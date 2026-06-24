Λατινοπούλου κατά Παϊτέρη: Αισχρά τα υπονοούμενα για τη μητέρα μου, θα απαντήσει στη δικαιοσύνη για τις προσβολές

Η on air κόντρα που είχε με τον τραγουδιστή





«Δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση, υπάρχει ευθεία επίθεση προσβολή για την οποία έχω κινηθεί νομικά ενώ άφησε και υπονοούμενα για χρηματικές συναλλαγές με δικό μου στέλεχος» είπε η πρόεδρος της







«Όταν αφήνει υπονοούμενα θα απαντήσει την ελληνική δικαιοσύνη για να έρθει να αποδείξει αυτά που λέει γιατί δεν υπάρχουν» κατέληξε η Αφροδίτη Λατινοπούλου για τον Βασίλη Παϊτέρη





Η on air αντιπαράθεση Η άγρια αντιπαράθεση ανάμεσα στην



Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1: «Δυστυχώς υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν». Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του γνωστού τραγουδιστή.



Κλείσιμο Βασίλης Παϊτέρης, ο οποίος απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Φωνής Λογικής δήλωσε: «Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για τον όρο “γύφτος” που μας αποκαλεί. Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρομίζεται και το λέμε “άντε ρε γύφτο”. Ο τσιγγάνος είναι ο μυγιάγγιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει. Παλιά. Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρομ ενικός, Ρομά πληθυντικός».



Ωστόσο ο τραγουδιστής δεν έμεινε εκεί προχωρώντας και σε προσωπική επίθεση στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, λέγοντας: «Αν τη δείτε καλά θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;».







Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αντέδρασε έντονα και απάντησε: «Είναι ντροπή σας. Εκτίθεστε από μόνος σας και αυτό αποδεικνύει γιατί τόσος πολύς κόσμος έχει αυτή την άποψη για εσάς, αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, να πω την αλήθεια».



Σε παρέμβαση του παρουσιαστή, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής σχολίασε: «Δεν ντρέπεται να κάνει μια τέτοια προσωπική επίθεση; Εγώ δεν είπα κάτι προσβλητικό». Από την πλευρά του, ο Βασίλης Παϊτέρης επέμεινε, λέγοντας: «Να μας πει αν αγόρασε χαλί η μάνα της από γύφτο».



Για «χυδαία προσβολή της αξιοπρέπειας μου με αισχρά υπονοούμενα κατά της μητέρας μου» κατηγόρησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου τον Βασίλη Παϊτέρη με τον οποίο είχε έντονη αντιπαράθεση on air πριν από μερικές ημέρες . Αποκάλυψε, μάλιστα, στο Action24 ότι «έχω κινηθεί νομικά» κατά του τραγουδιστή.«Δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση, υπάρχει ευθεία επίθεση προσβολή για την οποία έχω κινηθεί νομικά ενώ άφησε και υπονοούμενα για χρηματικές συναλλαγές με δικό μου στέλεχος» είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής Αφού, στη συνέχεια, τόνισε ότι «το ένα αφορά τη μητέρα μου και δεν σηκώνω κουβέντα και κάθε νοήμων προστατεύει τη μητέρα του και την αξιοπρέπειά της», η κυρία Λατινοπούλου κατηγόρησε τα αριστερά κόμματα ότι δεν είπαν το παραμικρό: «Εξαιρούνται οι αριστερούληδες ευαισθητούληδες που κιχ δεν βγάζουν σε τέτοιες περιπτώσεις γιατί είναι επιλεκτικά ευαίσθητοι».«Όταν αφήνει υπονοούμενα θα απαντήσει την ελληνική δικαιοσύνη για να έρθει να αποδείξει αυτά που λέει γιατί δεν υπάρχουν» κατέληξε η Αφροδίτη Λατινοπούλου για τον Βασίλη ΠαϊτέρηΗ άγρια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Αφροδίτη Λατινοπούλου και τον Βασίλη Παϊτέρη εξελίχθηκε στον αέρα εκπομπής όπου συζήτησαν για περιπτώσεις εξαγοράς ψήφων στην κοινότητα των Ρομά από πολιτικούς.ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1:Η συγκεκριμένη τοποθέτηση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του γνωστού τραγουδιστή.ο οποίος απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Φωνής Λογικής δήλωσε: «Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για τον όρο “γύφτος” που μας αποκαλεί. Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρομίζεται και το λέμε “άντε ρε γύφτο”. Ο τσιγγάνος είναι ο μυγιάγγιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει. Παλιά. Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρομ ενικός, Ρομά πληθυντικός».Ωστόσο ο τραγουδιστής δεν έμεινε εκεί προχωρώντας και σε προσωπική επίθεση στην Αφροδίτη Λατινοπούλου, λέγοντας:Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αντέδρασε έντονα και απάντησε: «Είναι ντροπή σας. Εκτίθεστε από μόνος σας και αυτό αποδεικνύει γιατί τόσος πολύς κόσμος έχει αυτή την άποψη για εσάς, αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, να πω την αλήθεια».Σε παρέμβαση του παρουσιαστή, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής σχολίασε:πό την πλευρά του, ο Βασίλης Παϊτέρης επέμεινε, λέγοντας:

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου τόνισε: «Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την οικογένειά μου και την καταγωγή μου. Αυτά είναι για μένα απαραβίαστα». Ο Βασίλης Παϊτέρης πάντως επιτέθηκε εκ νέου λέγοντας «εγώ δεν είμαι σιδεράς κυρία Λατινοπούλου, εσείς όμως, μοιάζετε για γύφτισσα».