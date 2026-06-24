Σκανδάμης: Οι επιλογές του Ανδρουλάκη με οδήγησαν στο να φύγω από το ΠΑΣΟΚ και να πάω στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα
Σκανδάμης: Οι επιλογές του Ανδρουλάκη με οδήγησαν στο να φύγω από το ΠΑΣΟΚ και να πάω στην ΕΛΑΣ του Τσίπρα
Εκτίμησε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να εκφράσει έναν ευρύτερο δημοκρατικό χώρο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία
Τους λόγους που τον οδήγησαν να αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ και να ενταχθεί στην πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα ανέλυσε ο Μαρίνος Σκανδάμης, τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 FM.
Απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ και τη συμμετοχή του στην ΕΛΑΣ, ο κ. Σκανδάμης ανέφερε: «Είναι καταστάσεις τις οποίες έχουμε βιώσει για πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλοί άνθρωποι, μέσα στο ΠΑΣΟΚ, μιας τακτικής ενός διπλού λόγου που μια ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει, έχει την κ. Διαμαντοπούλου να μιλά και να φτιάχνει το προφίλ του κ. Μητσοτάκη, όλα αυτά από ένα σημείο και έπειτα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Έρχεται ο καθένας αντιμέτωπος με τη συνείδησή του και το αν μπορεί να στηρίξει το βάρος τέτοιων επιλογών. Εγώ έχω τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές για τις επιλογές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ ότι θα έπρεπε να πάρει μια πιο ριζοσπαστική προοδευτική κατεύθυνση, δεν έβλεπα αυτό να γίνεται, επομένως επέλεξα να αποσυρθώ από το κόμμα και συστρατεύτηκα με την προσπάθεια του Α. Τσίπρα».
Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια συνεννόηση με τον πρώην πρωθυπουργό. Όπως είπε, «Τη Δευτέρα το βράδυ υπήρξε ένα τηλεφώνημα, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση, πήρα την απόφαση και προχώρησα».
Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι θεωρεί πως σήμερα διαθέτει μεγαλύτερη ωριμότητα και εμπειρία σε ζητήματα διακυβέρνησης, οικονομίας, κοινωνικής πολιτικής και διαχείρισης κρίσεων. Παράλληλα, εκτίμησε ότι μπορεί να εκφράσει έναν ευρύτερο δημοκρατικό χώρο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Ο κ. Σκανδάμης ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν μηδενίζει τη διαδρομή του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας: «Δεν θέλω να ακυρώσω συνολικά την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ, μέσα σε αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά σοσιαλιστικά, δημοκρατικά, αριστερά, οικολογικά και δίνουν και αυτοί τη δική τους μάχη και εύχομαι και το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να γίνει μια τέτοια δύναμη, να πάρει ξεκάθαρες αποφάσεις και εάν μετά τις εκλογές δεν επαρκούν οι δυνατότητες ενός κόμματος να συγκροτήσει κυβέρνηση να υπάρχει μια συμπόρευση κομμάτων. Του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ και αριστερών κομμάτων».
Σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις και τις επόμενες εκλογές, υποστήριξε ότι βασικός στόχος της ΕΛΑΣ είναι να διεκδικήσει την πρωτιά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το νέο εγχείρημα συσπειρώνει πρόσωπα που είχαν απομακρυνθεί από την πολιτική δράση τα προηγούμενα χρόνια.
Όπως ανέφερε, «το μεγάλο στοίχημα για την ΕΛΑΣ είναι να βγει πρώτη. Βλέπω ότι γίνεται μια μεγάλη συσπείρωση στη βάση του κόμματος, άνθρωποι οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί όλο και περισσότερο «ξεκουμπώνονται», άνθρωποι που είναι ενθαρρυντικοί ως προς το εγχείρημα και βλέπουν το κόμμα ως έναν σοβαρό πόλο εναλλακτικής λύσης κόντρα σε μια κυβέρνηση που λυμαίνεται τη χώρα. Θεωρώ ότι το μέλλον θα είναι θετικό. …Νομίζω ότι συγκροτείται ένας πόλος ο οποίος μπορεί να επιτελέσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ακόμα και την πρώτη θέση, εφόσον υπάρχει άνοιγμα σε όλη την κοινωνία και αυτός είναι και ο μεγάλος στόχος και της ΕΛΑΣ».
Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, δήλωσε θετικός, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν από τα αρμόδια όργανα της ΕΛΑΣ και όχι από τον ίδιο προσωπικά.
Απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ και τη συμμετοχή του στην ΕΛΑΣ, ο κ. Σκανδάμης ανέφερε: «Είναι καταστάσεις τις οποίες έχουμε βιώσει για πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλοί άνθρωποι, μέσα στο ΠΑΣΟΚ, μιας τακτικής ενός διπλού λόγου που μια ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει, έχει την κ. Διαμαντοπούλου να μιλά και να φτιάχνει το προφίλ του κ. Μητσοτάκη, όλα αυτά από ένα σημείο και έπειτα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Έρχεται ο καθένας αντιμέτωπος με τη συνείδησή του και το αν μπορεί να στηρίξει το βάρος τέτοιων επιλογών. Εγώ έχω τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές για τις επιλογές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ ότι θα έπρεπε να πάρει μια πιο ριζοσπαστική προοδευτική κατεύθυνση, δεν έβλεπα αυτό να γίνεται, επομένως επέλεξα να αποσυρθώ από το κόμμα και συστρατεύτηκα με την προσπάθεια του Α. Τσίπρα».
Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια συνεννόηση με τον πρώην πρωθυπουργό. Όπως είπε, «Τη Δευτέρα το βράδυ υπήρξε ένα τηλεφώνημα, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση, πήρα την απόφαση και προχώρησα».
Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι θεωρεί πως σήμερα διαθέτει μεγαλύτερη ωριμότητα και εμπειρία σε ζητήματα διακυβέρνησης, οικονομίας, κοινωνικής πολιτικής και διαχείρισης κρίσεων. Παράλληλα, εκτίμησε ότι μπορεί να εκφράσει έναν ευρύτερο δημοκρατικό χώρο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Ο κ. Σκανδάμης ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν μηδενίζει τη διαδρομή του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας: «Δεν θέλω να ακυρώσω συνολικά την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ, μέσα σε αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά σοσιαλιστικά, δημοκρατικά, αριστερά, οικολογικά και δίνουν και αυτοί τη δική τους μάχη και εύχομαι και το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να γίνει μια τέτοια δύναμη, να πάρει ξεκάθαρες αποφάσεις και εάν μετά τις εκλογές δεν επαρκούν οι δυνατότητες ενός κόμματος να συγκροτήσει κυβέρνηση να υπάρχει μια συμπόρευση κομμάτων. Του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ και αριστερών κομμάτων».
Σχολιάζοντας τις πολιτικές εξελίξεις και τις επόμενες εκλογές, υποστήριξε ότι βασικός στόχος της ΕΛΑΣ είναι να διεκδικήσει την πρωτιά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το νέο εγχείρημα συσπειρώνει πρόσωπα που είχαν απομακρυνθεί από την πολιτική δράση τα προηγούμενα χρόνια.
Όπως ανέφερε, «το μεγάλο στοίχημα για την ΕΛΑΣ είναι να βγει πρώτη. Βλέπω ότι γίνεται μια μεγάλη συσπείρωση στη βάση του κόμματος, άνθρωποι οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί όλο και περισσότερο «ξεκουμπώνονται», άνθρωποι που είναι ενθαρρυντικοί ως προς το εγχείρημα και βλέπουν το κόμμα ως έναν σοβαρό πόλο εναλλακτικής λύσης κόντρα σε μια κυβέρνηση που λυμαίνεται τη χώρα. Θεωρώ ότι το μέλλον θα είναι θετικό. …Νομίζω ότι συγκροτείται ένας πόλος ο οποίος μπορεί να επιτελέσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ακόμα και την πρώτη θέση, εφόσον υπάρχει άνοιγμα σε όλη την κοινωνία και αυτός είναι και ο μεγάλος στόχος και της ΕΛΑΣ».
Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, δήλωσε θετικός, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν από τα αρμόδια όργανα της ΕΛΑΣ και όχι από τον ίδιο προσωπικά.
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