Τι αλλάζει στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, πότε επεκτείνονται - Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις μισθών, είπε η Κεραμέως

Στις αρχές του 2026 η νομοθέτηση της νέας κοινωνικής συμφωνίας - Σύντομα, θα καλύπτονται από Συλλογικές Συμβάσεις πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι, με πολλά και πολύ σημαντικά οφέλη για εκείνους, αλλά και για τις επιχειρήσεις