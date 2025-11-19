Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη
Ενός λεπτού σιγή στη Βουλή στη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη
Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ανακοινώσει την αναβολή της αυριανής συνεδρίασης της ΚΟ, όπως και όλων των εσωκομματικών διαδικασιών
Με την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, η Βουλή τίμησε τη μνήμη του Αλέκου Φλαμπουράρη τηρώντας ενός λεπτού σιγή.
«Να δηλώσω τη θλίψη μας για την απώλεια του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Φλαμπουράρη. Όσοι συνυπήρξαμε μαζί του στα έδρανα, θα θυμόμαστε την πραότητα του χαρακτήρα του και την ευγένειά του. Τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας και στην οικογένεια του και στο κόμμα του», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς.
Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο Αλέκος Φλαμπουράρης μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΙΑΣΩ χωρίς σημεία ζωής.
Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού. Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης (CPR) σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα. Παρά τις επανειλημμένες και συντονισμένες ιατρικές προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η αναστροφή της κατάστασης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 14:32.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ανακοινώσει την αναβολή της αυριανής συνεδρίασης της ΚΟ, όπως και όλων των εσωκομματικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων του κόμματος μέχρι την Πέμπτη, ημέρα της κηδείας.
Ο «Νέστορας» του ΣΥΡΙΖΑ, που υπήρξε και από τα πρόσωπα που επέδρασαν καταλυτικά στην πολιτική πορεία του Αλέξη Τσίπρα, είχε αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική δράση από το καλοκαίρι λόγω προβλήματος υγείας. Ο ίδιος επέλεξε να δώσει σιωπηρά τη μάχη, ωστόσο παρέμενε σε επαφή με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αν και εκτός πρώτης γραμμής.
Για την πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπήρξε σημείο αναφοράς λόγω της διαχρονικής δράσης του στις γραμμές της Αριστεράς, ενώ υπήρξε ένα από τα πρόσωπα που επέδρασαν καταλυτικά στην πολιτική πορεία του Αλέξη Τσίπρα, έχοντας σχεδόν αφοσιωθεί στο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Επισήμως, μία από τις τελευταίες θέσεις ευθύνης που ανέλαβε ήταν η ανασυγκρότηση του Ινστιτούτου «Ν.Πουλαντζάς», το ρόλο του οποίου θεωρούσε σημαντικό για τα πολιτικά συμφραζόμενα του 21ου αιώνα.
«Να δηλώσω τη θλίψη μας για την απώλεια του πρώην υπουργού και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέκου Φλαμπουράρη. Όσοι συνυπήρξαμε μαζί του στα έδρανα, θα θυμόμαστε την πραότητα του χαρακτήρα του και την ευγένειά του. Τα ειλικρινή συλλυπητήρια μας και στην οικογένεια του και στο κόμμα του», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς.
Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, ο Αλέκος Φλαμπουράρης μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΙΑΣΩ χωρίς σημεία ζωής.
Κατά την άμεση κλινική εκτίμηση από το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε απουσία αναπνοής και σφυγμού. Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καρδιοαναπνευστικής ανάνηψης (CPR) σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα. Παρά τις επανειλημμένες και συντονισμένες ιατρικές προσπάθειες, δεν κατέστη δυνατή η αναστροφή της κατάστασης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 14:32.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ανακοινώσει την αναβολή της αυριανής συνεδρίασης της ΚΟ, όπως και όλων των εσωκομματικών διαδικασιών και συνεδριάσεων των οργάνων του κόμματος μέχρι την Πέμπτη, ημέρα της κηδείας.
Ο «Νέστορας» του ΣΥΡΙΖΑ, που υπήρξε και από τα πρόσωπα που επέδρασαν καταλυτικά στην πολιτική πορεία του Αλέξη Τσίπρα, είχε αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική δράση από το καλοκαίρι λόγω προβλήματος υγείας. Ο ίδιος επέλεξε να δώσει σιωπηρά τη μάχη, ωστόσο παρέμενε σε επαφή με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αν και εκτός πρώτης γραμμής.
Για την πλειοψηφία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπήρξε σημείο αναφοράς λόγω της διαχρονικής δράσης του στις γραμμές της Αριστεράς, ενώ υπήρξε ένα από τα πρόσωπα που επέδρασαν καταλυτικά στην πολιτική πορεία του Αλέξη Τσίπρα, έχοντας σχεδόν αφοσιωθεί στο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Επισήμως, μία από τις τελευταίες θέσεις ευθύνης που ανέλαβε ήταν η ανασυγκρότηση του Ινστιτούτου «Ν.Πουλαντζάς», το ρόλο του οποίου θεωρούσε σημαντικό για τα πολιτικά συμφραζόμενα του 21ου αιώνα.
Ειδήσεις σήμερα
Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος είχε τραυματίσει με κοπίδι τρία άτομα έναν μήνα πριν τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου - Γνώριζε πολεμικές τέχνες
27χρονη Ελληνοκαναδή σκότωσε τους γιους της για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο σύζυγό της που πέθανε από καρκίνο
Μέσα σε προαύλιο σχολείου βιάστηκε η 12χρονη στην Πάτρα - Αναμένεται δίωξη στον 16χρονο
Νέος Κόσμος: Ο 29χρονος είχε τραυματίσει με κοπίδι τρία άτομα έναν μήνα πριν τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου - Γνώριζε πολεμικές τέχνες
27χρονη Ελληνοκαναδή σκότωσε τους γιους της για «να ενωθούν όλοι στον Παράδεισο» με τον 72χρονο σύζυγό της που πέθανε από καρκίνο
Μέσα σε προαύλιο σχολείου βιάστηκε η 12χρονη στην Πάτρα - Αναμένεται δίωξη στον 16χρονο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα