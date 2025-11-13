Δένδιας: Η Ελλάδα δίνει τεθωρακισμένα στον Λίβανο - Ανάγκη προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών της Μέσης Ανατολής

Ο Μισέλ Μενάσα αναφέρθηκε στη συμφωνία για την ΑΟΖ Λιβάνου – Κύπρου, λέγοντας ότι «βασίζεται πάνω στη φιλία που υπάρχει ανάμεσα στον Λίβανο και την Ελλάδα»