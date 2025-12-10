Αμφισβητείται η ύπαρξη της «σπάνιας φυλής αιγοπροβάτων Ρουμλουκίου»: Τι καταγγέλλει καθηγητής κτηνιατρικής, ο παράγοντας επιδοτήσεις

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-deubj5mx33e9)

είναι η, τα τελευταία της οποίας είναι εκείνα του κτηνοτρόφου που συγκίνησε όταν έμαθε την απόφαση των κτηνιατρικών υπηρεσιών για τη θανάτωση και των υπολοίπων 450 ζώων του αποδεκατισμένου από επιθετικό στέλεχος ευλογιάς κοπαδιού του. Ηδη, ο καθηγητής κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίουμε επιστολή του στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, επισημαίνει ότι σε καμία επιστημονική βάση δεν υπάρχουν στοιχεία που να πιστοποιούν την ύπαρξη αυτής της φυλής. Μάλιστα, ζητά από το υπουργείο να επικαιροποιηθούν οι βάσεις δεδομένων των αυτόχθονων φυλών και καταλήγει με την επισήμανση ότι πρέπει να επανεξεταστεί το σύστημα επιδοτήσεωνΤην ίδια ώρα ο κτηνοτρόφος που συγκίνησε, καταγγέλλεται ότι δεν τηρούσε κανένα μέτρο βιοασφάλειας.Ο θόρυβος γύρω από τη θανάτωση του, έχει προκαλέσει εισαγγελική έρευνα, ενώ έχει κινητοποιήσει τις υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ήδη έχει δοθεί εντολή για έρευνα στο Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης της Νέας Μεσημβρίας από τον, καθώς το συγκεκριμένο κέντρο φέρεται να έχει δώσει πιστοποιητικά σε κτηνοτρόφους ότι εκτρέφουν σπάνιες, αυτόχθονες φυλές αιγοπροβάτων. Σημειώνεται ότι για την εκτροφή ζώων σπάνιων φυλών οι κτηνοτρόφοι εισπράττουν επιπλέον επιδότηση διατήρησης που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 800 ευρώ- σύμφωνα με πληροφορίες, για το «ρουμλούκι» το ποσό είναι 70 ευρώ ανά ζώο, ετησίως.Το κοπάδι του κ.Θεοφίλου, του ανθρώπου που συγκίνησε όλη την Ελλάδα όταν έμαθε την απόφαση ότι τα ζώα του θανατώνονται, είχε ήδη αποδεκατιστεί, προσβεβλημένο από το ιδιαίτερα επιθετικό στέλεχος της ευλογιάς που πλήττει τα κοπάδια των αιγοπροβάτων. Στην ίδια περιοχή θανατώθηκαν. Ο ίδιος μίλησε στα μέσα ενημέρωσης γιααλλά στη βάση δεδομένωνΣύμφωνα με στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, πάντως, η συγκεκριμένη φυλή, το τελευταίο κοπάδι ήταν αυτό του κ.Θεοφίλου, ενώ υπάρχουν ακόμη κάποια ζώα στο πρώην ΤΕΙ της Φλώρινας.«Ειναι σημαντικό να διερευνηθεί ποιές τελικά είναι οι πραγματικές σπάνιες φυλές στην Ελλάδα, με συγκεκριμένες γενετικές μελέτες και έκδοση αντικειμενικής πιστοποίησης, ώστε οι επιδοτήσεις που δίνονται να τελμηριώνονται επιστημονικά και να μην έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα με αυτά του ΟΠΕΚΕΠΕ», επισημαίνει στο protothemaΟ ίδιος εξήγησε:«Διερεύνησα το θέμα της "φυλής Ρουμουλκίου" σε όλες τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων που έχω απο έρευνες στο γενετικό χαρακτηρισμό ελληνικών φυλών πρόβάτων και αιγών για τα τελευταία 25 χρόνια. Στη συνέχεια διερεύνησα όλη τη διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά που αφορούν γενετικές μελέτες σε ελληνικές φυλές προβάτων.»Σε καμία διαθέσιμη επιστημονική πηγή δεν βρήκα πληροφορίες που να πιστοποιούν την ύπαρξη αυτής της φυλής η οποία να βασίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα δηλαδή γενετικά (μεμονωμένο microsatellite / mtDNA / SNP ή WGS study που να αναφέρεται στη φυλή αυτή)»Επομένως, η "φυλή" αυτή πιθανότερα βασίζεται σε καθαρά υποκειμενική εκτίμηση και εμφανώς έχει λάβει σχετική βεβαίωση από το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Νέας Μεσήμβριας που έχει την ευθύνη για τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Η βεβαίωση αυτή πιθανόν να είναι αρκετή για τις ανάγκες του ΥΠΑΑΤ για καταβολή επιδοτήσεων για "σπάνιες φυλές", αλλά επιστημονικά δεν στέκει. Για να αποδεχτούμε σε επιστημονική βάση την ύπαρξη της φυλής πρέπει να μας δοθούν για έλεγχο τα γενετικά δεδομένα (DNA analysis) ώστε να ελεχθεί αν το γενετικό προφίλ των ζώων αυτού του κτηνοτρόφου «ομαδοποιείται» και αν διαφέρει από άλλες εγχώριες φυλές».Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας,, που σημειωτέον είναι και ο ίδιος κτηνοτρόφος, είπε στο Mega: «Ο κ.Θεοφίλου έχει πιστοποιητικό από ένα Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης, υπάρχει όμως ένα γενικότερο πρόβλημα με τις σπάνιες φυλές. Εχω κάνει μία έρευνα, έχω βάλει τις κτηνιατρικές υπηρεσίες μας να το δουν. Δεν υπάρχει τα τελευταία 25 χρόνια γενετική μελέτη που να αναγνωρίζει τη συγκεκριμένη φυλή ή να αναφέρεται στη βιβλιογραφία ή να υπάρχουν γενετικά δεδομένα. Δεν είμαι γενετιστής, ούτε κτηνίατρος. Όμως η πρακτική που ξέρω εδώ και 40 χρόνια που ασχολούμαι με το επάγγελμα, λέει ότι όταν αναγνωρίζεις μια φυλή, αυτό βασίζεται σε ανάλυση DNA. Δεν έχει γίνει ανάλυση DNA στα συγκεκριμένα πρόβατα. Δεν έχουν απομονωθεί γενετικά χαρακτηριστικά που να τα διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα».Δείτε βίντεο:Στοόπου βρίσκεται η εκτροφή του κ.Θεοφίλου έχουν ήδη θανατωθεί από την ευλογιάΌπως είπε στο protothema.gr ο κ.Κεφαλάς, το στέλεχος της ευλογιάς που χτυπά την ελληνική κτηνοτροφία, είναι ιδιαίτερα επιθετικό και είναι ζήτημα ζωής και θανάτου να περιοριστεί και να εξαλειφθεί. Είναι βασικό συνεπώς, να τηρούνται πρωτίστως από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους τα μέτρα βιοασφάλειας ώστε να μην μεταδίδεται η νόσος από τη μία μονάδα στην άλλη.Στην περίπτωση του κ.Θεοφίλου, ο ίδιος μιλούσε στα μέσα ενημέρωσης για 450 ζώα που θανατώνονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Ωστόσο, είχε καταγεγραμμένα από την κτηνιατρική υπηρεσία (κατά τον έλεγχο στην υποψία ασθένειας)τα οποία ταιριάζουν με τη βάση του συστήματος διαχείρισης. Την ημέρα που οι κτηνίατροι πήγαν να πάρουν δείγματα από τα ζώα, ο ίδιος αρνήθηκε να συνεργαστεί, πράγμα που καταγράφηκε και στο έγγραφο που εστάλη στο ΥπΑΑΤ.Το γεγονός ότι μιλούσε την περασμένη εβδομάδα για 450 ζώα από τα 769, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα άλλα είχαν ήδη πεθάνει από την ευλογιά, συνεπώς δεν θανατώνεται ένα υγιές κοπάδι. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε στους ελεγκτές ότι είχε στην κατάψυξη αυτιά (με ενώτια) από περίπου 200 ζώα. Μάλιστα, άλλοι κτηνοτρόφοι στο χωριό που έχουν ήδη δει τα ζώα τους να σφαγιάζονται, καταγγέλλουν ότι ο συγκεκριμένος συνάδελφός τους δεν έχει τηρήσει κανένα περιοριστικό μέτρο βιοασφάλειας, δεν τηρεί τους κανόνες απομόνωσης και έβγαζε επιδεικτικά τα μολυσμένα ζώα για βόσκηση. Όλα αυτά αποτελούν αντικείμενο της εισαγγελικής έρευνας.