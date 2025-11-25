Ο Γεωργιάδης απάντησε στην Ιθάκη του Τσίπρα με το δικό του βιβλίο με τίτλο «Ρώμη» - Η ιστορία σε μαθαίνει να διαλέγεις καλούς συνεργάτες, λέει