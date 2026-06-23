Ανελκυστήρες: Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής, τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν
ΕΛΛΑΔΑ
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Ανελκυστήρες: Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής, τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν

Η προθεσμία λήγει οριστικά στις 30 Ιουνίου και δεν μπορεί να δοθεί νέα παράταση

Ανελκυστήρες: Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής, τα πρόστιμα για όσους δεν συμμορφωθούν
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την απογραφή των ανελκυστήρων στο Μητρώο Απογραφής, καθώς η προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου, έπειτα από την επτάμηνη παράταση που είχε δοθεί. 

Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες, ανεξάρτητα από το αν διαθέτουν ήδη πιστοποίηση ή έχουν ελεγχθεί στο παρελθόν. Στόχος είναι η καταγραφή τους στο σχετικό μητρώο, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα του συνόλου των ανελκυστήρων που λειτουργούν στη χώρα.

Όσοι δεν συμμορφωθούν με την υποχρέωση απογραφής κινδυνεύουν με σημαντικά πρόστιμα. Ειδικότερα, προβλέπεται πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής ή μικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσβάσιμα στο ευρύ κοινό, όπως νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες και άλλοι αντίστοιχοι χώροι.

Σημειώνεται ότι η παρούσα διαδικασία αφορά αποκλειστικά την απογραφή των ανελκυστήρων και όχι τυχόν εργασίες εκσυγχρονισμού ή αναβάθμισης. Ωστόσο, η καταγραφή αποτελεί το πρώτο βήμα για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της κατάστασής τους, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των χρηστών.

Η διαδικασία πραγματοποιείται δωρεάν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Ανάπτυξης και ολοκληρώνεται με τη χρήση κωδικών Taxisnet. Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες μπορούν να απευθύνονται στους συντηρητές ή στους εγκαταστάτες τους, προκειμένου να ολοκληρώσουν εγκαίρως την καταχώριση.
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