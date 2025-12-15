Τσιάρας: Νέα πρόσκληση για διάλογο στους αγρότες, υπάρχουν περιθώρια παρεμβάσεων σε κόστος παραγωγής, ενέργεια, καύσιμα στην αντλία, ΕΛΓΑ

Κλείσιμο

Εκ νέου πρόσκληση σε διάλογο «όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα», απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας προς τους αγρότες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ορισμένα από τα αιτήματά τους είναι δικαία, ενώ άλλα έχουν ήδη ικανοποιηθεί. Ο υπουργός έκλεισε το μάτι στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, αναφερόμενος σε πέντε βασικούς τομείς των αιτημάτων τους, στους οποίους υπάρχει, όπως είπε, περιθώριο παρεμβάσεων:«Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών», είπε και πρόσθεσε ότι πρέπει να υπάρχει επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας.Στο τραπέζι πάντως, μπήκε και το ζήτημα του αφορολόγητου πετρελαίου στην αντλία και σύμφωνα με πληροφορίες,Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αντιμετωπίζουμε με απόλυτη σοβαρότητα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου. Και πάντοτε προσπαθούμε να εξαντλούμε τα περιθώρια στήριξης με εθνικά κονδύλια και ευρωπαϊκούς πόρους, επιδεικνύοντας την αναγκαία ευαισθησία.Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα προς αντιμετώπισηΟρισμένα από τα αιτήματα που θέτουν οι αγρότες είναι δίκαια, και αντανακλούν τις πιέσεις που δέχεται ο πρωτογενής τομέας από το κόστος παραγωγής, τις διεθνείς εξελίξεις και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.Όλοι γνωρίζουν πως η κυβέρνηση είναι σε διάλογο μαζί τους τους τελευταίους μήνες.Από την δική μας πλευρά, όπως έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, υπάρχει η βούληση να συζητήσουμε ουσιαστικά όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο.Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες των παραγωγών όσο και τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.Τους τελευταίους μήνες έχουμε ικανοποιήσει μια σειρά αιτημάτων ενώ έχουν ομαλοποιηθεί οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τα προβλήματα του περασμένου καλοκαιριού.Όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία αιτήματα των αγροτών μας., μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλίαμε άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίαςπου πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.