Κηδεία Αλέκου Φλαμπουράρη: Η επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνου
Η πολιτική κηδεία του πρώην υπουργού θα γίνει αύριο στις 14:30 στο Πάρκο Ελευθερίας
Την επιθυμία της για την αντί στεφάνου ενίσχυση του «Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ΚΕΑ/ΑΜΕΑ» εξέφρασε η οικογένεια του Αλέκου Φλαμπουράρη.
Η κηδεία του πρώην υπουργού, που πέθανε χθες σε ηλικία 87 ετών, θα είναι πολιτική και θα γίνει αύριο Πέμπτη (20.11.2025) στις 14:30 στο Πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ.
«Αντί στεφάνου μπορείτε να καταθέσετε χρήματα για την ενίσχυση του
KENTPOΥ EΠAΓΓEΛMATIKHΣ AΠOKATAΣTAΣHΣ ATOMΩN ME EIΔIKEΣ ANAΓKEΣ Κ.Ε.Α/ Α.Μ.Ε.Α
στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς
1. Alpha Bank
GR3101402350235002002004806
2. EΘNIKH TPAΠEZA
GR8801101130000011329600446
Η οικογένεια», αναφέρει η ανάρτηση που δημοσιοποιήθηκε στη σελίδα του Αλέκου Φλαμπουράρη.
