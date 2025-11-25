Πώς σχολιάζουν την «Ιθάκη» στα social media - «Ο Τσίπρας μας έσωσε από αυτούς που ο ίδιος έφερε για να μας σώσουν»

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Αλέξης Τσίπρας Βιβλίο Τσίπρα Ιθάκη Social Media

Το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ποικίλα σχόλια και να προκαλέσει… φουρτούνες στα timelines

4 ΣΧΟΛΙΑ
Η «Ιθάκη», το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα έχει πάρει φωτιά στα social media, με χρήστες να σχολιάζουν έντονα τον τρόπο που ο πρώην πρωθυπουργός ξαναγράφει τα γεγονότα της περιόδου 2015 (και όχι μόνο!).

Άλλοι μιλούν για «αυτογκόλ» και κάνουν λόγο για ένα «θίασο», ενώ πολλά είναι και τα αιχμηρά σχόλια για το πώς «ο Αλέξης μας έσωσε από αυτούς που ο ίδιος έφερε για να μας σώσουν».

Άλλοι, πάλι,  μιλούν για έναν «έντιμο πολιτικό» και τον χαρακτηρίζουν «τολμηρό» που έγραψε ένα τέτοιο βιβλίο.

Σε κάθε περίπτωση, η «Ιθάκη» έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ποικίλα σχόλια και να προκαλέσει… φουρτούνες στα timelines.

