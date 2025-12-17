Εκτός ευρωομάδας και διαγράφεται από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς μετά την άγρια επίθεση στον Νίκο Γιαννόπουλο
Εκτός ευρωομάδας και διαγράφεται από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς μετά την άγρια επίθεση στον Νίκο Γιαννόπουλο
Η απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, μετά το επεισόδιο στο Στρασβούργο του ευρωβουλευτή με τον δημοσιογράφο
Εκτός Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς μετά το άγριο επεισόδιο και την επίθεση στον δημοσιογράφο Νίκο Γιαννόπουλο στο Στρασβούργο. Παράλληλα ο ευρωβουλευτής αναμένεται να διαγραφεί και από το κόμμα.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, πήρε την απόφαση να θέσει εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Νίκο Παππά, με την Κουμουνδούρου να κάνει λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά του ευρωβουλευτή, ο οποίος έχει παραπεμφθεί στην επιτροπή δεοντολογίας του κόμματος με αίτημα τη διαγραφή του.
Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.
Σημειώνεται πως επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης κάλεσε το πρωί της Τετάρτης (17/12) για εξηγήσεις τον Νίκο Παππά και ακολούθως ενημέρωσε τον Σωκράτη Φάμελλο για το συμβάν. Παράλληλα, κατά πληροφορίες, εξελίξεις αναμένεται να υπάρξουν και στους κόλπους της ευρωομάδας της Left, όπου ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, πήρε την απόφαση να θέσει εκτός ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Νίκο Παππά, με την Κουμουνδούρου να κάνει λόγο για απαράδεκτη συμπεριφορά του ευρωβουλευτή, ο οποίος έχει παραπεμφθεί στην επιτροπή δεοντολογίας του κόμματος με αίτημα τη διαγραφή του.
Για την απόφαση του ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε ήδη τον επικεφαλής της ευρωομάδας, ευρωβουλευτή Κώστα Αρβανίτη.
Σημειώνεται πως επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Αρβανίτης κάλεσε το πρωί της Τετάρτης (17/12) για εξηγήσεις τον Νίκο Παππά και ακολούθως ενημέρωσε τον Σωκράτη Φάμελλο για το συμβάν. Παράλληλα, κατά πληροφορίες, εξελίξεις αναμένεται να υπάρξουν και στους κόλπους της ευρωομάδας της Left, όπου ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα