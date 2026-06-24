Η Γιαννακοπούλου για το «Αχ ρε Ανδρέα» στο πολιτικό μνημόσυνο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ: Ας πούμε ότι είναι μια νοσταλγία
Η Γιαννακοπούλου για το «Αχ ρε Ανδρέα» στο πολιτικό μνημόσυνο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ: Ας πούμε ότι είναι μια νοσταλγία
«Ήταν κάτι που βγήκε αυθόρμητα» είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για τον αναστεναγμό πάνω από τον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου
Για τον αναστεναγμό «Αχ ρε Ανδρέα» που έβγαλε στο πολιτικό μνημόσυνο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ το μεσημέρι της Τρίτης, ρωτήθηκε σήμερα η Νάντια Γιαννακόπουλου.
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για τον αναστεναγμό πάνω από τον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου, «μου βγήκε αυθόρμητα» σχολιάζοντας ότι «στην πολιτική ζητήματα που βγαίνουν αυθόρμητα, γίνονται θέμα».
Στην ερώτηση των δημοσιογράφων αν πίσω από τον αναστεναγμό κρύβεται κάποια κριτική για τη σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, η Νάντια Γιαννακοπούλου απάντησε «ας πούμε ότι είναι μια νοσταλγία και ότι ήταν κάτι που βγήκε αυθόρμητα»
«Το καλοκαίρι δεν έχει ειδήσεις και ένας αναστεναγμός γίνεται θέμα» σχολίασε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την κίνησή της.
Στην τελετή της Τρίτης έδωσαν το «παρών» ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης καθώς και κορυφαία στελέχη της παράταξης, μεταξύ των οποίων ο Κώστας Σκανδαλίδης, η Άννα Διαμαντοπούλου, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Παύλος Χρηστίδης και ο Λευτέρης Καρχιμάκης.
Μάλιστα, η Νάντια Γιαννακοπούλου μόλις άφησε ένα λευκό τριαντάφυλλο στο μνήμα του αείμνηστου πρώην πρωθυπουργού αναφώνησε «Αχ ρε Ανδρέα».
Δείτε το στιγμιότυπο στο βίντεο:
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για τον αναστεναγμό πάνω από τον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου, «μου βγήκε αυθόρμητα» σχολιάζοντας ότι «στην πολιτική ζητήματα που βγαίνουν αυθόρμητα, γίνονται θέμα».
Στην ερώτηση των δημοσιογράφων αν πίσω από τον αναστεναγμό κρύβεται κάποια κριτική για τη σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, η Νάντια Γιαννακοπούλου απάντησε «ας πούμε ότι είναι μια νοσταλγία και ότι ήταν κάτι που βγήκε αυθόρμητα»
«Το καλοκαίρι δεν έχει ειδήσεις και ένας αναστεναγμός γίνεται θέμα» σχολίασε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την κίνησή της.
Στην τελετή της Τρίτης έδωσαν το «παρών» ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης καθώς και κορυφαία στελέχη της παράταξης, μεταξύ των οποίων ο Κώστας Σκανδαλίδης, η Άννα Διαμαντοπούλου, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Παύλος Χρηστίδης και ο Λευτέρης Καρχιμάκης.
Μάλιστα, η Νάντια Γιαννακοπούλου μόλις άφησε ένα λευκό τριαντάφυλλο στο μνήμα του αείμνηστου πρώην πρωθυπουργού αναφώνησε «Αχ ρε Ανδρέα».
Δείτε το στιγμιότυπο στο βίντεο:
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