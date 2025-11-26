Συλλυπητήρια Δένδια για τον θάνατο του στρατιώτη στη Ρόδο - «Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένεια και τους συναδέλφους του»
Ο υπουργός ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ επιλοχία που τραυματίστηκε στο ίδιο περιστατικό
Τη θλίψη του για τον θάνατο ΕΠΟΠ στρατιώτη κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.
Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η σκέψη της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας βρίσκεται στην οικογένεια του εκλιπόντος, στην οποία απηύθυνε τα πλέον ειλικρινή συλλυπητήρια, καθώς και στους συναδέλφους του.
Ο υπουργός ευχήθηκε, επίσης, ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ επιλοχία που τραυματίστηκε στο ίδιο περιστατικό, κατά την προγραμματισμένη άσκηση.
Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια.…— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 26, 2025
Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Δένδια«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την απώλεια ζωής του ΕΠΟΠ Στρατιώτη, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας βολής στη Ρόδο. Η σκέψη μας βρίσκεται στην οικογένειά του και στους συναδέλφους του, στους οποίους απευθύνω τα πλέον ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον ΕΠΟΠ Επιλοχία, ο οποίος τραυματίσθηκε στην ίδια εκπαιδευτική δραστηριότητα».
