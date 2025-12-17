Άγριο επεισόδιο στο Στρασβούργο, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς χτύπησε τον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο - Διαγράφεται από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο Νίκος Γιαννόπουλος, αναφέρει πως μια ώρα αργότερα ο Νίκος Παππάς του έστειλε μηνύματα συγγνώμης και τον κάλεσε τηλεφωνικά μόνο που και αυτό φαίνεται να το μετάνιωσε καθώς μερικά λεπτά αργότερα τα διέγραψε. Την επομένη ο δημοσιογράφος αλλά και τα περισσότερα μέλη της ελληνικής αποστολής είδαν τοννα κατεβαίνει στο λόμπι του ξενοδοχείου -διαμένει τελικώς στο ίδιο- και να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με το θύμα του..."Καλημέρα, όλα καλά;" ήταν το πρώτο πράγμα που είπε την ώρα που με άνεση κάθισε για το πρωινό... Ο Έλληνας δημοσιογράφος του ζήτησε να αποχωρήσει με τον Παππά να σημειώνει "δεν μπορώ να πιω καφέ στο ξενοδοχείο μου;:Το θύμα της επίθεσης όντας επί ώρες σε σοκ με τα όσα υπέστη σωματικά αλλά και λεκτικά, ισχυρίζεται πως έχει λάβει και στο παρελθόν απειλητικά μηνύματα από τον Παππά την περίοδο που ο τελευταίος ήταν αθλητής και δεν ανήκε στο σύνολο των εκλεγμένων εκπροσώπων της χώρας μας στην Ευρώπη.Ο δημοσιογράφος συνοδεία της υπόλοιπης δημοσιογραφικής ομάδας στο Στρασβούργοστα κεντρικά της Γαλλικής Αστυνομικής Διεύθυνσης της πόλης για περισσότερο από μία ώρα και κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου καθώς η επίθεση και η χειροδικία δεν περιλαμβάνονται στις διάταξης της ασυλίας για τους ευρωβουλευτές. Δείτε το πλήρες κείμενο της μήνυσης: