Πώς σχολιάζουν την «Ιθάκη» στα social media - «Ο Τσίπρας μας έσωσε από αυτούς που ο ίδιος έφερε για να μας σώσουν»
Το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ποικίλα σχόλια και να προκαλέσει… φουρτούνες στα timelines
Άλλοι μιλούν για «αυτογκόλ» και κάνουν λόγο για ένα «θίασο», ενώ πολλά είναι και τα αιχμηρά σχόλια για το πώς «ο Αλέξης μας έσωσε από αυτούς που ο ίδιος έφερε για να μας σώσουν».
Άλλοι, πάλι, μιλούν για έναν «έντιμο πολιτικό» και τον χαρακτηρίζουν «τολμηρό» που έγραψε ένα τέτοιο βιβλίο.
Σε κάθε περίπτωση, η «Ιθάκη» έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ποικίλα σχόλια και να προκαλέσει… φουρτούνες στα timelines.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΙΘΑΚΗΣ.— oldschoolfileles (@oldfileles) November 24, 2025
Ο Αλέξης μας έσωσε από αυτούς που ο ίδιος έφερε για να μας σώσουν. pic.twitter.com/BhzvFC71qQ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΙΘΑΚΗΣ vol2— oldschoolfileles (@oldfileles) November 24, 2025
Τέτοιο αυτογκόλ έχει να δει ο κόσμος από την εποχή της περήφανης διαπραγμάτευσης. Έχασε και τους λίγους φίλους που του απόμειναν... pic.twitter.com/vWKBbaIGxU
Απιστευτα πραγματα που γινοσαντε,— silas serafim (@silaserafim) November 24, 2025
περιγραφει ο #τσιπρας σ αυτο το βιβλιο.
Επρεπε οπωσδηποτε να χε βρει τον τοτε πρωθυπουργο που κυβερνουσε
και να του χε τραβηξει τ αυτι.#Ιθακη pic.twitter.com/SCXRfnlBFr
#παραμΙΘΑΚΗ #Τσιπρας pic.twitter.com/S6h8oCsrO9— George Lee (@Harhalas) November 24, 2025
Ο #τσιπρας πρεπει να ναι ο μονος ανθρωπος— silas serafim (@silaserafim) November 24, 2025
που καταφερε να διασωσει την Ελλαδα,
απο τοσες δυσκολιες κι εμποδια
που δημιουργησε μονος του.
🤡Ξεκατίνιασμα στην #Ιθακη !— Dωρα Παλαιολόγου (@DoraZip) November 24, 2025
Ένα βιβλίο για να θυμόμαστε γιατί κόστισε 120 δις η παράσταση «πρώτη φορά αριστερά»! #Τσιπρας pic.twitter.com/VrQhlmcz6e
Πήρα το βιβλίο του Τσίπρα για να μάθω τι πήγε στραβά. Τελικά έμαθα… ότι έφταιγαν όλοι οι άλλοι που επέλεξε εκτός από αυτόν... #Τσιπρας— Kiou (@kiou73383303) November 24, 2025
Πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία πρώην ΠΘ γράφει ονομαστικά για πολιτικά πρόσωπα που είναι εν ζωή και μπορούν να απαντήσουν.— Θεοφάνης Βέργος (@th_vergos) November 24, 2025
Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε κάτι αντίστοιχο από τους ΠΘ της ΝΔ, εκτός αν όλοι εκεί ήταν άριστοι και παραγωγικοί κ όλες οι αποφάσεις σωστές. #Τσιπρας
#Τσιπρας pic.twitter.com/St0LwsEo8d— 🌈GoodBoy🌈 (@johnpappas1976) November 24, 2025
Ξεκίνησα να διαβάζω την Ιθάκη και παρόλο που ήδη θεωρώ ότι ο Τσίπρας είναι ο πιο έντιμος πολιτικός,πιστεύω ότι θα τον εκτιμήσω ακόμα περισσότερο#Τσιπρας #Ιθακη #ΝΔ_εγκληματικη_οργανωση pic.twitter.com/a4w7FcJMFS— happpygolucky (@happygohahaha) November 24, 2025
Διάβασα την "Ιθάκη" του Τσίπρα #Τσιπρας pic.twitter.com/djSUK384yS— 🌈GoodBoy🌈 (@johnpappas1976) November 24, 2025
Δεν θα διαβάσω την #Ιθακη ,θα περιμένω να γυριστεί σε ταινία.#Τσιπρας— Αναρχικλ🤡ουν 💙💛 (@bananarchyson) November 24, 2025
Καταρχάς μπράβο στον #Τσιπρας που τόλμησε να γράψει αυτό το βιβλίο μακάρι και άλλοι πολιτικοί να ακολουθήσουν τα παράδειγμα του— PM Nasos k (@nasoskol1) November 24, 2025
τώρα για το περιεχόμενο ο καθένας από την σκοπιά του το ερμηνεύει κατά το δοκούν#Ιθακη
Fixed. #Τσιπρας pic.twitter.com/mlgISb7Ujo— Διάολοζ (@Diaoloz) November 24, 2025
Επίσημη παρουσίαση του— E ύ a 🍎 (@bobidion) November 24, 2025
θιάσου που έπαιξε το 2015
την κυβέρνηση της Ελλάδας
#ΠαραμΙΘΑΚΗ #Τσιπρας pic.twitter.com/fwz1gecUTI
Αν μη τι άλλο ο #Τσιπρας με το βιβλίο του αποδεικνύεται θαυματουργός. Έχει προκαλέσει ανάσταση νεκρών καθώς ο κάθε ξεχασμένος που βρίσκεται στα αζήτητα τοποθετείται είτε αναφέρεται είτε δεν αναφέρεται στο βιβλίο.— Θεοφάνης Βέργος (@th_vergos) November 14, 2025
Δεν ήξερες, δεν είχες καλούς συνεργάτες, δεν είχες εμπειρία, δεν φταις γενικώς.— 𝓒𝓵𝓮𝓸 🇬🇷🇺🇸🌊 (@cleo_512) November 24, 2025
Σε λίγο θα μας πεις ότι το ‘15-‘19 ήταν πρόβα και τώρα έρχεσαι για την κανονική παράσταση. @atsipras 🤡🖐️#παραμΙΘΑΚΗ #Ιθακη #Τσιπρας
Το μυθιστόρημα του Τσίπρα, βλέπω να το αγοράζουν με τα μανίας, οι κοντινοί συνεργάτες και οπαδοί του.— bellaciaobella (@bellaciaobella) November 25, 2025
Προφανώς έχουν ανάγκη να μάθουν τί ακριβώς έζησαν κι οι ίδιοι στο πλευρό του.
Υπάρχει ελπίδα τώρα, διαβάζοντας,να καταλάβουν.
Ποτέ δεν είναι αργά.
Ψηφίστε πάλι τον Τσίπρα. Δώστε του την ευκαιρία σε δέκα χρόνια να ξαναβγάλει νέο βιβλίο όπου θα περιγράφει τις μ@λ@κίεs που έκανε στη 2η διακυβέρνηση.— Κακιά πεθερά (@kakipethera) November 25, 2025
Με μια διαφορά: τότε, κανείς σας δεν θα έχει λεφτά για να το αγοράσει.
Γνωμη: Αν τον Τσιπρα τον απεχθανονταν καποιοι οσο ηταν ακομα εν ενργεια-εν υπνωσει βουλευτης, πολυ φοβαμαι με ολη αυτην την ιστορια του rebranding/comeback κ του κωλου τα 9εννιαμερα, κατρακύλησε ακομα πιο κατω. Φρονω ηταν λαθος ολο αυτο το εγχειρημα, ο τροπος δηλ. επανεμφάνσης.— Επικριτικός Πότης (@DimiDiwup) November 25, 2025
Κάθονται και μετράνε πόσα λεφτά έβγαλε το βιβλίο του #Τσιπρα,— • I-Xasou • (@XrhstosVas) November 25, 2025
από την πρώτη έκδοση.
Λες και τα έκλεψε.
Λες και είναι αδιευκρίνιστα.
Ή ίσως τους ενόχλει ότι αν ενδιαφέρονται τόσοι για αυτό, κάτι δεν λένε σωστά οι δημοσκοπήσεις.#Ιθακη
Συμπεράσματα για το βιβλίο Τσίπρα— minas giouvanakis 🇮🇱🇺🇦🇨🇾🇬🇷 (@Wwwwww42362442) November 25, 2025
Θάβει φίλους και τίς επιλογές του,συνεργάτες,υπουργούς
Καμία αυτοκριτική
Καμία αναφορά σε Καραμανλή,θαυμασμός όμως για Παυλόπουλο,Καμμένο
Και πιστεύω,παρών στον αγώνα,για το νέο του κομμα,θα είναι μία Καραμανλική συνιστώσα.
Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου "Ιθάκη" του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και των φοβερών Εκδόσεων Gutenberg στο εξωτερικό θα γίνει στη Ρίγα της Εσθονίας. Καλή επιτυχία. #Rebranding #Gutenberg #Ιθάκη #Τσιπρας— Panagiotis Milas (@PanagiotisMila2) November 25, 2025
Μέχρι στιγμής,απ' όσα έχουν βγει απ' το βιβλίο Τσίπρα έχω δει αφηγήσεις,αποδόσεις ευθυνών,αξιολογήσεις ατόμων,αλλά αυτοκριτική πουθενά...Όλοι ήταν επιλογή του,όπως κ κάθε κίνηση της 4ετιας του που δεν αρμοζε σε αριστερή κυβέρνηση. #buongiorno— Skroutzzzzzzzzz!!!!! (@skroutzblog) November 25, 2025
Για το βιβλίο Τσίπρα pic.twitter.com/6qC1ADqV3Q— alexandros kokkalis 🇵🇸 (@Alexandros65255) November 25, 2025
Αυτό που πάντα με απωθούσε στον Τσίπρα ( παρά την ψήφο μου ) ο χωρίς Τσίπα τσίπρας.— Queen Hatshepsut (@MSamothrace) November 25, 2025
Τσίπρα διαβάζω το βιβλίο σου. Θα το ήθελα λιγότερο συναισθηματικό. Ομως μια χαρά τ λες. Μέχρι στιγμής ότι διαβάζω είναι αυτά ακριβώς που έχω ψάξει. Ισως ως προς τον Βαρουφάκη και τη Κωσταντοπουλου.— White_flower (@tina_tinakl) November 25, 2025
Με εντυπωσιάζει πάντως που το βιβλίο του Τσίπρα ενδιαφέρει τον κόσμο πολύ περισσότερο από τα βιβλία που έγραψαν ο Καραμανλής ο Βενιζέλος ο Σαμαράς και ο ΓΑΠ.— Βουλευτής_Καλοχαιρέρας (@heredia_va28044) November 25, 2025
Τι εννοείτε αυτοί δεν είπαν λέξη για το πως φτάσαμε στη χρεοκοπία;
Του Τσίπρα, του φταίει το τσίρκο που επέλεξε.— ΕvAngel 🇬🇷🇪🇺 (@57lista) November 25, 2025
Όχι ότι επέλεξε και χρησιμοποίησε το τσίρκο για να ανελιχθεί την εξουσία.#παραμΙΘΑΚΗ
