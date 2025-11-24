Πολάκης για το βιβλίο Τσίπρα: Εκοιλοπόνιε το «βουνό» και λέει πολλά ψέμματα

κάνει πολύ αιχμηρή αναφορά

στο πρόσωπο του Βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,

.



Ο πρώην συνεργάτης του Τσίπρα την εποχή διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει στην ανάρτησή του πως ο πρώην πρωθυπουργός «λέει πολλά ψέματα και ανακρίβειες», ενώ προαναγγέλλει εκτενέστερη απάντηση για τα λεγόμενα του βιβλίου.





Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Κλείσιμο

Επίσης ο Πολάκης γράφει πως «δεν παίρνω ούτε λήξη πίσω από την ουσία της ανάρτησης του Φλεβάρη του 2023 που (και καλά) ήταν η αιατία της προσωρινής μου απομάκρυνσης από τα ψηφοδέλτια»Εκοιλοπόνιε το «βουνο» και ….Λεει και ΨΕΜΜΑΤΑ ομως….πολλα ..και ανακριβειες…ΚΡΙΜΑ … Προφανως θα απαντησω !Κι εγω λεω ΜΟΝΟ αληθειες !Υγ .(Για αρχη )Προφανως και δεν παιρνω ουτε ΛΕΞΗ πισω απο την ουσια της ανάρτησης του Φλεβαρη του 23 που (και καλα) ηταν η αιτια της προσωρινής μου απομακρυνσης απο τα ψηφοδελτια (φωτο 3-4)Το ποσο δικιο ειχα φανηκε και την περιοδο 19-23 αλλα και μετα και μεχρι σημερα… Απο τους δημοσιογραφους, μεχρι τους δικαστες, μεχρι τον Πιτσιλη και τους τραπεζιτες!!Τετοιο προγραμμα επρεπε να εκπεμψει ο ΣΥΡΙΖΑ για να εμπνευσει!