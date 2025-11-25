Χρυσοχοΐδης: 5.000 «panic button» τον χρόνο - 19.500 δικογραφίες για ενδοοικογενειακή βία στο δεκάμηνο

Όπως είπε, περίπου μία στις τρεις γυναίκες που απευθύνονται στην αστυνομία για καταγγελία βίας εγκαθιστά στο κινητό της το panic button