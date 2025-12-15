Συνεδριάζουν τα μπλόκα των αγροτών για να απαντήσουν στην πρόσκληση Τσιάρα για διάλογο
Συνεδριάζουν τα μπλόκα των αγροτών για να απαντήσουν στην πρόσκληση Τσιάρα για διάλογο
Συνεδριάζουμε και θα αποφασίσουμε, λένε εκπρόσωποι των μπλόκων - Θετικό ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα αιτήματά μας, προσθέτουν
Συνεδριάζουν τα μπλόκα των αγροτών σε όλη τη χώρα προκειμένου να συντονίσουν τις δράσεις τους αλλά και να απαντήσουν στην πρόσκληση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, για διάλογο.
Όπως δήλωσε ο Γιάννης Κουκούτσης, μέλος της συντονιστικής επιτροπής των αγροτών, από τον Πλατύκαμπο Λάρισας «η κυβέρνηση καταλαβαίνει το πρόβλημα που πλέον υπάρχει στον πρωτογενή τομέα, όμως είναι γενικά και δεν είναι εξειδικευμένα». Από την πλευρά του, ο Σωκράτης Αλειφτήρας από το μπλόκο της Νίκαιας, είπε ότι είναι θετικό στοιχείο το γεγονός ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα αιτήματα των αγροτών, υποστήριξε ωστόσο, ότι ο διάλογος, ακόμη κι αν γίνει, θα γίνει με κλειστούς δρόμους. Συνεδριάζουμε και θα αποφασίσουμε, είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε όσα δήλωσε ο κ.Αλειφτήρας:
Ο κ.Κουκούτσης πάντως, υπογράμμισε ότι δεν προβλέπει συνάντηση των αγροτών με την κυβέρνηση, τις επόμενες μία με δύο ημέρες.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του κ. Κουκούτση:
Νωρίτερα, εκ νέου πρόσκληση σε διάλογο «όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα», απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης προς τους αγρότες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ορισμένα από τα αιτήματά τους είναι δικαία, ενώ άλλα έχουν ήδη ικανοποιηθεί.
Ο υπουργός «έκλεισε το μάτι» στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, αναφερόμενος σε πέντε βασικούς τομείς των αιτημάτων τους, στους οποίους υπάρχει, όπως είπε, περιθώριο παρεμβάσεων: Στο κόστος παραγωγής, στην ενέργεια, στα καύσιμα, στον ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις και την ενίσχυση των κλάδων που πλήττονται, όπως οι κτηνοτρόφοι.
«Η κοινωνία περιμένει υπευθυνότητα τόσο από την κυβέρνηση, όσο και από τους εκπροσώπους των αγροτών» είπε και πρόσθεσε ότι πρέπει να υπάρχει επίγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων της χώρας.
Στο τραπέζι πάντως, μπήκε και το ζήτημα του αφορολόγητου πετρελαίου στην αντλία και σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζεται ειδικό εργαλείο από την ΑΑΔΕ.
