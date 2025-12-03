Μαρινάκης για Τσίπρα: Αμετροεπής, αμετανόητος, αλαζόνας
Μαρινάκης για Τσίπρα: Αμετροεπής, αμετανόητος, αλαζόνας
Το «rebranding» του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
«Αφού σκόρπισε το κόμμα του σε πέντε κομμάτια, αποφάσισε να γράψει βιβλίο για να μαζέψει πίσω ακριβώς τα ίδια πρόσωπα», σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην παρουσίαση του βιβλίου του.
«Αντί να μπει σε όλο αυτόν τον κόπο, θα μπορούσε κάλλιστα να συγκαλέσει κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και των διασπάσεών του» είπε επίσης ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε:
«Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αμετροεπής, αμετανόητος, αλαζόνας. Αυτοπροσδιορίζεται ως η επιτομή της εντιμότητας ο πρωθυπουργός των «παρα- υπουργείων Δικαιοσύνης», των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών, του φωτογραφικού Ποινικού Κώδικα και της στοχοποίησης των πολιτικών αντιπάλων του στο όνομα μιας σκευωρίας.
Όσο και να προσπαθεί να γυρίσει τη χώρα στο 2015, εμείς θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά, χτίζοντας την Ελλάδα του 2030. Το «rebranding» του κ. Τσίπρα κατέληξε το πιο σύντομο ανέκδοτο».
