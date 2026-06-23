Ο Νετανιάχου επανέλαβε την ανάγκη απεξάρτησης από τις ΗΠΑ: Πρέπει να αποκτήσουμε πλήρη αυτονομία στην παραγωγή όπλων
ΚΟΣΜΟΣ
Μπενιαμίν Νετανιάχου Ισραήλ ΗΠΑ Όπλα

Ο Νετανιάχου επανέλαβε την ανάγκη απεξάρτησης από τις ΗΠΑ: Πρέπει να αποκτήσουμε πλήρη αυτονομία στην παραγωγή όπλων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ζητά ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας εν μέσω εντάσεων με το Ιράν

Ο Νετανιάχου επανέλαβε την ανάγκη απεξάρτησης από τις ΗΠΑ: Πρέπει να αποκτήσουμε πλήρη αυτονομία στην παραγωγή όπλων
3 ΣΧΟΛΙΑ
Την ανάγκη το Ισραήλ να αποκτήσει πλήρη αυτονομία στην παραγωγή οπλικών συστημάτων και να μειώσει την εξάρτησή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε δηλώσεις του προς εφέδρους αξιωματικούς στη Δυτική Όχθη, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με το Ιράν και τους συμμάχους του.

Μιλώντας σε συνάντηση με εφέδρους στο Γκους Ετζιόν, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να αναπτύξει δική του ανεξάρτητη παραγωγική ικανότητα οπλισμού.

«Εκτιμώ βαθιά τη στήριξη που έχουμε λάβει - και που έχω εξασφαλίσει όλα αυτά τα χρόνια - από τους Αμερικανούς φίλους μας. Όμως σήμερα λέω: χρειαζόμαστε το δικό μας ανεξάρτητο σύστημα παραγωγής όπλων. Πρέπει να κατασκευάζουμε τα δικά μας οπλικά συστήματα», ανέφερε.



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η χώρα βρίσκεται σε συνεχή αντιπαράθεση με το Ιράν και τους συμμάχους του, σημειώνοντας ότι η ισχύς του κράτους θα καθορίσει τη θέση του στο μέλλον.

«Αντιμετωπίζουμε το Ιράν και τους πληρεξούσιούς του. Τους έχουμε πλήξει σκληρά. Δεν έχει τελειώσει ακόμη, αλλά εξαρτάται από τη δύναμή μας. Το πού θα βρισκόμαστε σε 30 χρόνια εξαρτάται από τη δύναμή μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ανεξάρτητο σύστημα οπλισμού» και στρατηγικός στόχος

Ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησής του είναι η ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και η μείωση της εξάρτησης από ξένες προμήθειες.

«Πρέπει να απελευθερωθούμε από την εξάρτηση, να συνεχίσουμε να χτίζουμε όλο και περισσότερη ισχύ, να ενσωματώνουμε περισσότερη τεχνολογία και να εκπαιδεύουμε περισσότερες γενιές διοικητών», ανέφερε.

Ο ίδιος έχει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια ταχθεί υπέρ της σταδιακής μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ μέσα στην επόμενη δεκαετία, σε μια περίοδο όπου στη χώρα του εντείνονται οι ανησυχίες για πιθανό περιορισμό της επιχειρησιακής του ευελιξίας λόγω των αμερικανικών διπλωματικών κινήσεων απέναντι στο Ιράν.

Παρέμβαση Βανς και δεδομένα για την αμερικανική βοήθεια

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, είχε δηλώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι περίπου τα δύο τρίτα των αμυντικών συστημάτων που προστατεύουν το Ισραήλ είναι αμερικανικής προέλευσης και χρηματοδότησης.

Κλείσιμο
Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι συνεχιζόμενες συνομιλίες για ένα νέο δεκαετές πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας στοχεύουν στη σταδιακή μετάβαση από το καθεστώς βοήθειας σε μια πιο αμοιβαία στρατηγική εταιρική σχέση.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης