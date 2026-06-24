Politico: Δανία, Αυστρία, Ελλάδα, Γερμανία και Ολλανδία εξετάζουν να στέλνουν σε Ρουάντα και Ουζμπεκιστάν όσους απορρίπτεται η αίτηση ασύλου τους

Τα σχέδια αυτά ακολουθούν την έγκριση νομοθεσίας που δίνει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να δημιουργούν «κέντρα επιστροφής» (return hubs) σε χώρες εκτός ΕΕ για τη διαχείριση μεταναστών στους οποίους έχει απορριφθεί το δικαίωμα παραμονής στην Ευρώπη