και το θύμα επέστρεψε σε κατάσταση απόλυτου σοκ στο ξενοδοχείο του.
Ο Νίκος Γιαννόπουλος, αναφέρει πως μια ώρα αργότερα ο Νίκος Παππάς του έστειλε μηνύματα συγγνώμης και τον κάλεσε τηλεφωνικά μόνο που και αυτό φαίνεται να το μετάνιωσε καθώς μερικά λεπτά αργότερα τα διέγραψε. Την επομένη ο δημοσιογράφος αλλά και τα περισσότερα μέλη της ελληνικής αποστολής είδαν τον Νίκο Παππά να κατεβαίνει στο λόμπι του ξενοδοχείου -διαμένει τελικώς στο ίδιο- και να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με το θύμα του..."Καλημέρα, όλα καλά;" ήταν το πρώτο πράγμα που είπε την ώρα που με άνεση κάθισε για το πρωινό... Ο Έλληνας δημοσιογράφος του ζήτησε να αποχωρήσει με τον Παππά να σημειώνει "δεν μπορώ να πιω καφέ στο ξενοδοχείο μου;:
Το θύμα της επίθεσης όντας επί ώρες σε σοκ με τα όσα υπέστη σωματικά αλλά και λεκτικά, ισχυρίζεται πως έχει λάβει και στο παρελθόν απειλητικά μηνύματα από τον Παππά την περίοδο που ο τελευταίος ήταν αθλητής και δεν ανήκε στο σύνολο των εκλεγμένων εκπροσώπων της χώρας μας στην Ευρώπη.
Ο δημοσιογράφος συνοδεία της υπόλοιπης δημοσιογραφικής ομάδας στο Στρασβούργο κατέθεσε μήνυση στα κεντρικά της Γαλλικής Αστυνομικής Διεύθυνσης της πόλης για περισσότερο από μία ώρα και κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου καθώς η επίθεση και η χειροδικία δεν περιλαμβάνονται στις διάταξης της ασυλίας για τους ευρωβουλευτές. Δείτε το πλήρες κείμενο της μήνυσης:
Το θύμα της επίθεσης όντας επί ώρες σε σοκ με τα όσα υπέστη σωματικά αλλά και λεκτικά, ισχυρίζεται πως έχει λάβει και στο παρελθόν απειλητικά μηνύματα από τον Παππά την περίοδο που ο τελευταίος ήταν αθλητής και δεν ανήκε στο σύνολο των εκλεγμένων εκπροσώπων της χώρας μας στην Ευρώπη.
Ο δημοσιογράφος συνοδεία της υπόλοιπης δημοσιογραφικής ομάδας στο Στρασβούργο κατέθεσε μήνυση στα κεντρικά της Γαλλικής Αστυνομικής Διεύθυνσης της πόλης για περισσότερο από μία ώρα και κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου καθώς η επίθεση και η χειροδικία δεν περιλαμβάνονται στις διάταξης της ασυλίας για τους ευρωβουλευτές. Δείτε το πλήρες κείμενο της μήνυσης:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα