Συνεδριάζουν τα μπλόκα των αγροτών για να απαντήσουν στην πρόσκληση Τσιάρα για διάλογο
ΕΛΛΑΔΑ
Αγρότες Μπλόκα αγροτών Κώστας Τσιάρας

Συνεδριάζουν τα μπλόκα των αγροτών για να απαντήσουν στην πρόσκληση Τσιάρα για διάλογο

Συνεδριάζουμε και θα αποφασίσουμε, λένε εκπρόσωποι των μπλόκων - Θετικό ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα αιτήματά μας, προσθέτουν

Συνεδριάζουν τα μπλόκα των αγροτών για να απαντήσουν στην πρόσκληση Τσιάρα για διάλογο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Συνεδριάζουν τα μπλόκα των αγροτών σε όλη τη χώρα προκειμένου να συντονίσουν τις δράσεις τους αλλά και να απαντήσουν στην πρόσκληση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, για διάλογο.

Όπως δήλωσε ο Γιάννης Κουκούτσης, μέλος της συντονιστικής επιτροπής των αγροτών, από τον Πλατύκαμπο Λάρισας «η κυβέρνηση καταλαβαίνει το πρόβλημα που πλέον υπάρχει στον πρωτογενή τομέα, όμως είναι γενικά και δεν είναι εξειδικευμένα». Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Αλειφτήρας από το μπλόκο της Νίκαιας, είπε ότι είναι θετικό στοιχείο το γεγονός ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα αιτήματα των αγροτών, υποστήριξε ωστόσο, ότι ο διάλογος, ακόμη κι αν γίνει, θα γίνει με κλειστούς δρόμους. Συνεδριάζουμε και θα αποφασίσουμε, είπε χαρακτηριστικά. 


Δείτε όσα δήλωσε ο κ.Αλειφτήρας: 
Δηλώσεις του Σωκράτη Αλειφτήρα



Ο  κ.Κουκούτσης πάντως, υπογράμμισε ότι δεν προβλέπει συνάντηση των αγροτών με την κυβέρνηση, τις επόμενες μία με δύο ημέρες.

Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του κ. Κουκούτση:

Γιάννης Kουκούτσης μέλος συντονιστικής επιτροπής αγροτών (2)

Γιάννης Kουκούτσης μέλος συντονιστικής επιτροπής αγροτών (1)

Νωρίτερα, εκ νέου πρόσκληση σε διάλογο «όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα», απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης προς τους αγρότες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ορισμένα από τα αιτήματά τους είναι δικαία, ενώ άλλα έχουν ήδη ικανοποιηθεί.

Ο υπουργός «έκλεισε το μάτι» στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, αναφερόμενος σε πέντε βασικούς τομείς των αιτημάτων τους, στους οποίους υπάρχει, όπως είπε, περιθώριο παρεμβάσεων: Στο κόστος παραγωγής, στην ενέργεια, στα καύσιμα, στον ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις και την ενίσχυση των κλάδων που πλήττονται, όπως οι κτηνοτρόφοι.

«Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών» είπε και πρόσθεσε ότι πρέπει να υπάρχει επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας.

Στο τραπέζι πάντως, μπήκε και το ζήτημα του αφορολόγητου πετρελαίου στην αντλία και σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζεται ειδικό εργαλείο από την ΑΑΔΕ.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Tα καλύτερα δώρα των γιορτών τα προσφέρει η Nova

Αυτά τα Χριστούγεννα απολαμβάνουμε στην ΕΟΝ πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο, μεγάλες ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις και το γιορτινό pop-up κανάλι NovaChristmas – Δες πώς μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση εντελώς δωρεάν για ένα μήνα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης