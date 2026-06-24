Πηγές του υπ. Προστασίας του Πολίτη για Αβραμόπουλο: Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών
Πηγές του υπ. Προστασίας του Πολίτη για Αβραμόπουλο: Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών
Διευκρινίζουν ότι «οι υπηρεσίες της Αστυνομίας διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή και δημοσιοποίηση, όπως οφείλουν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών Αρχών και με σεβασμό στην ισονομία και ατομικά δικαιώματα των πολιτών»
Διευκρινίσεις για τους χειρισμούς που έγιναν σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο μετά από αίτημα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatargate έδωσαν πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με αφορμή σημερινές δηλώσεις του πρώην υπουργού.
Όπως σημειώνουν οι πηγές «το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης».
Διευκρινίζουν, επίσης, ότι «κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή και δημοσιοποίηση, όπως οφείλουν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών Αρχών και με σεβασμό στην ισονομία και ατομικά δικαιώματα των πολιτών».
Όπως υπογραμμίζουν οι πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «οι ελληνικές αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και την ελληνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία», ξεκαθαρίζοντας ότι «η αρμόδια Εισαγγελία στην Ελλάδα για θέματα του Τμήματος SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) υπάγεται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, που διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης και τη διαβίβαση δικαστικών πληροφοριών μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS)».
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Τετάρτη, το πρωί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σε τηλεοπτική συνέντευξή είχε πει, μεταξύ άλλων, για το ένταλμα σε βάρος του ότι «το είχε ο κύριος Χρυσοχοΐδης στο συρτάρι του για δύο-τρεις μέρες και τουλάχιστον εμένα δεν με ενημέρωσε. Ενημέρωσε τον πρωθυπουργό και καλά έκανε. Εγώ δεν ήξερα τίποτα».
Όπως σημειώνουν οι πηγές «το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης».
Διευκρινίζουν, επίσης, ότι «κανένας πολίτης δεν τυγχάνει προνομιακής μεταχείρισης. Οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή και δημοσιοποίηση, όπως οφείλουν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών Αρχών και με σεβασμό στην ισονομία και ατομικά δικαιώματα των πολιτών».
Όπως υπογραμμίζουν οι πηγές του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «οι ελληνικές αρχές λειτουργούν πάντα με σεβασμό και αφοσίωση στο Σύνταγμα και την ελληνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία», ξεκαθαρίζοντας ότι «η αρμόδια Εισαγγελία στην Ελλάδα για θέματα του Τμήματος SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries) υπάγεται στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, που διαχειρίζεται τα Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης και τη διαβίβαση δικαστικών πληροφοριών μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS)».
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Τετάρτη, το πρωί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος σε τηλεοπτική συνέντευξή είχε πει, μεταξύ άλλων, για το ένταλμα σε βάρος του ότι «το είχε ο κύριος Χρυσοχοΐδης στο συρτάρι του για δύο-τρεις μέρες και τουλάχιστον εμένα δεν με ενημέρωσε. Ενημέρωσε τον πρωθυπουργό και καλά έκανε. Εγώ δεν ήξερα τίποτα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα