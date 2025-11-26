Ιστορική συμφωνία για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων - Σε λίγο οι επίσημες ανακοινώσεις

Σε ιστορική συμφωνία φαίνεται πως κατέληξαν κυβέρνηση, εργοδότες και εργαζόμενοι, όσον αφορά στην επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων.Οι ανακοινώσεις αναμένονται σε λίγη ώρα στο υπουργείο Εργασίας παρουσία της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, του προέδρου του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου και του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, σηματοδοτώντας ένα επίπεδο τριμερούς συνεννόησης που –όπως τονίζεται– δεν έχει προηγούμενο στην πρόσφατη ελληνική εργασιακή πραγματικότητα.Οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, εξελίσσονταν αθόρυβα εδώ και μήνες, μέσα από κλειστές συναντήσεις και διαδοχικές τεχνικές επαφές, με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου εργασιακών σχέσεων. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε ο τρόπος με τον οποίο οι συλλογικές συμβάσεις θα μπορούν όχι μόνο να συναφθούν πιο εύκολα αλλά και να επεκτείνονται χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των εργαζομένων ακόμη και μετά τη λήξη μιας σύμβασης.Οι βασικοί άξονες της συμφωνίας, που θα αποτυπωθούν αναλυτικά στις σημερινές επίσημες ανακοινώσεις, περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση της σύναψης και ανανέωσης συλλογικών συμβάσεων, την πλήρη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων στο μεταβατικό διάστημα μετά τη λήξη τους, καθώς και την άμεση προσφυγή στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) σε περίπτωση αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Το νέο πλαίσιο αποσκοπεί στη σταθεροποίηση των εργασιακών σχέσεων, ενισχύοντας τον θεσμικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων και μεταφέροντας μέρος της διαδικασίας ρύθμισης από τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης στη διαβούλευση των εμπλεκόμενων μερών.Πηγές από τις τρεις πλευρές εκτιμούν ότι το νέο σύστημα θα αποτελέσει τομή στον τρόπο με τον οποίο οι συλλογικές διαπραγματεύσεις διεξάγονται στη χώρα, προσφέροντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, θεσμική ασφάλεια και ισορροπία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Η εξομάλυνση του μηχανισμού διαμεσολάβησης, σε συνδυασμό με την επανενεργοποίηση της επεκτασιμότητας, θεωρείται ότι θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο περισσότερο ευθυγραμμισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.Η τριμερής συνεννόηση που ολοκληρώθηκε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν πηγές, σηματοδοτεί ένα νέο σημείο εκκίνησης για τις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα.