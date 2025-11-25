Ο Γεωργιάδης απάντησε στην Ιθάκη του Τσίπρα με το δικό του βιβλίο με τίτλο «Ρώμη» - Η ιστορία σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες, λέει
Ο Γεωργιάδης απάντησε στην Ιθάκη του Τσίπρα με το δικό του βιβλίο με τίτλο «Ρώμη» - Η ιστορία σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες, λέει
Ο υπουργός Υγείας είπε πως θα στείλει στον Αλέξη Τσίπρα το δικό του ιστορικό βιβλίο για να ανταποδώσει για την «Ιθάκη» που ο ίδιος παρέλαβε νωρίτερα σήμερα - Δείτε βίντεο
Απάντηση στην πρωινή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για το βιβλίο με την προσωπική αφιέρωση που του έστειλε, έδωσε, με δική του ανάρτηση, ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Ο υπουργός Υγείας, με χιουμοριστική, αλλά και με επικριτική διάθεση για τους «συνεργάτες» για τους οποίους αρκετός λόγος γίνεται στην «Ιθάκη», προαναγγέλλει πως κι αυτός με τη σειρά του θα ανταποδώσει με την αποστολή του δικού του ιστορικού βιβλίου, που φέρει τίτλο «Ρώμη».
«Μόλις παρέλαβα το δώρο του φίλου μου Αλέξη για το βιβλίο του με τον τίτλο «Ιθάκη»» λέει στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης και συνεχίζει, αναφερόμενος στην ιδιόχειρη αφιέρωση Τσίπρα: «Στον Άδωνι για τη δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου μου, Αλέξης Τσίπρας»».
«Αλέξη μου, εγώ ως γνήσιος βιβλιοπώλης ανταποδίδω... Ένα βιβλίο ιστορίας, το παρουσιάζω μεθαύριο. Ξέρεις γιατί η ιστορία είναι πολύ σημαντική; Σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες. Καλή αντάμωση» συμπληρώνει ο υπουργός Υγείας.
Δείτε την ανάρτηση
«Το λιγουρεύεσσαι;» - Τι ανέφερε ο Τσίπρας στην ανάρτησή του για τον Άδωνι
Το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα κυκλοφόρησε από χθες στα βιβλιοπωλεία και σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να γράφει μια αφιέρωση προς τον Άδωνι Γεωργιάδη.
Σε συνέντευξή του πριν από μερικές ημέρες ο υπουργός Υγείας είχε μιλήσει ενόψει της κυκλοφορίας του βιβλίου «Ιθάκη» σχολιάζοντας μεταξύ άλλων πως «ο κύριος Τσίπρας τηλεβιβλιοπώλη με ανέβαζε, τηλεβιβλιοπώλη με κατέβαζε. Σε λίγο θα πει και ''τα λιγουρεύεστε''».
Σε ανάρτηση που έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, έχει χρησιμοποιήσει ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και φαίνεται να γράφει μια αφιέρωση προς τον ίδιο. «Στον Άδωνι: βαθύτατες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση που μου έχει κάνει». Ενώ σε άλλο πλάνο φαίνεται ο πρώην πρωθυπουργός κρατά το βιβλίο του και λέει: «Το λιγουρεύεστε έτσι;».
Δείτε το βίντεο:
Ειδήσεις σήμερα:
Έρχεται η κακοκαιρία Adel με επικίνδυνες καταιγίδες και πάλι στα δυτικά την Πέμπτη και την Παρασκευή - Δείτε χάρτες
Πείραξε τις κάμερες, έβαλε μάσκα και πήγε να ληστέψει την πεθερά της στη Σαλαμίνα - Τη σκότωσε γιατί νόμιζε ότι την αναγνώρισε
Δημοσκόπηση Interview: Στο 30% η ΝΔ, 14 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ - Στο 19,9% οι αναποφάσιστοι
Ο υπουργός Υγείας, με χιουμοριστική, αλλά και με επικριτική διάθεση για τους «συνεργάτες» για τους οποίους αρκετός λόγος γίνεται στην «Ιθάκη», προαναγγέλλει πως κι αυτός με τη σειρά του θα ανταποδώσει με την αποστολή του δικού του ιστορικού βιβλίου, που φέρει τίτλο «Ρώμη».
«Μόλις παρέλαβα το δώρο του φίλου μου Αλέξη για το βιβλίο του με τον τίτλο «Ιθάκη»» λέει στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης και συνεχίζει, αναφερόμενος στην ιδιόχειρη αφιέρωση Τσίπρα: «Στον Άδωνι για τη δωρεάν διαφήμιση του βιβλίου μου, Αλέξης Τσίπρας»».
«Αλέξη μου, εγώ ως γνήσιος βιβλιοπώλης ανταποδίδω... Ένα βιβλίο ιστορίας, το παρουσιάζω μεθαύριο. Ξέρεις γιατί η ιστορία είναι πολύ σημαντική; Σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες. Καλή αντάμωση» συμπληρώνει ο υπουργός Υγείας.
Δείτε την ανάρτηση
Ο @atsipras μου έστειλε ως δώρο το βιβλίο του «Ιθάκη» με προσωπική αφιέρωση και τον ευχαριστώ. Ως γνήσιος βιβλιοπώλης και εγώ θα του στείλω το νέο δικό μου βιβλίο: «Ρώμη». Η απάντησή μου στο πρωινό του βίντεο προς εμένα ακολουθεί εδώ…. pic.twitter.com/ivezSelr5y— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 25, 2025
Το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα κυκλοφόρησε από χθες στα βιβλιοπωλεία και σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να γράφει μια αφιέρωση προς τον Άδωνι Γεωργιάδη.
Σε συνέντευξή του πριν από μερικές ημέρες ο υπουργός Υγείας είχε μιλήσει ενόψει της κυκλοφορίας του βιβλίου «Ιθάκη» σχολιάζοντας μεταξύ άλλων πως «ο κύριος Τσίπρας τηλεβιβλιοπώλη με ανέβαζε, τηλεβιβλιοπώλη με κατέβαζε. Σε λίγο θα πει και ''τα λιγουρεύεστε''».
Σε ανάρτηση που έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, έχει χρησιμοποιήσει ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και φαίνεται να γράφει μια αφιέρωση προς τον ίδιο. «Στον Άδωνι: βαθύτατες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση που μου έχει κάνει». Ενώ σε άλλο πλάνο φαίνεται ο πρώην πρωθυπουργός κρατά το βιβλίο του και λέει: «Το λιγουρεύεστε έτσι;».
Δείτε το βίντεο:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδήσεις σήμερα:
Έρχεται η κακοκαιρία Adel με επικίνδυνες καταιγίδες και πάλι στα δυτικά την Πέμπτη και την Παρασκευή - Δείτε χάρτες
Πείραξε τις κάμερες, έβαλε μάσκα και πήγε να ληστέψει την πεθερά της στη Σαλαμίνα - Τη σκότωσε γιατί νόμιζε ότι την αναγνώρισε
Δημοσκόπηση Interview: Στο 30% η ΝΔ, 14 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ - Στο 19,9% οι αναποφάσιστοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα