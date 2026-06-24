Τα μηνύματα πίσω από τη σκιώδη κυβέρνηση του Τσίπρα
Τα μηνύματα πίσω από τη σκιώδη κυβέρνηση του Τσίπρα
Παρουσιάστηκε η νέα δομή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με στελέχη από την παλιά και νέα φρουρά - Τα πρόσωπα και οι έξι πυλώνες
Ένα καθαρό «κυβερνητικό δείγμα γραφής» επιχείρησε να παρουσιάσει χθες η Αμαλίας, αφού ανακοινώθηκαν τα ονόματα των Τομεαρχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, υποδεικνύοντας τα πρόσωπα που καλούνται να σηκώσουν στο εξής το βάρος της μετωπικής -και δημόσιας- πολιτικής αντιπαράθεσης με τους υπουργούς της ΝΔ.
Σε ένα μείγμα στελεχών της παλιάς φρουράς, αλλά και νέων προσώπων που στελεχώνουν εξαρχής το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το βασικό χαρακτηριστικό για την ανάληψη θέσης ευθύνης στην ΕΛ.Α.Σ δεν είναι η τυχόν κομματική ταυτότητα ή οι κομματικές περγαμηνές των νέων Τομεαρχών, αλλά η διακριτή επαγγελματική, ακαδημαϊκή και κοινωνική τους εμπειρία. Υπό αυτήν την έννοια, η Αμαλίας επιθυμεί μια «κυβέρνηση βιογραφικών» που μπορούν να πείσουν, να εμπνεύσουν και να υπηρετήσουν την κοινωνία, θέτοντας παράλληλα ως προμετωπίδα της πολιτικής της στο εξής 6 πυλώνες:
1.Ζωή με Αξιοπρέπεια & Ισχυρό Κοινωνικό Κράτος
2.Ισχυρή Δημοκρατία
3.Δίκαιη Ανάπτυξη
4.Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις
5.Ψηφιακή Κυριαρχία
6. Ισχυρή Ελλάδα - Εξωτερικών & Άμυνα
Παράλληλα, πλάι στους ανθρώπους της αγοράς, της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας, περιλαμβάνονται πρωτοκλασάτα στελέχη της διακυβέρνησης Τσίπρα, όπως ο πρώην Υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου σε ρόλο Συντονιστή των Τομεαρχών, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης σε θέση νέου «τσάρου» της οικονομίας, αλλά και οι Ευγενία Φωτονιάτα, Γρηγορης Θεοδωράκης, Μιχάλης Καλογήρου κά.
Υγείας: Δρίτσας Σπύρος
Αγροτικής Ανάπτυξης: Μόσχος Θωμάς Πολιτισμού: Μαυρουδής Χάρης
Σε ένα μείγμα στελεχών της παλιάς φρουράς, αλλά και νέων προσώπων που στελεχώνουν εξαρχής το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το βασικό χαρακτηριστικό για την ανάληψη θέσης ευθύνης στην ΕΛ.Α.Σ δεν είναι η τυχόν κομματική ταυτότητα ή οι κομματικές περγαμηνές των νέων Τομεαρχών, αλλά η διακριτή επαγγελματική, ακαδημαϊκή και κοινωνική τους εμπειρία. Υπό αυτήν την έννοια, η Αμαλίας επιθυμεί μια «κυβέρνηση βιογραφικών» που μπορούν να πείσουν, να εμπνεύσουν και να υπηρετήσουν την κοινωνία, θέτοντας παράλληλα ως προμετωπίδα της πολιτικής της στο εξής 6 πυλώνες:
1.Ζωή με Αξιοπρέπεια & Ισχυρό Κοινωνικό Κράτος
2.Ισχυρή Δημοκρατία
3.Δίκαιη Ανάπτυξη
4.Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις
5.Ψηφιακή Κυριαρχία
6. Ισχυρή Ελλάδα - Εξωτερικών & Άμυνα
Παράλληλα, πλάι στους ανθρώπους της αγοράς, της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας, περιλαμβάνονται πρωτοκλασάτα στελέχη της διακυβέρνησης Τσίπρα, όπως ο πρώην Υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου σε ρόλο Συντονιστή των Τομεαρχών, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης σε θέση νέου «τσάρου» της οικονομίας, αλλά και οι Ευγενία Φωτονιάτα, Γρηγορης Θεοδωράκης, Μιχάλης Καλογήρου κά.
Τα κριτήριαΩς προς τα κριτήρια επιλογής των νέων Τομεαρχών, αυτά ήταν σαφώς οριοθετημένα, δηλαδή: εξειδίκευση, εμπεριστατωμένη γνώση, επαγγελματική σταδιοδρομία, αλλά και διάθεση για κοινωνική προσφορά. Έτσι εξηγείται η παρουσία στο «σχήμα μάχης» του Αλέξη Τσίπρα προσώπων, όπως οι:
Υγείας: Δρίτσας Σπύρος
Αγροτικής Ανάπτυξης: Μόσχος Θωμάς Πολιτισμού: Μαυρουδής Χάρης
Παιδείας: Λαλιώτου Ιωάννα Δικαιοσύνης : Λεπενιώτη Μαρία
Αναπλ. Τομεάρχης Τσαγκλή Χριστίνα Εμπορίου Πούλιος Ευάγγελος
Μπεντενιώτης Αργύρης
Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής Καμμά Μαρία
Τουρισμού: Κωνσταντινίδης Γιώργος Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Σαλπέας Γιάννης
Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Λαγουβάρδος Κώστας
Ψηφιακής Πολιτικής Νταφόπουλος Δημήτρης
Μαρίνος Σφενδάμης
Αντώνης Σαουλίδης
Μαριζετα Αντωνοπουλου
Ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει δυναμική συνέχεια «πράσινων» στελεχών το επόμενο διάστημα, με πρώτο σταθμό την συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος, στις 11 το πρωί του ερχόμενου Σαββάτου, όποτε και αναμένεται να σηματοδοτήσει μια πανηγυρική εκκίνηση της πανστρατιάς στελεχών που φαίνεται να δρομολογεί η Αμαλίας.
Σημειωτέον ότι το Εθνικό Συμβούλιο αναμένεται να αριθμεί περίπου 400 μέλη, εκ των οποίων οι 300 θα είναι όσοι υπέγραψαν συμβολικά την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ, ενώ η συνεδρίαση του έχει την έννοια του διαρκούς συνεδρίου και αποσκοπεί στο να αποτελέσει, λόγω μεγέθους και αντιπροσωπευτικότητας, τη «φωνή της κοινωνίας».
Οι τομεάρχες:
Ζωή με Αξιοπρέπεια & Ισχυρό Κοινωνικό Κράτος
Τομέας Εργασίας: Τεμπονέρας Διονύσης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Αγγελάκη Νεκταρία-Ελευθερία
Τομέας Υγείας: Δρίτσας Σπύρος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπουλμπασάκος Γιώργος
Τομέας Παιδείας: Λαλιώτου Ιωάννα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κασσιανός Παναγιώτης
Τομέας Αθλητισμού: Ζανιάς Αναστάσης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσικλή Βασιλική
Τομέας Πολιτισμού: Μαυρουδής Χάρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Ρέντζου Εύα
Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί & Οικογένεια: Αντωνοπούλου Μαριζέτα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κουντούρη Φανή
Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής: Λυρίτσης Δημήτρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παγκάλου Φωτεινή
Ισχυρή Δημοκρατία
Τομέας Δικαιοσύνης / Θεσμοί / Δικαιώματα: Λεπενιώτη Μαρία
(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσαγκλή Χριστίνα
Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ιωακειμίδης Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Καλογιάννης Απόστολος
Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Θεοδωράκης Γρηγόρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Σπανουδάκης Γιώργος
Δίκαιη Ανάπτυξη
Τομέας Οικονομικών: Κουτεντάκης Φραγκίσκος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παππάς Γιώργος
Τομέας Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας: Πετράκος Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπεντενιώτης Αργύρης
(Αναπλ. Τομεάρχης Εμπορίου) Πούλιος Ευάγγελος
Τομέας Τουρισμού: Κωνσταντινίδης Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπακαδήμα Φωτεινή
Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Σαλπέας Γιάννης
(Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής) Καμμά Μαρία
Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης: Μόσχος Θωμάς
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κίντζιος Σπύρος
Τομέας Βιομηχανικής Πολιτικής: Μαγκλάρας Βασίλης
Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις
Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Λαγουβάρδος Κώστας
(Αναπλ. Τομεάρχης Ενέργειας) Τσέκερης Δημήτρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Αντωνίου Πένυ
Τομέας Υποδομών & Μεταφορών: Τρίαντος Νίκος
(Αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών) Δημητρίου Δημήτρης
Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Πλειώνης Μανώλης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κατσαρδή Βανέσσα
Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Τσιριγώτη Ζαχαρούλα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Γιωτάκη Φανή
Ψηφιακή Κυριαρχία
Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής: Πάντζιου Γραμματή
(Αναπλ. Τομεάρχης) Νταφόπουλος Δημήτρης
Ισχυρή Ελλάδα —Εξωτερικών & Άμυνα
Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής: Τζήμητρας Χάρης
(Αναπλ. Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) Λάλη Ζωρζέττα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παπαγεωργίου Παυσανίας
Τομέας Άμυνας: Χριστοδούλου Χρήστος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπέρδου Κατερίνα
Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Σκανδάμης Μαρίνος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Σαουλίδης Αντώνης
Συντονιστής Τομεαρχών: Γαβρόγλου Κώστας
Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού: Φωτονιάτα Ευγενία
Διευθ. Πολιτικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Βασιλειάδης Γιώργος
Διευθ. Νομικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Πεππέ Γιάννα
Πρόεδρος ΙΝΑΤ: Καλογήρου Μιχάλης
Αναπλ. Τομεάρχης Τσαγκλή Χριστίνα Εμπορίου Πούλιος Ευάγγελος
Μπεντενιώτης Αργύρης
Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής Καμμά Μαρία
Τουρισμού: Κωνσταντινίδης Γιώργος Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Σαλπέας Γιάννης
Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Λαγουβάρδος Κώστας
Ψηφιακής Πολιτικής Νταφόπουλος Δημήτρης
Η «πράσινη πτέρυγα»Πλάι σε αυτούς φιγουράρουν και στελέχη προερχόμενα από το ΠΑΣΟΚ με σαφή τη διάθεση όσμωσης από πλευράς της ΕΛ.Α.Σ με τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς, όπως οι:
Μαρίνος Σφενδάμης
Αντώνης Σαουλίδης
Μαριζετα Αντωνοπουλου
Ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει δυναμική συνέχεια «πράσινων» στελεχών το επόμενο διάστημα, με πρώτο σταθμό την συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος, στις 11 το πρωί του ερχόμενου Σαββάτου, όποτε και αναμένεται να σηματοδοτήσει μια πανηγυρική εκκίνηση της πανστρατιάς στελεχών που φαίνεται να δρομολογεί η Αμαλίας.
Σημειωτέον ότι το Εθνικό Συμβούλιο αναμένεται να αριθμεί περίπου 400 μέλη, εκ των οποίων οι 300 θα είναι όσοι υπέγραψαν συμβολικά την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ, ενώ η συνεδρίαση του έχει την έννοια του διαρκούς συνεδρίου και αποσκοπεί στο να αποτελέσει, λόγω μεγέθους και αντιπροσωπευτικότητας, τη «φωνή της κοινωνίας».
Ο ρεαλιστής «Τσάρος»Ειδική μέριμνα υπήρξε από πλευράς της Αμαλίας για το πρόσωπο που θα αναλάβει την «καυτή πατάτα» του σκιώδη Υπουργού Οικονομικών και αυτός δεν είναι άλλος από τον Φραγκίσκο Κουτεντάκη, ο οποίος επελέγη ως στέλεχος με ισχυρό τεχνοκρατικό προφίλ, που έχει υπηρετήσει και στο Γραφειο Προϋπολογισμού της Βουλής, είναι ακαδημαϊκός, αλλά και εκπροσωπεί την πλέον παραγωγική πολιτικά ηλικία, ώστε να αντιπαρατεθεί στο πεδίο πολιτικης του με τον σημερινό Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.
Οι τομεάρχες:
Ζωή με Αξιοπρέπεια & Ισχυρό Κοινωνικό Κράτος
Τομέας Εργασίας: Τεμπονέρας Διονύσης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Αγγελάκη Νεκταρία-Ελευθερία
Τομέας Υγείας: Δρίτσας Σπύρος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπουλμπασάκος Γιώργος
Τομέας Παιδείας: Λαλιώτου Ιωάννα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κασσιανός Παναγιώτης
Τομέας Αθλητισμού: Ζανιάς Αναστάσης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσικλή Βασιλική
Τομέας Πολιτισμού: Μαυρουδής Χάρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Ρέντζου Εύα
Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί & Οικογένεια: Αντωνοπούλου Μαριζέτα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κουντούρη Φανή
Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής: Λυρίτσης Δημήτρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παγκάλου Φωτεινή
Ισχυρή Δημοκρατία
Τομέας Δικαιοσύνης / Θεσμοί / Δικαιώματα: Λεπενιώτη Μαρία
(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσαγκλή Χριστίνα
Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ιωακειμίδης Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Καλογιάννης Απόστολος
Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Θεοδωράκης Γρηγόρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Σπανουδάκης Γιώργος
Δίκαιη Ανάπτυξη
Τομέας Οικονομικών: Κουτεντάκης Φραγκίσκος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παππάς Γιώργος
Τομέας Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας: Πετράκος Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπεντενιώτης Αργύρης
(Αναπλ. Τομεάρχης Εμπορίου) Πούλιος Ευάγγελος
Τομέας Τουρισμού: Κωνσταντινίδης Γιώργος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπακαδήμα Φωτεινή
Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Σαλπέας Γιάννης
(Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής) Καμμά Μαρία
Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης: Μόσχος Θωμάς
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κίντζιος Σπύρος
Τομέας Βιομηχανικής Πολιτικής: Μαγκλάρας Βασίλης
Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις
Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Λαγουβάρδος Κώστας
(Αναπλ. Τομεάρχης Ενέργειας) Τσέκερης Δημήτρης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Αντωνίου Πένυ
Τομέας Υποδομών & Μεταφορών: Τρίαντος Νίκος
(Αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών) Δημητρίου Δημήτρης
Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Πλειώνης Μανώλης
(Αναπλ. Τομεάρχης) Κατσαρδή Βανέσσα
Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Τσιριγώτη Ζαχαρούλα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Γιωτάκη Φανή
Ψηφιακή Κυριαρχία
Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής: Πάντζιου Γραμματή
(Αναπλ. Τομεάρχης) Νταφόπουλος Δημήτρης
Ισχυρή Ελλάδα —Εξωτερικών & Άμυνα
Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής: Τζήμητρας Χάρης
(Αναπλ. Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) Λάλη Ζωρζέττα
(Αναπλ. Τομεάρχης) Παπαγεωργίου Παυσανίας
Τομέας Άμυνας: Χριστοδούλου Χρήστος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπέρδου Κατερίνα
Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Σκανδάμης Μαρίνος
(Αναπλ. Τομεάρχης) Σαουλίδης Αντώνης
Συντονιστής Τομεαρχών: Γαβρόγλου Κώστας
Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού: Φωτονιάτα Ευγενία
Διευθ. Πολιτικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Βασιλειάδης Γιώργος
Διευθ. Νομικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα: Πεππέ Γιάννα
Πρόεδρος ΙΝΑΤ: Καλογήρου Μιχάλης
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