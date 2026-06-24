Τα «απόνερα» στο ΠΑΣΟΚ από τις μεταγραφές στον Τσίπρα και τα σενάρια για τον Δούκα
Τα «απόνερα» στο ΠΑΣΟΚ από τις μεταγραφές στον Τσίπρα και τα σενάρια για τον Δούκα
Μαζικές μετακινήσεις προς το νέο πολιτικό σχήμα Τσίπρα και άλλους χώρους - Αυξάνεται στη Χαριλάου Τρικούπη η πίεση για άμεση αναχαίτιση των αποχωρήσεων και ανασύνταξη ενόψει εκλογών
«Φρένο» στις «διαρροές», κυρίως προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα προσπαθεί να βάλει το ΠΑΣΟΚ, παρότι σε περιοχές, όπως στην Αχαΐα, συνεχίζονται οι «μεταγραφές» τοπικών στελεχών στο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.
Η ανάλυση των νέων δεδομένων δείχνει ότι σε κάθε εκλογική περιφέρεια παρατηρείται έντονη κινητικότητα στο χώρο της κεντροαριστεράς εν’ όψει της συγκρότησης ψηφοδελτίων και των προσεχών εκλογών. Ακόμη και αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 2027, αρκετά στελέχη αναζητούν σε τοπικό επίπεδο την αναβάθμιση του ρόλου τους, ενώ την ίδια ώρα δέχονται κρούσεις ένταξης στα δύο νέα κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Για παράδειγμα στην Αχαΐα, λίγες ώρες πριν από τη σημερινή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι (με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου) «κλείδωσε» η «μεταγραφή» δύο υποψήφιων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στη διπλή εκλογική αναμέτρηση του 2023. Πρόκειται για τον Μαρίνο Σκανδάμη- πρώην γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και γνωστός δικηγόρος στην Πάτρα- που «πέρασε» στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ανέλαβε Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη και για τον Γιώργο Μπέσκο που κινείται προς το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και προς το ψηφοδέλτιο της «Ελπίδας» στην Αχαΐα. Δύο ακόμη στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παππάς (πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας) και Βασίλης Αϊβαλής (δημοτικός σύμβουλος Πάτρας) στηρίζουν το εγχείρημα Τσίπρα- ο πρώτος συμπεριλαμβάνεται και στη λίστα των νέων τομεαρχών της ΕΛΑΣ.
Από το ΠΑΣΟΚ προέρχονται και άλλα στελέχη που έριξαν «άγκυρα» πρόσφατα στην Αμαλίας. Από τους πρώτους ήταν ο Αντώνης Σαουλίδης, υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης το 2023 και από χθες αναπληρωτής Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη. Η υποψήφια ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ το 2024, Μαριζέτα Αντωνοπούλου ανέλαβε χθες Τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, ο Γιώργος Μπουλμπασάκος (πρώην μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος του Τομέα Υγείας) έχει πλέον ρόλο αναπληρωτή Τομεάρχη Υγείας στο κόμμα Τσίπρα, όπου πέρασε και ο Αναστάσης Ζανιάς με καθήκοντα Τομεάρχη Αθλητισμού. Ο γιος του πρώην υπουργού και επί πολλά χρόνια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Πειραιά Μανώλη Μπεντενιώτη, Αργύρης Μπεντενιώτης συμπεριλαμβάνεται στη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ως αναπληρωτής Τομεάρχης Εμπορίου και Ανάπτυξης που ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ και είναι πολύ πιθανό να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής στην ίδια εκλογική περιφέρεια, όπου το ΠΑΣΟΚ σημειώνει πολύ χαμηλά ποσοστά.
Έμπειρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η επιχείρηση «μεταγραφών» από τον Αλέξη Τσίπρα θα εξελιχθεί και σε άλλες εκλογικές περιφέρειες, με στόχο την στελέχωση της ΕΛΑΣ και από πασοκογενείς με ιδιαίτερη απήχηση στις τοπικές κοινωνίες. Το ερώτημα που τους απασχολεί και μένει επί του παρόντος αναπάντητο είναι αν η Χαριλάου Τρικούπη έχει ισχυρό σχέδιο αποτροπής νέων «διαρροών» με την έγκαιρη αξιοποίηση στελεχών, που βολιδοσκοπεί το επιτελείο Τσίπρα. Κάποιοι εκτιμούν ότι δεν θα καθυστερήσουν κι άλλο οι ανακοινώσεις με σημείο αναφοράς την Επιτροπή Διεύρυνσης του Κώστα Σκανδαλίδη. Πολύ πιθανή θεωρείται δε η κάθοδος με το ΠΑΣΟΚ της Νίνας Κασιμάτη που είναι ακόμη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, της προερχόμενης επίσης από το ΠΑΣΟΚ, Θεοδώρας Τζάκρη που εκλέγεται επί πολλά χρόνια στην Πέλλα, του Ευάγγελου Αποστολάκη και άλλων από όμορους χώρους.
Το βλέμμα στελεχών του ΠΑΣΟΚ στρέφεται εν τω μεταξύ και προς την ανάλυση των γκάλοπ, που δείχνουν την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Η «φωτογραφία της στιγμής» επηρεάζει αναπόδραστα την κινητικότητα στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και συνδέεται και με τους στόχους στελεχών για την «επόμενη μέρα». Η δε ρητορική του Χάρη Δούκα, όπως υποστηρίζουν αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, παραπέμπει στις «απλωμένες γέφυρες» στο χώρο της κεντροαριστεράς και δεν αποκλείουν ακόμη και τη «μεταγραφή» του Δημάρχου Αθηναίων στην ΕΛΑΣ σε επόμενη φάση. Ο ίδιος διαψεύδει το σχετικό σενάριο, αλλά δεν υποχωρεί από τη θέση του, που θέλει διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις, άρα και με το κόμμα Τσίπρα. Ο κ. Δούκας δέχεται «πυρά» από κυβερνητικά στελέχη, όπως από τον Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΙ δήλωσε ότι: «Ο Δούκας έχει πάει στον Τσίπρα και δεν το έχουμε καταλάβει, σε 3 μήνες θα τον βρίζουν από το ΠΑΣΟΚ ως αποστάτη και προδότη».
Η ανάλυση των νέων δεδομένων δείχνει ότι σε κάθε εκλογική περιφέρεια παρατηρείται έντονη κινητικότητα στο χώρο της κεντροαριστεράς εν’ όψει της συγκρότησης ψηφοδελτίων και των προσεχών εκλογών. Ακόμη και αν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη του 2027, αρκετά στελέχη αναζητούν σε τοπικό επίπεδο την αναβάθμιση του ρόλου τους, ενώ την ίδια ώρα δέχονται κρούσεις ένταξης στα δύο νέα κόμματα, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού. Για παράδειγμα στην Αχαΐα, λίγες ώρες πριν από τη σημερινή εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι (με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου) «κλείδωσε» η «μεταγραφή» δύο υποψήφιων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στη διπλή εκλογική αναμέτρηση του 2023. Πρόκειται για τον Μαρίνο Σκανδάμη- πρώην γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και γνωστός δικηγόρος στην Πάτρα- που «πέρασε» στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ανέλαβε Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη και για τον Γιώργο Μπέσκο που κινείται προς το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και προς το ψηφοδέλτιο της «Ελπίδας» στην Αχαΐα. Δύο ακόμη στελέχη από το ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παππάς (πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας) και Βασίλης Αϊβαλής (δημοτικός σύμβουλος Πάτρας) στηρίζουν το εγχείρημα Τσίπρα- ο πρώτος συμπεριλαμβάνεται και στη λίστα των νέων τομεαρχών της ΕΛΑΣ.
Από το ΠΑΣΟΚ προέρχονται και άλλα στελέχη που έριξαν «άγκυρα» πρόσφατα στην Αμαλίας. Από τους πρώτους ήταν ο Αντώνης Σαουλίδης, υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Θεσσαλονίκης το 2023 και από χθες αναπληρωτής Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη. Η υποψήφια ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ το 2024, Μαριζέτα Αντωνοπούλου ανέλαβε χθες Τομεάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, ο Γιώργος Μπουλμπασάκος (πρώην μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνος του Τομέα Υγείας) έχει πλέον ρόλο αναπληρωτή Τομεάρχη Υγείας στο κόμμα Τσίπρα, όπου πέρασε και ο Αναστάσης Ζανιάς με καθήκοντα Τομεάρχη Αθλητισμού. Ο γιος του πρώην υπουργού και επί πολλά χρόνια βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στην Α’ Πειραιά Μανώλη Μπεντενιώτη, Αργύρης Μπεντενιώτης συμπεριλαμβάνεται στη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ως αναπληρωτής Τομεάρχης Εμπορίου και Ανάπτυξης που ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ και είναι πολύ πιθανό να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής στην ίδια εκλογική περιφέρεια, όπου το ΠΑΣΟΚ σημειώνει πολύ χαμηλά ποσοστά.
Έμπειρα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι η επιχείρηση «μεταγραφών» από τον Αλέξη Τσίπρα θα εξελιχθεί και σε άλλες εκλογικές περιφέρειες, με στόχο την στελέχωση της ΕΛΑΣ και από πασοκογενείς με ιδιαίτερη απήχηση στις τοπικές κοινωνίες. Το ερώτημα που τους απασχολεί και μένει επί του παρόντος αναπάντητο είναι αν η Χαριλάου Τρικούπη έχει ισχυρό σχέδιο αποτροπής νέων «διαρροών» με την έγκαιρη αξιοποίηση στελεχών, που βολιδοσκοπεί το επιτελείο Τσίπρα. Κάποιοι εκτιμούν ότι δεν θα καθυστερήσουν κι άλλο οι ανακοινώσεις με σημείο αναφοράς την Επιτροπή Διεύρυνσης του Κώστα Σκανδαλίδη. Πολύ πιθανή θεωρείται δε η κάθοδος με το ΠΑΣΟΚ της Νίνας Κασιμάτη που είναι ακόμη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, της προερχόμενης επίσης από το ΠΑΣΟΚ, Θεοδώρας Τζάκρη που εκλέγεται επί πολλά χρόνια στην Πέλλα, του Ευάγγελου Αποστολάκη και άλλων από όμορους χώρους.
Το βλέμμα στελεχών του ΠΑΣΟΚ στρέφεται εν τω μεταξύ και προς την ανάλυση των γκάλοπ, που δείχνουν την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Η «φωτογραφία της στιγμής» επηρεάζει αναπόδραστα την κινητικότητα στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και συνδέεται και με τους στόχους στελεχών για την «επόμενη μέρα». Η δε ρητορική του Χάρη Δούκα, όπως υποστηρίζουν αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, παραπέμπει στις «απλωμένες γέφυρες» στο χώρο της κεντροαριστεράς και δεν αποκλείουν ακόμη και τη «μεταγραφή» του Δημάρχου Αθηναίων στην ΕΛΑΣ σε επόμενη φάση. Ο ίδιος διαψεύδει το σχετικό σενάριο, αλλά δεν υποχωρεί από τη θέση του, που θέλει διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις, άρα και με το κόμμα Τσίπρα. Ο κ. Δούκας δέχεται «πυρά» από κυβερνητικά στελέχη, όπως από τον Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΙ δήλωσε ότι: «Ο Δούκας έχει πάει στον Τσίπρα και δεν το έχουμε καταλάβει, σε 3 μήνες θα τον βρίζουν από το ΠΑΣΟΚ ως αποστάτη και προδότη».
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