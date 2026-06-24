Πηγές του υπ. Προστασίας του Πολίτη για Αβραμόπουλο: Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών

Διευκρινίζουν ότι «οι υπηρεσίες της Αστυνομίας διαχειρίζονται καθημερινά ευαίσθητες υποθέσεις χωρίς καμία διαρροή και δημοσιοποίηση, όπως οφείλουν, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των δικαστικών Αρχών και με σεβασμό στην ισονομία και ατομικά δικαιώματα των πολιτών»