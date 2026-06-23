Θοδωρής Αθερίδης: Κάνω συνέχεια πρόταση στην κόρη μου να συνεργαστούμε και δεν θέλει, με εμένα είναι δύσκολη μόνο
Θοδωρής Αθερίδης: Κάνω συνέχεια πρόταση στην κόρη μου να συνεργαστούμε και δεν θέλει, με εμένα είναι δύσκολη μόνο
Και με τη μαμά της και με εμένα κάνει ό,τι γουστάρει αλλά έτσι τη μάθαμε, δεν φταίει αυτή, συμπλήρωσε ο ηθοποιός για τη Φωτεινή Αθερίδου
«Δύσκολη» είναι με τον Θοδωρή Αθερίδη η κόρη του, Φωτεινή Αθερίδου, καθώς ο ίδιος της προτείνει συνεχώς να συνεργαστούν, αλλά εκείνη αρνείται.
Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη 23 Ιουνίου αναφέρθηκε αρχικά στην παράσταση «Μπα-Μπαμπά» που είχε γράψει η Φωτεινή Αθερίδου, όπου πρωταγωνίστησε πριν από δύο σχεδόν δύο χρόνια, εξηγώντας πως η συνεργασία τους ήταν πολύ όμορφη, αλλά και έντονη: «Ήταν πάρα πολύ καλό μου έκανε εμένα, γιατί υπηρέτησα κάτι της κόρης μου, γιατί μου το χρώσταγε, επειδή μία φορά έπαιξε σε δικό μου έργο και ήθελε να μου το γυρίσει πίσω για να μην έχω να λέω. Δεν με άφησε να πάρω καμία πρωτοβουλία, έκανε ό,τι ήθελε. Κάθε φορά που έπαιρνα μία πρωτοβουλία τα άκουγα, αλλά περάσαμε πάρα πολύ ωραία με τα παιδιά εκεί όλα, ήταν υπέροχα», είπε.
Στη συνέχεια, ο Θοδωρής Αθερίδης ρωτήθηκε εάν θα συναντηθούν ξανά επί σκηνής με την κόρη του, με τον ίδιο να απαντά πως δεν είναι στο χέρι του, καθώς ενώ το επιθυμεί, εκείνη συνεχώς αρνείται: «Μόνο από εκείνη εξαρτάται αν θα μας δείτε ξανά μαζί, όχι από εμένα. Αν θέλει εκείνη, θα είμαι. Εγώ της κάνω πρόταση στα πάντα που κάνω και μου λέει "ευχαριστώ, όχι". Με εμένα είναι δύσκολη, με τους συναδέλφους της είναι μια χαρά, γίνεται χαλί να την πατήσεις, αλλά βρίσκει και τα κάνει. Και με τη μαμά της και με εμένα κάνει ό,τι γουστάρει. Έτσι τη μάθαμε, δεν φταίει αυτή», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στα δύο εγγόνια που του έχει χαρίσει η Φωτεινή Αθερίδου, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως έδωσαν νόημα στη ζωή του: «Με τα δύο μου τα εγγόνια απόκτησε ξανά νόημα η ζωή μου. Μου αρέσει να με λένε παππού, γιατί με το που απέκτησα αυτή την ιδιότητα έγινε ξανά σε κάτι μικρός, γιατί έγινα στα 54 μου παππούς που ήμουν μικρός και μπορούσα να πω "είμαι μικρός για παππούς", γιατί σε όλα τα άλλα ήμουν μεγάλος», είπε.
Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη 23 Ιουνίου αναφέρθηκε αρχικά στην παράσταση «Μπα-Μπαμπά» που είχε γράψει η Φωτεινή Αθερίδου, όπου πρωταγωνίστησε πριν από δύο σχεδόν δύο χρόνια, εξηγώντας πως η συνεργασία τους ήταν πολύ όμορφη, αλλά και έντονη: «Ήταν πάρα πολύ καλό μου έκανε εμένα, γιατί υπηρέτησα κάτι της κόρης μου, γιατί μου το χρώσταγε, επειδή μία φορά έπαιξε σε δικό μου έργο και ήθελε να μου το γυρίσει πίσω για να μην έχω να λέω. Δεν με άφησε να πάρω καμία πρωτοβουλία, έκανε ό,τι ήθελε. Κάθε φορά που έπαιρνα μία πρωτοβουλία τα άκουγα, αλλά περάσαμε πάρα πολύ ωραία με τα παιδιά εκεί όλα, ήταν υπέροχα», είπε.
Στη συνέχεια, ο Θοδωρής Αθερίδης ρωτήθηκε εάν θα συναντηθούν ξανά επί σκηνής με την κόρη του, με τον ίδιο να απαντά πως δεν είναι στο χέρι του, καθώς ενώ το επιθυμεί, εκείνη συνεχώς αρνείται: «Μόνο από εκείνη εξαρτάται αν θα μας δείτε ξανά μαζί, όχι από εμένα. Αν θέλει εκείνη, θα είμαι. Εγώ της κάνω πρόταση στα πάντα που κάνω και μου λέει "ευχαριστώ, όχι". Με εμένα είναι δύσκολη, με τους συναδέλφους της είναι μια χαρά, γίνεται χαλί να την πατήσεις, αλλά βρίσκει και τα κάνει. Και με τη μαμά της και με εμένα κάνει ό,τι γουστάρει. Έτσι τη μάθαμε, δεν φταίει αυτή», δήλωσε.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στα δύο εγγόνια που του έχει χαρίσει η Φωτεινή Αθερίδου, ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως έδωσαν νόημα στη ζωή του: «Με τα δύο μου τα εγγόνια απόκτησε ξανά νόημα η ζωή μου. Μου αρέσει να με λένε παππού, γιατί με το που απέκτησα αυτή την ιδιότητα έγινε ξανά σε κάτι μικρός, γιατί έγινα στα 54 μου παππούς που ήμουν μικρός και μπορούσα να πω "είμαι μικρός για παππούς", γιατί σε όλα τα άλλα ήμουν μεγάλος», είπε.
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