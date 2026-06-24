Τα μηνύματα πίσω από τη σκιώδη κυβέρνηση του Τσίπρα

Παρουσιάστηκε η νέα δομή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με στελέχη από την παλιά και νέα φρουρά - Τα πρόσωπα και οι έξι πυλώνες