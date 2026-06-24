Καρφί Διαμαντοπούλου για Τσίπρα: Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν αντιγράφεται και δεν επαναλαμβάνεται
Καρφί Διαμαντοπούλου για Τσίπρα: Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν αντιγράφεται και δεν επαναλαμβάνεται
Όπως είπε για τον Τσίπρα «στην πρώτη φάση είπε ψηφίστε με γιατί δεν κυβέρνησα, εγώ και τα στελέχη μου είμαστε άφθαρτοι και νέοι, ενώ τώρα λέει ψηφίστε με γιατί κυβέρνησα και ξέρω αλλά αυτοί που είχα μαζί μου ήταν άχρηστοι και φθαρμένοι και τώρα φέρνω νέους άφθαρτους»
Αιχμή προς τον Αλέξη Τσίπρα με αναφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου, επιφύλαξε η Άννα Διαμαντοπούλου σε συνέντευξή της το πρωί της Τετάρτης.
Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την ημέρα του θανάτου του ιδρυτή και ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Διαμαντοπούλου είπε στην ΕΡΤ για τον Ανδρέα Παπανδρέου «αυτός ο πολύ μεγάλος διανοητής δεν αντιγράφεται και δεν επαναλαμβάνεται και αυτό είναι καλό να το έχουμε όλοι στο νου μας». Στην ερώτηση των δημοσιογράφων «αυτό πάει στον κ. Τσίπρα;», το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ αρχικά απάντησε «και εκεί» για να συμπληρώσει χαμογελώντας «νομίζω απολύτως εκεί»
Όπως είπε, επίσης, για τον Αλέξη Τσίπρα «στην πρώτη φάση είπε ψηφίστε με γιατί δεν κυβέρνησα, εγώ και τα στελέχη μου είμαστε άφθαρτοι και νέοι, ενώ τώρα λέει ψηφίστε με γιατί κυβέρνησα και ξέρω αλλά αυτοί που είχα μαζί μου ήταν άχρηστοι και φθαρμένοι και τώρα φέρνω νέους άφθαρτους».
Κληθείσα, δε, να σχολιάσει στελέχη που μετακινήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ στη «σκιώδη κυβέρνηση» που ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ την Τρίτη, η κυρία Διαμαντοπούλου είπε «δεν μου λέει κάτι αυτό. Ξέρετε πόσοι από τον ΣΥΡΙΖΑ που ήταν ΠΑΣΟΚ έχουν έρθει στο κόμμα μας και τις οργανώσεις του; Η επιλογή του πολίτη θα γίνει με βάση την αξιοπιστία του καθενός. Γιατί πήγες στο άλλο κόμμα, για να πάρεις μια θέση που δεν θα μπορούσες να πάρεις στο προηγούμενο ή πας για να φτιάξεις ένα πρόγραμμα;».
Κατά την ίδια «η (σ.σ. δημοσκοπική) βελόνα θα ξεκολλήσει όταν η συζήτηση θα σταματήσει να γίνεται επί της βελόνας» ενώ στο ερώτημα με ποιους θα σχηματίσει κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, η Άννα Διαμαντοπούλου ανέφερε «σήμερα το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι δημοσκοπικό, ας γίνουν οι εκλογές, ας αποφασίσουν οι πολίτες, ας πετύχει το ΠΑΣΟΚ στους στόχους και θα απαντήσουμε, Δεν είναι τώρα αυτή η στιγμή».
Όσον αφορά τον Χάρη Δούκα είπε, τέλος, «δεν πιστεύω ότι ο κ. Δούκας θα πάει στην ΕΛΑΣ, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου οι θέσεις του οποίου είναι αρραγείς» προσθέτοντας ότι «εγώ δεν έχω αναφερθεί ποτέ στον κ. Δούκα, δεν υπάρχει τσακωμός, η προσωπική μας σχέση είναι ανθρώπινη και καλή, είναι καλός ως δήμαρχος»
Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την ημέρα του θανάτου του ιδρυτή και ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Διαμαντοπούλου είπε στην ΕΡΤ για τον Ανδρέα Παπανδρέου «αυτός ο πολύ μεγάλος διανοητής δεν αντιγράφεται και δεν επαναλαμβάνεται και αυτό είναι καλό να το έχουμε όλοι στο νου μας». Στην ερώτηση των δημοσιογράφων «αυτό πάει στον κ. Τσίπρα;», το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ αρχικά απάντησε «και εκεί» για να συμπληρώσει χαμογελώντας «νομίζω απολύτως εκεί»
Όπως είπε, επίσης, για τον Αλέξη Τσίπρα «στην πρώτη φάση είπε ψηφίστε με γιατί δεν κυβέρνησα, εγώ και τα στελέχη μου είμαστε άφθαρτοι και νέοι, ενώ τώρα λέει ψηφίστε με γιατί κυβέρνησα και ξέρω αλλά αυτοί που είχα μαζί μου ήταν άχρηστοι και φθαρμένοι και τώρα φέρνω νέους άφθαρτους».
Κληθείσα, δε, να σχολιάσει στελέχη που μετακινήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ στη «σκιώδη κυβέρνηση» που ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ την Τρίτη, η κυρία Διαμαντοπούλου είπε «δεν μου λέει κάτι αυτό. Ξέρετε πόσοι από τον ΣΥΡΙΖΑ που ήταν ΠΑΣΟΚ έχουν έρθει στο κόμμα μας και τις οργανώσεις του; Η επιλογή του πολίτη θα γίνει με βάση την αξιοπιστία του καθενός. Γιατί πήγες στο άλλο κόμμα, για να πάρεις μια θέση που δεν θα μπορούσες να πάρεις στο προηγούμενο ή πας για να φτιάξεις ένα πρόγραμμα;».
Κατά την ίδια «η (σ.σ. δημοσκοπική) βελόνα θα ξεκολλήσει όταν η συζήτηση θα σταματήσει να γίνεται επί της βελόνας» ενώ στο ερώτημα με ποιους θα σχηματίσει κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, η Άννα Διαμαντοπούλου ανέφερε «σήμερα το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι δημοσκοπικό, ας γίνουν οι εκλογές, ας αποφασίσουν οι πολίτες, ας πετύχει το ΠΑΣΟΚ στους στόχους και θα απαντήσουμε, Δεν είναι τώρα αυτή η στιγμή».
Όσον αφορά τον Χάρη Δούκα είπε, τέλος, «δεν πιστεύω ότι ο κ. Δούκας θα πάει στην ΕΛΑΣ, είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου οι θέσεις του οποίου είναι αρραγείς» προσθέτοντας ότι «εγώ δεν έχω αναφερθεί ποτέ στον κ. Δούκα, δεν υπάρχει τσακωμός, η προσωπική μας σχέση είναι ανθρώπινη και καλή, είναι καλός ως δήμαρχος»
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