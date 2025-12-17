Με ανάρτηση... παρουσιάστηκε ο Παππάς και συνεχίζει να προκαλεί: Αντέδρασα λάθος, δεν θα αναλύσω σε ποια κατάσταση ήταν ο δημοσιογράφος

, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ βρισκόταν σε εστιατόριο μπαρ στο κεντρικότερο σημείο της πόλης παράλληλα με τους Έλληνες δημοσιογράφους, αλλά όχι και στην ίδια παρέα. Δύο από τα μέλη της ομάδας αποφάσισαν πως η βραδιά είχε τελειώσει χαιρέτησαν και κατευθύνθηκαν προς την έξοδο του χώρου. Ο ευρωβουλευτής σηκώθηκε και ζήτησε τον λόγο από τον δημοσιογράφο φωνάζοντας πως τον είχε πατήσει και δεν ζήτησε συγγνώμη. Ο δημοσιογράφος φανερά αιφνιδιασμένος είπε στον Ευρωβουλευτή πως ποτέ δεν τον ακούμπησε και πως εκείνος επιχείρησε να τον ρίξει με τρικλοποδιά στο έδαφος.Ο Παππάς στη συνέχεια ακολούθησε προς την έξοδο τους δυο δημοσιογράφους. Στον διάδρομο της εξόδου έπιασε από τον λαιμό, όντας από πίσω του, τον δημοσιογράφο Νίκος Γιαννόπουλο,Ο δημοσιογράφοςπου δέχθηκε την επίθεση έπεσε στο πάτωμα ανήμπορος να αντιδράσει μπροστά στα σχεδόν 2 μέτρα και την σωματοδομή του πρώην μπασκετμπολίστα.Οι δυο δημοσιογράφοι -θύμα και αυτόπτης μάρτυρας- σε απόλυτο σοκ τρέμοντας μπήκαν ξανά στο εστιατόριο και απευθύνθηκαν στους υπόλοιπους. Η ομάδα των δημοσιογράφων βγήκε από τον χώρο στον οποίο συνάντησε τον ευρωβουλευτή σε έξαλλη κατάσταση να επιχειρεί και πάλι να επιτεθεί στον δημοσιογράφο. Οι απειλές συνοδεύτηκαν από κάτι ακόμη πιο ακραίο: "σε χτύπησα γιατί κοίτα πως είσαι"... εκεί έγινε απόλυτα σαφές πως ο ευρωβουλευτής δεν είχε απολύτως καμία διάθεση να κρυφτεί πίσω από "δικαιολογίες". Είχε ομολογήσει τη βίαιη επίθεση και επέμενε πως ήταν μόνο η αρχή... μετά από 20λεπτη "επιχείρηση" ο ευρωβουλευτής έφυγε από το σημείο λέγοντας "απολογούμαι σε εσάς για την ένταση" και το θύμα επέστρεψε σε κατάσταση απόλυτου σοκ στο ξενοδοχείο του.Ο Νίκος Γιαννόπουλος, αναφέρει πως μια ώρα αργότερα ο Νίκος Παππάς του έστειλε μηνύματα συγγνώμης και τον κάλεσε τηλεφωνικά μόνο που και αυτό φαίνεται να το μετάνιωσε καθώς μερικά λεπτά αργότερα τα διέγραψε. Την επομένη ο δημοσιογράφος αλλά και τα περισσότερα μέλη της ελληνικής αποστολής είδαν τοννα κατεβαίνει στο λόμπι του ξενοδοχείου -διαμένει τελικώς στο ίδιο- και να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με το θύμα του..."Καλημέρα, όλα καλά;" ήταν το πρώτο πράγμα που είπε την ώρα που με άνεση κάθισε για το πρωινό... Ο Έλληνας δημοσιογράφος του ζήτησε να αποχωρήσει με τον Παππά να σημειώνει "δεν μπορώ να πιω καφέ στο ξενοδοχείο μου;:Το θύμα της επίθεσης όντας επί ώρες σε σοκ με τα όσα υπέστη σωματικά αλλά και λεκτικά, ισχυρίζεται πως έχει λάβει και στο παρελθόν απειλητικά μηνύματα από τον Παππά την περίοδο που ο τελευταίος ήταν αθλητής και δεν ανήκε στο σύνολο των εκλεγμένων εκπροσώπων της χώρας μας στην Ευρώπη.Ο δημοσιογράφος συνοδεία της υπόλοιπης δημοσιογραφικής ομάδας στο Στρασβούργοστα κεντρικά της Γαλλικής Αστυνομικής Διεύθυνσης της πόλης για περισσότερο από μία ώρα και κινήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου καθώς η επίθεση και η χειροδικία δεν περιλαμβάνονται στις διάταξης της ασυλίας για τους ευρωβουλευτές. Δείτε το πλήρες κείμενο της μήνυσης: