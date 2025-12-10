Γεωργιάδης για την ακύρωση ραντεβού ογκολογικών ασθενών λόγω της κατάληψης του αεροδρομίου από αγρότες: Όσα δίκια και να έχουν, υπάρχουν όρια
«Και υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται αυτό που συνέβη. Κρίμα!» σχολίασε ο υπουργός Υγείας
Τη θλίψη του για την ακύρωση ραντεβού ογκολογικών ασθενών στο ΠΑΓΝΗ λόγω της κατάληψης του αεροδρομίου από αγρότες καθώς δεν κατέστη δυνατό να μεταφερθούν από την Αθήνα τα αναγκαία ραδιοφάρμακα, όπως έγραψε χθες το prototohema.gr, εκφράζει με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Αφού σημειώνει αρχικά στην ανάρτησή του στο Χ ότι «έχουμε κάνει τεράστιο αγώνα να πηγαίνει το απαραίτητο φάρμακο στην Κρήτη ώστε να μειώσουμε την ταλαιπωρία των ασθενών {…} κάποιοι αποφάσισαν να εμποδίσουν τους ασθενείς να κάνουν τις εξετάσεις τους».
«Και υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που υπερασπίζονται αυτό που συνέβη. Κρίμα!» συνεχίζει ο υπουργός Υγείας καταλήγοντας: «Όσα δίκια και να έχουν οι αγρότες υπάρχουν όρια!
Όπως έγραψε χθες το protothema.gr, τα ραντεβού είκοσι ογκολογικών ασθενών στο PET -SCAN του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ηρακλείου, που είχαν κλειστεί ακόμη και τρεις μήνες πριν ακυρώθηκαν την Τρίτη καθώς το αναγκαίο ραδιοφάρμακο δεν έφτασε ποτέ στο ΠΑΓΝΗ λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων και της κατάληψης του αεροδρομίου που δεν επέτρεψε να γίνει η πτήση με το φάρμακο από την Αθήνα.
«Ημουν έτοιμη να πάω στο αεροδρόμιο, να βρω έναν αγρότη που έδειχνε από τις δηλώσεις του να είναι ο επικεφαλής και να τον παρακαλέσω να φύγουν, ή έστω να γίνει η πτήση με τα φάρμακα», είπε στο protothema.gr η διευθύντρια του εργαστηρίου, καθηγήτρια Σοφία Κουκουράκη, που περιέγραψε ότι ήδη η μονάδα κλείνει ραντεβού για τον Απρίλιο, ενώ ανάμεσα σε εκείνους που μία νοσηλεύτρια, από το σπίτι της, χθες το βράδυ, κάλεσε σε έναν έναν για να ειδοποιήσει για την ακύρωση, βρίσκονται άνθρωποι που πρέπει να υποβληθούν σε pet-scan για σταδιοποίηση στον καρκίνο και προσδιορισμό της θεραπευτικής διάγνωσης.
Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα ραδιοφάρμακα που παράγονται στην Αθήνα μεταφέρονται καθημερινά στην Κρήτη, καθώς είναι ευαίσθητο υλικό.
Αισθάνομαι θλίψη για αυτό που έγινε. Εχουμε κάνει τεράστιο αγώνα να πηγαίνει το απαραίτητο φάρμακο στην Κρήτη ώστε να μειώσουμε την ταλαιπωρία των ασθενών. Μας βοήθησε η Aegean και ευχαριστούμε την οικογένεια Βασιλάκη για την πραγματική τους ευαισθησία για τους καρκινοπαθείς της…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 10, 2025
