Αβραμόπουλος: Μπούρδα το ένταλμα για το Qatargate, δεν υπάρχει μίζα που να φορολογείται - Πληρωνόμουν με την υπογραφή της φον ντερ Λάιεν

μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ

Κλείσιμο

«Δεν απολογούμαι σε κανέναν κερατά »

«Από ό,τι μαθαίνω, οι αστυνομικοί που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους ελέγχονται και άνοιξαν την έρευνά τους, αγνοώντας ότι αυτή η υπόθεση είχε διερευνηθεί πριν από δύο χρόνια. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία φον ντερ Λάιεν, με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα, είναι της βελγικής αστυνομίας. Εγώ είπα να αρθεί η ασυλία μου, δεν φοβάμαι τίποτα. Είναι ένα ένταλμα που είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε [...].

Μιλάμε για μια σκοπιμότητα. Οι αστυνομικοί, δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, αγνόησαν δύο πράγματα: Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι είχαμε συζητήσει ξανά την υπόθεση πριν δύο χρόνια. Δεν απολογούμαι, δεν απολογούμαι σε κανέναν κερατά. Αυτά που σας είπα είναι στοιχεία, είναι έγγραφα», υποστήριξε.



«Το (σ.σ. ένταλμα) είχε ο κύριος Χρυσοχοΐδης στο συρτάρι του για δύο-τρεις μέρες και τουλάχιστον εμένα δεν με ενημέρωσε. Ενημέρωσε τον πρωθυπουργό και καλά έκανε. Εγώ δεν ήξερα τίποτα» πρόσθεσε.



Σε διευκρινίσεις για τους χειρισμούς που έγιναν σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο προχώρησαν πηγές από το Προστασίας του Πολίτη, λίγο μετά τις δηλώσεις Αβραμόπουλου.



Όπως σημειώνουν οι πηγές «το Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης διαβιβάσθηκε εντός 24 ωρών στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες, ενώ η Ελληνική Αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης».



Για το εάν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές

«Έχω κόμμα, θα είμαι και στο μέλλον εκεί. Δεν μου έχει γίνει κάποια προσέγγιση, ο κ. Σαμαράς έχει ακολουθήσει τη δική του πορεία», σημείωσε.