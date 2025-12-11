Τσιάρας στο protothema: Το πάρτι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τελείωσε, έχουμε στρατηγική αποκλιμάκωσης αλλά το τανγκό θέλει δύο
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, στο Direct για τις αγροτικές κινητοποιήσεις
«Το πάρτι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τελείωσε», δηλώνει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, εν μέσω των αγροτικών κινητοποιήσεων, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει στρατηγική αποκλιμάκωσης, αλλά «το τανγκό θέλει δύο».
Στη συνέντευξή του στο "Direct" και τον Γιώργο Ευγενίδη, ο υπουργός υπογράμμισε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ενέργειες στήριξης του αγροτικού κόσμου, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση για «δίκαιες πληρωμές» και «ανάπτυξη ενός θεσμικού πλαισίου χωρίς παλαιότερα λάθη».
«Η κυβέρνηση έκανε την πολιτική επιλογή να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο», ανέφερε ο υπουργός, αποδεχόμενος ταυτόχρονα ότι οι αγρότες αντιμετωπίζουν μια δύσκολη πραγματικότητα. Η κίνηση της κυβέρνησης να θεσπίσει μέτρα όπως το "Μέτρο 23", το οποίο« δεν είναι δεδομένο αλλά απόφαση», τονίζει την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τους συνεπείς αγρότες.
Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, ο Κώστας Τσιάρας δήλωσε ότι «το πρόγραμμα ΓΑΙΑ έχει ανοίξει ξανά για το φθηνό αγροτικό ρεύμα», ενώ στον ορίζοντα βρίσκεται και η παράταση του «κλειδωμένου» αγροτικού ρεύματος. Επιπλέον, η επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, που είναι θεσπισμένη με νόμο, αποτέλεσε μια από τις σημαντικές κινήσεις της κυβέρνησης για την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου.
Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «η πόρτα του διαλόγου είναι ανοιχτή», ενώ τόνισε ότι πρέπει να προκύψει συντονιστικό όργανο των αγροτών για τη συζήτηση και την εύρεση λύσεων, αλλά και για να υπάρξει συνάντηση των αγροτών - κτηνοτρόφων με τον πρωθυπουργό.
Σύμφωνα με τον υπουργό, οι διασταυρωτικοί έλεγχοι για τις αγροτικές επιδοτήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την άνοιξη, και τα αποτελέσματα τους δεν θα είναι εύκολα. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «οι συνεπείς αγρότες δεν έχουν να φοβούνται τίποτα», ενώ επανέλαβε ότι το πρόγραμμα είναι υπό αυστηρή επιτήρηση για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει καταχρηστική χρήση των επιδοτήσεων. Ανέφερε δε ότι τα χρήματα που περισσεύουν θα δοθούν στους έντιμους αγρότες.
Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο ζήτημα που έχει προκύψει με τον κτηνοτρόφο που δηλώνει ότι έχει τη σπάνια φυλή αιγοπροβάτων Ρουμλουκίου, σημειώνοντας ότι έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα από επιστήμονες και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες προκειμένου να διαπιστωθεί τι πραγματικά συμβαίνει. Εξήγησε πάντως ότι οι κτηνοτρόφοι που έχουν κοπάδια σπάνιας φυλής λαμβάνουν περισσότερα χρήματα από τα ευρωπαϊκά ταμεία.
