Καρφί Διαμαντοπούλου για Τσίπρα: Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν αντιγράφεται και δεν επαναλαμβάνεται

Όπως είπε για τον Τσίπρα «στην πρώτη φάση είπε ψηφίστε με γιατί δεν κυβέρνησα, εγώ και τα στελέχη μου είμαστε άφθαρτοι και νέοι, ενώ τώρα λέει ψηφίστε με γιατί κυβέρνησα και ξέρω αλλά αυτοί που είχα μαζί μου ήταν άχρηστοι και φθαρμένοι και τώρα φέρνω νέους άφθαρτους»