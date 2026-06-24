Η λεζάντα της Δήμητρας Λιάνη σε φωτογραφία της από τον τάφο του Παπανδρέου: Η σιγή της μοναχικής αξιοπρέπειας τιμά τον Ανδρέα
Η λεζάντα της Δήμητρας Λιάνη σε φωτογραφία της από τον τάφο του Παπανδρέου: Η σιγή της μοναχικής αξιοπρέπειας τιμά τον Ανδρέα
Δείτε την ανάρτηση με φωτογραφία από το Α΄ Νεκροταφείο
Με μια φωτογραφία της στο μνήμα του Ανδρέα Παπανδρέου και ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες τίμησε τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ η τελευταία σύζυγός του, Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου, με ανάρτηση της στο Facebook, καθώς χθες, Τρίτη, συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από τον θάνατο του συζύγου της.
Χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «η σιγή της μοναχικής αξιοπρέπειας τιμά τον Ανδρέα», η κυρία Λιάνη-Παπανδρέου συμπληρώνει με νόημα ότι «αποστρέφεται με περηφάνεια αυτούς που τόν ενθυμουνται μόνο για να μαζέψουν ψήφους, ενώ δεν ακολουθούν την πολιτική του γραμμή...»
Όλη η ανάρτηση της Δημήτρας Παπανδρέου
«Η σιγή της μοναχικής αξιοπρέπειας τιμά τον Ανδρέα και αποστρέφεται με περηφάνεια αυτούς που τον ενθυμουνται μόνο για να μαζέψουν ψήφους, ενώ δεν ακολουθούν την πολιτική του γραμμή....»
Χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «η σιγή της μοναχικής αξιοπρέπειας τιμά τον Ανδρέα», η κυρία Λιάνη-Παπανδρέου συμπληρώνει με νόημα ότι «αποστρέφεται με περηφάνεια αυτούς που τόν ενθυμουνται μόνο για να μαζέψουν ψήφους, ενώ δεν ακολουθούν την πολιτική του γραμμή...»
Όλη η ανάρτηση της Δημήτρας Παπανδρέου
«Η σιγή της μοναχικής αξιοπρέπειας τιμά τον Ανδρέα και αποστρέφεται με περηφάνεια αυτούς που τον ενθυμουνται μόνο για να μαζέψουν ψήφους, ενώ δεν ακολουθούν την πολιτική του γραμμή....»
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