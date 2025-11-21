Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Η Ελλάδα ως σταθερός παράγοντας και γέφυρα με την Ασία

Ο Πρωθυπουργός ανέλυσε την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τη στάση της Ευρώπης απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία και τις σχέσεις με τις ΗΠΑ