Ο Νετανιάχου επανέλαβε την ανάγκη απεξάρτησης από τις ΗΠΑ: Πρέπει να αποκτήσουμε πλήρη αυτονομία στην παραγωγή όπλων

«Ανεξάρτητο σύστημα οπλισμού» και στρατηγικός στόχος

Παρέμβαση Βανς και δεδομένα για την αμερικανική βοήθεια

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Την ανάγκη το Ισραήλ να αποκτήσει πλήρη αυτονομία στην παραγωγή οπλικών συστημάτων και να μειώσει την εξάρτησή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σε δηλώσεις του προς εφέδρους αξιωματικούς στη, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με το Ιράν και τους συμμάχους του.Μιλώντας σε συνάντηση με εφέδρους στο, οδήλωσε ότι τοπρέπει να αναπτύξει δική του ανεξάρτητη παραγωγική ικανότητα«Εκτιμώ βαθιά τη στήριξη που έχουμε λάβει - και που έχω εξασφαλίσει όλα αυτά τα χρόνια - από τους Αμερικανούς φίλους μας. Όμως σήμερα λέω: χρειαζόμαστε το δικό μας ανεξάρτητο σύστημα παραγωγής όπλων. Πρέπει να κατασκευάζουμε τα δικά μας οπλικά συστήματα», ανέφερε.πρόσθεσε ότι η χώρα βρίσκεται σε συνεχή αντιπαράθεση με το Ιράν και τους συμμάχους του, σημειώνοντας ότι η ισχύς του κράτους θα καθορίσει τη θέση του στο μέλλον.«Αντιμετωπίζουμε το Ιράν και τους πληρεξούσιούς του. Τους έχουμε πλήξει σκληρά. Δεν έχει τελειώσει ακόμη, αλλά εξαρτάται από τη δύναμή μας. Το πού θα βρισκόμαστε σε 30 χρόνια εξαρτάται από τη δύναμή μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησής του είναι η ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και η μείωση της εξάρτησης από ξένες προμήθειες.«Πρέπει να απελευθερωθούμε από την εξάρτηση, να συνεχίσουμε να χτίζουμε όλο και περισσότερη ισχύ, να ενσωματώνουμε περισσότερη τεχνολογία και να εκπαιδεύουμε περισσότερες γενιές διοικητών», ανέφερε.Ο ίδιος έχει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια ταχθεί υπέρ της σταδιακής μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ μέσα στην επόμενη δεκαετία, σε μια περίοδο όπου στη χώρα του εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανό περιορισμό της επιχειρησιακής του ευελιξίας λόγω των αμερικανικών διπλωματικών κινήσεων απέναντι στο Ιράν.Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ,, είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι περίπου τα δύο τρίτα των αμυντικών συστημάτων που προστατεύουν το Ισραήλ είναι αμερικανικής προέλευσης και χρηματοδότησης.Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι συνεχιζόμενες συνομιλίες για ένα νέο δεκαετές πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας στοχεύουν στη σταδιακή μετάβαση από το καθεστώς βοήθειας σε μια πιο αμοιβαία στρατηγική εταιρική σχέση.