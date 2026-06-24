Μαρινάκης για Αβραμόπουλο: «Δεν είμαι δικαστής» - Τι είπε για το ένταλμα και την ενημέρωση του Μαξίμου
Μαρινάκης για Αβραμόπουλο: «Δεν είμαι δικαστής» - Τι είπε για το ένταλμα και την ενημέρωση του Μαξίμου
«Δεν αξιολογήσω τις απαντήσεις του, δεν τον καταδικάζω, ούτε τον αθωώνω», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο OPEN, τοποθετήθηκε για την υπόθεση που αφορά στον Δημήτρη Αβραμόπουλο, το ευρωπαϊκό ένταλμα και την πολιτική αντιπαράθεση, κρατώντας αποστάσεις από την ουσία της υπόθεσης.
Κληθείς να σχολιάσει την πρωινή τοποθέτηση του πρώην επιτρόπου, σημείωσε: «Δεν είμαι δικαστής. Δεν θα αξιολογήσω τις απαντήσεις του κ. Αβραμόπουλου. Δεν τον καταδικάζω, ούτε τον αθωώνω».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η διαδικασία ακολουθήθηκε κανονικά και χωρίς πολιτική εμπλοκή: «Ακολουθήθηκε η διαδικασία που ισχύει σε κάθε περίπτωση. Δεν μπορεί και δεν έχει καμία ανάμειξη υπουργός σε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης».
Αναφερόμενος στο πώς ενημερώθηκε η κυβέρνηση, είπε ότι υπήρχε συνεχής ροή πληροφοριών από διάφορες πηγές:
«Το Μαξίμου άρχισε να ενημερώνεται, με τηλεφωνήματα και ερωτήσεις για το αν υπάρχει κάτι, με αναφορές σε πηγές από τις Βρυξέλλες. Λίγες ώρες μετά η υπόθεση πέρασε στη Δικαιοσύνη. Ο πρωθυπουργός δεν έχει καμία αρμοδιότητα να παρέμβει».
«Όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε. Αυτό ισχύει για όλους».
Απάντησε και στην κριτική περί «διαφθοράς», λέγοντας ότι δεν πρέπει διαφορετικές υποθέσεις να μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο: «Δεν μπορεί να μπαίνουν όλα στο ίδιο τσουβάλι για να χτιστεί ένα αφήγημα διαφθοράς».
Κληθείς να σχολιάσει την πρωινή τοποθέτηση του πρώην επιτρόπου, σημείωσε: «Δεν είμαι δικαστής. Δεν θα αξιολογήσω τις απαντήσεις του κ. Αβραμόπουλου. Δεν τον καταδικάζω, ούτε τον αθωώνω».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η διαδικασία ακολουθήθηκε κανονικά και χωρίς πολιτική εμπλοκή: «Ακολουθήθηκε η διαδικασία που ισχύει σε κάθε περίπτωση. Δεν μπορεί και δεν έχει καμία ανάμειξη υπουργός σε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης».
Αναφερόμενος στο πώς ενημερώθηκε η κυβέρνηση, είπε ότι υπήρχε συνεχής ροή πληροφοριών από διάφορες πηγές:
«Το Μαξίμου άρχισε να ενημερώνεται, με τηλεφωνήματα και ερωτήσεις για το αν υπάρχει κάτι, με αναφορές σε πηγές από τις Βρυξέλλες. Λίγες ώρες μετά η υπόθεση πέρασε στη Δικαιοσύνη. Ο πρωθυπουργός δεν έχει καμία αρμοδιότητα να παρέμβει».
«Όταν μας καλούν οι αρχές, πάμε»Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι όλοι έχουν υποχρέωση να εμφανίζονται όταν καλούνται από τη Δικαιοσύνη:
«Όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε. Αυτό ισχύει για όλους».
Απάντησε και στην κριτική περί «διαφθοράς», λέγοντας ότι δεν πρέπει διαφορετικές υποθέσεις να μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο: «Δεν μπορεί να μπαίνουν όλα στο ίδιο τσουβάλι για να χτιστεί ένα αφήγημα διαφθοράς».
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