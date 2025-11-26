Εφ’ όλης της ύλης ο Τσίπρας στις 3 Δεκεμβρίου με την παρουσίαση της «Ιθάκης» στο Παλλάς

Το γεγονός, άλλωστε, ότι ο πρώην Πρωθυπουργός αναμένεται να προβεί σε μια βαρυσήμαντη τοποθέτηση, δηλωτική των προθέσεων και των σχεδιασμών του, έχει κινητοποιήσει ακόμη περισσότερο στελέχη εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αλλά και το κατά καιρούς εκλογικό του ακροατήριο. Στην κατεύθυνση αυτή, πολιτικοί παρατηρητές δεν παραγνωρίζουν το γεγονός ότι η «Ιθάκη» πούλησε μόνο την πρώτη ημέρα 33.000 αντίτυπα, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί διαδικασία ανατύπωσής της, όταν καθένα βιβλίο κοστίζει 28 ευρώ, ποσό διόλου ευκαταφρόνητο στη σημερινή συγκυρία, καθώς θεωρούν τις μαζικές πωλήσεις του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα ως ένα πρώτο δείγμα της απήχησης της “ολικής επαναφοράς” του.