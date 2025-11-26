Ιδιοκτήτης ΚΥΔ επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής για να μην προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ιδιοκτήτης ΚΥΔ επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής για να μην προσέλθει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Το συγκεκριμένο πρόσωπο περιλαμβάνεται στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Το δικαίωμα της σιωπής και της μη αυτοενεχοποίησης επικαλείται ο Ηλίας Καλφούντζος, ιδιοκτήτης ΚΥΔ (κέντρου υποβολής δηλώσεων) με έδρα την Λάρισα, σε υπόμνημα που έστειλε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενημερώνοντας ότι δεν θα παραστεί για κατάθεση στην συνεδρίαση της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου.
Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο περιλαμβάνεται στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ενώ αρκετοί διάλογοί του περιλαμβάνονται στις εκθέσεις των νόμιμων επισυνδέσεων.
Ο ίδιος στο υπόμνημα του ενημερώνει τα μέλη της εξεταστικής για τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις που τον καθιστούν κατηγορούμενο για την υπό ίδια υπόθεση.
EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΥΨΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΥΧΟΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Του Ηλία Καλφούντζου του Γεωργίου και της Ελένης, κατοίκου Λάρισας, οδός Ανθίμου Γαζή αρ. 52, με αδτ ΑΝ 861095/29.01.2019 του Υ.Α. Λάρισας και Α.Φ.Μ. 068808042, ΔΟΥ Λάρισας.
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Αξιότιμα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων,
κλήθηκα ενώπιον Σας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 80/20-11-2025 κλήσεως, να προσέλθω την 27η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, κατά τα προβλεπόμενα άρθρα 144 επ. του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και του άρθρου 213 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ως μάρτυρας, για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας.
Είναι σαφές ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα το όνομά μου έχει αναφερθεί στο υπό εξέταση θέμα. Κατανοώ δε πλήρως το γεγονός ότι με καλείτε να εξετασθώ ως μάρτυρας επί των ζητημάτων που διερευνάτε.
Επ’ αυτού επάγομαι τα ακόλουθα:
Επικαλούμαι το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, σύμφωνα με το άρθρο 223 παρ. 4 ΚΠΔ, που του δίνει το δικαίωμα να αρνηθεί την κατάθεση περιστατικών, από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη. Το δικαίωμα αυτό αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη, που εξασφαλίζεται με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Προβλέπεται πλέον ρητά από το άρθρο 104 παρ. 1 του νέου ΚΠΔ, ενώ με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος του, η δε παραβίαση της απαγόρευσης αυτής επισύρει, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του νέου ΚΠΔ (ν. 4620/2019), την απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, λόγω προσβολής του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.
Επίσης το άρθρο 244 παρ. 3 ΚΠΔ ορίζει ότι «η προηγούμενη έγγραφη εξέταση του υπόπτου που έγινε με όρκο απαγορεύεται να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας. Τυχόν παραμονή της στη δικογραφία συνιστά προσβολή του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη».
Κατά τα ανωτέρω η μαρτυρική μου κατάθεση ενώπιον Σας, η οποία θα προβληθεί δημοσίως, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του δικαιώματός μου σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης, αφού, εφόσον παραστώ, θα πρέπει ως μάρτυρας, σύμφωνα με το καθήκον μαρτυρίας και αληθείας, να απαντήσω σε οτιδήποτε ερωτηθώ από τα μέλη της Επιτροπής Σας. Απότοκος δε αυτών θα είναι η αναίρεση οποιουδήποτε δικαιώματός μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορουμένου.
Θα πρέπει δε να επισημάνω τα ιδιαίτερης σημασίας γεγονότα:
1) Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ ΜΕΚ 3249/2025 απόφασης του Δ΄ Μονομελούς Εφετείου Αθηνών – η διαδικασία εκδίκασης της εν λόγω υποθέσεως ολοκληρώθηκε την 29η Ιουλίου 2025 κατόπιν πλείστων ενδιάμεσων συνεδριάσεων αρχής γενομένης από την 21-5-2025 - κρίθηκα ένοχος και καταδικάστηκα σε ποινή φυλακίσεως ενός έτους με τριετή αναστολή για το πλημμέλημα της απλής συνέργειας για απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση. Κατά της ως άνω αποφάσεως την 29η Ιουλίου 2025 άσκησα την υπ΄αριθμ. 988/2025 έφεση, η οποία έχει αναστέλλουσα δύναμη και τελώ εν αναμονή προσδιορισμού της ημεροχρονολογίας της δικασίμου αυτής (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 1) και
2) Δυνάμει της υπ΄αριθμ. ΔΤ 3159/16-10-2025 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, αναβλήθηκε η εκδίκαση της υποθέσεως μου για τη δικάσιμο της 25ης Φεβρουαρίου 2026, στην οποία φέρομαι ως υπαίτιος της τέλεσης της πλημμεληματικής πράξεως του απλού συνεργού (παροχή συνδρομής) από κοινού για την τέλεση απάτης σχετική με τις επιχορηγήσεις. Η εν λόγω υπόθεση δικάζεται σε α΄ βαθμό στο ως άνω δικαστήριο κατά την δικάσιμο της 25ης Φεβρουαρίου 2025 (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 2).
Εκ των ανωτέρω προκύπτει με σαφήνεια ότι πληρώ τις προϋποθέσεις επίκλησης του άρθρου 223 παρ. 4 ΚΠΔ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δηλώνω ότι δεν θα παραστώ ενώπιον Σας κατά τη συνεδρίαση της 27ης Νοεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, κάνοντας χρήση των ανωτέρω ρητά προβλεπομένων δικαιωμάτων μου.
Λάρισα, 26-11-2025
Με τιμή
ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ
Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο περιλαμβάνεται στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας ενώ αρκετοί διάλογοί του περιλαμβάνονται στις εκθέσεις των νόμιμων επισυνδέσεων.
Ο ίδιος στο υπόμνημα του ενημερώνει τα μέλη της εξεταστικής για τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις που τον καθιστούν κατηγορούμενο για την υπό ίδια υπόθεση.
EΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΚΥΨΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΥΧΟΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»
Το υπόμνημα έχει ως εξής:
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Του Ηλία Καλφούντζου του Γεωργίου και της Ελένης, κατοίκου Λάρισας, οδός Ανθίμου Γαζή αρ. 52, με αδτ ΑΝ 861095/29.01.2019 του Υ.Α. Λάρισας και Α.Φ.Μ. 068808042, ΔΟΥ Λάρισας.
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Αξιότιμα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων,
κλήθηκα ενώπιον Σας, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτ. 80/20-11-2025 κλήσεως, να προσέλθω την 27η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, κατά τα προβλεπόμενα άρθρα 144 επ. του Κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων, καθώς και του άρθρου 213 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ως μάρτυρας, για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παραγωγούς της χώρας.
Είναι σαφές ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα το όνομά μου έχει αναφερθεί στο υπό εξέταση θέμα. Κατανοώ δε πλήρως το γεγονός ότι με καλείτε να εξετασθώ ως μάρτυρας επί των ζητημάτων που διερευνάτε.
Επ’ αυτού επάγομαι τα ακόλουθα:
Επικαλούμαι το δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης του υπόπτου ή του κατηγορουμένου, σύμφωνα με το άρθρο 223 παρ. 4 ΚΠΔ, που του δίνει το δικαίωμα να αρνηθεί την κατάθεση περιστατικών, από τα οποία θα μπορούσε να προκύψει η ενοχή του για αξιόποινη πράξη. Το δικαίωμα αυτό αποτελεί ειδικότερη έκφραση του δικαιώματος για δίκαιη δίκη, που εξασφαλίζεται με το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Προβλέπεται πλέον ρητά από το άρθρο 104 παρ. 1 του νέου ΚΠΔ, ενώ με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σε βάρος του, η δε παραβίαση της απαγόρευσης αυτής επισύρει, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του νέου ΚΠΔ (ν. 4620/2019), την απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, λόγω προσβολής του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.
Επίσης το άρθρο 244 παρ. 3 ΚΠΔ ορίζει ότι «η προηγούμενη έγγραφη εξέταση του υπόπτου που έγινε με όρκο απαγορεύεται να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας. Τυχόν παραμονή της στη δικογραφία συνιστά προσβολή του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη».
Κατά τα ανωτέρω η μαρτυρική μου κατάθεση ενώπιον Σας, η οποία θα προβληθεί δημοσίως, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε παραβίαση του δικαιώματός μου σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης, αφού, εφόσον παραστώ, θα πρέπει ως μάρτυρας, σύμφωνα με το καθήκον μαρτυρίας και αληθείας, να απαντήσω σε οτιδήποτε ερωτηθώ από τα μέλη της Επιτροπής Σας. Απότοκος δε αυτών θα είναι η αναίρεση οποιουδήποτε δικαιώματός μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορουμένου.
Θα πρέπει δε να επισημάνω τα ιδιαίτερης σημασίας γεγονότα:
1) Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ ΜΕΚ 3249/2025 απόφασης του Δ΄ Μονομελούς Εφετείου Αθηνών – η διαδικασία εκδίκασης της εν λόγω υποθέσεως ολοκληρώθηκε την 29η Ιουλίου 2025 κατόπιν πλείστων ενδιάμεσων συνεδριάσεων αρχής γενομένης από την 21-5-2025 - κρίθηκα ένοχος και καταδικάστηκα σε ποινή φυλακίσεως ενός έτους με τριετή αναστολή για το πλημμέλημα της απλής συνέργειας για απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση. Κατά της ως άνω αποφάσεως την 29η Ιουλίου 2025 άσκησα την υπ΄αριθμ. 988/2025 έφεση, η οποία έχει αναστέλλουσα δύναμη και τελώ εν αναμονή προσδιορισμού της ημεροχρονολογίας της δικασίμου αυτής (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 1) και
2) Δυνάμει της υπ΄αριθμ. ΔΤ 3159/16-10-2025 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, αναβλήθηκε η εκδίκαση της υποθέσεως μου για τη δικάσιμο της 25ης Φεβρουαρίου 2026, στην οποία φέρομαι ως υπαίτιος της τέλεσης της πλημμεληματικής πράξεως του απλού συνεργού (παροχή συνδρομής) από κοινού για την τέλεση απάτης σχετική με τις επιχορηγήσεις. Η εν λόγω υπόθεση δικάζεται σε α΄ βαθμό στο ως άνω δικαστήριο κατά την δικάσιμο της 25ης Φεβρουαρίου 2025 (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 2).
Εκ των ανωτέρω προκύπτει με σαφήνεια ότι πληρώ τις προϋποθέσεις επίκλησης του άρθρου 223 παρ. 4 ΚΠΔ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δηλώνω ότι δεν θα παραστώ ενώπιον Σας κατά τη συνεδρίαση της 27ης Νοεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00, κάνοντας χρήση των ανωτέρω ρητά προβλεπομένων δικαιωμάτων μου.
Λάρισα, 26-11-2025
Με τιμή
ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ
Ειδήσεις σήμερα:
Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος με τον σύντροφό του ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 ετών
Καβγάς Κωνσταντοπούλου με Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως αγρότισσα βγάλατε Porsche και Ferrari; - Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη μας
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα
Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος με τον σύντροφό του ασελγούσε στα ανίψια του 2 και 4 ετών
Καβγάς Κωνσταντοπούλου με Σεμερτζίδου στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: Ως αγρότισσα βγάλατε Porsche και Ferrari; - Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη μας
Τραγωδία στη Ρόδο: Νεκρός 19χρονος στρατιώτης - Απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα