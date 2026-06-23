Ανακαλύψτε γιατί το leasing αυτοκινήτου δεν είναι πια «εταιρική υπόθεση» και πώς μπορεί να σας γλιτώσει χρήματα, άγχος και χρόνο.
Στα χέρια της ΕΛΑΣ 26χρονος που είχε γίνει ο φόβος των καταστηματαρχών στη Νέα Ιωνία, εξιχνιάστηκαν 10 διαρρήξεις
Στα χέρια της ΕΛΑΣ 26χρονος που είχε γίνει ο φόβος των καταστηματαρχών στη Νέα Ιωνία, εξιχνιάστηκαν 10 διαρρήξεις
Έσπαγε τις τζαμαρίες των καταστημάτων με μεταλλικό καπάκι φρεατίου
Στην εξιχνίαση δέκα περιπτώσεων κλοπών και διαρρήξεων σε καταστήματα της Νέας Ιωνία και στην σύλληψη ενός 26χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι αστυνομικοί.
Ο 26χρονος τους τελευταίους μήνες είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των καταστηματαρχών στην περιοχή. Ο δράστης επέλεγε κυρίως νυχτερινές και τις πρώτες πρωινές ώρες για να χτυπήσει τους στόχους του. Αφού εντόπιζε τα καταστήματα που θα παραβίαζε, έσπαγςε τις κλειδαριές και τις τζαμαρίες. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος που χρησιμοποιούσε για να αποκτήσει πρόσβαση στα καταστήματα, καθώς, έσπαγε τις τζαμαρίες με μεταλλικό καπάκι φρεατίου και στη συνέχεια αφαιρούσε χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα αξίας
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δέκα περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων σε επιχειρήσεις της Νέας Ιωνίας, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο 26χρονος εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες της 20ής Ιουνίου 2026, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση και πολύμηνη έρευνα για την εξιχνίαση των περιστατικών που είχαν αναστατώσει επαγγελματίες της περιοχής.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του 26χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, τόσο τετελεσμένες όσο και σε απόπειρα, καθώς και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατ’ εξακολούθηση και παραβίαση περιορισμών διαμονής.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.
Ο 26χρονος τους τελευταίους μήνες είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των καταστηματαρχών στην περιοχή. Ο δράστης επέλεγε κυρίως νυχτερινές και τις πρώτες πρωινές ώρες για να χτυπήσει τους στόχους του. Αφού εντόπιζε τα καταστήματα που θα παραβίαζε, έσπαγςε τις κλειδαριές και τις τζαμαρίες. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο τρόπος που χρησιμοποιούσε για να αποκτήσει πρόσβαση στα καταστήματα, καθώς, έσπαγε τις τζαμαρίες με μεταλλικό καπάκι φρεατίου και στη συνέχεια αφαιρούσε χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα αξίας
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δέκα περιπτώσεις κλοπών και διαρρήξεων σε επιχειρήσεις της Νέας Ιωνίας, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο 26χρονος εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες της 20ής Ιουνίου 2026, έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση και πολύμηνη έρευνα για την εξιχνίαση των περιστατικών που είχαν αναστατώσει επαγγελματίες της περιοχής.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του 26χρονου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, τόσο τετελεσμένες όσο και σε απόπειρα, καθώς και για φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατ’ εξακολούθηση και παραβίαση περιορισμών διαμονής.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα