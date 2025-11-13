Ανάβει τα αίματα το βιβλίο του Τσίπρα: Ασφαλιστικά μέτρα του εκδοτικού οίκου στο Documento και αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ
Ανάβει τα αίματα το βιβλίο του Τσίπρα: Ασφαλιστικά μέτρα του εκδοτικού οίκου στο Documento και αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ
Για «υποκλοπή» κάνουν λόγο οι εκδόσεις Gutenberg - Τι απαντά η εφημερίδα - «Το rebranding πέτυχε. Αυτή τη φορά δεν με στέλνει στα δικαστήρια ο Μητσοτάκης αλλά ο Τσίπρας», έγραψε ο Κώστας Βαξεβάνης
Από το… διαδίκτυο πληροφορήθηκαν, κατά πληροφορίες, τις διαρροές σελίδων της «Ιθάκης», του νέου βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα οι επιτελείς του εκδοτικού οίκου Gutenberg, σε μια εξέλιξη που αιφνιδίασε άπαντες τους εμπλεκόμενους στο εκδοτικό εγχείρημα, δημιουργώντας νέα δεδομένα για την κυκλοφορία του, αλλά και για τα περισσότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, κάτοχοι και γνώστες του περιεχομένου του βιβλίου ήταν αποκλειστικά και μόνο οι επιτελείς του εκδοτικού οίκου και ο συγγραφέας του, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, όποτε και η διαρροή περιεχομένου καθίστατο πρακτικά αδύνατη, αλλά… αληθινή, όπως διαφάνηκε.
Για τον λόγο αυτό, οι επιτελείς του συγκεκριμένου εκδοτικού οίκου εκτιμούν πως πρόκειται για «υποκλοπή», με το βιβλίο Τσίπρα να αποκτά ακόμη περισσότερα χαρακτηριστικά πολιτικού θρίλερ, το σημερινό επεισόδιο του οποίου εξελίσσεται σήμερα στα… δικαστήρια.
Συγκεκριμένα, ο εκδοτικός οίκος που επιμελείται την έκδοση του βιβλίου του κ. Τσίπρα προσέφυγε σε ένδικα μέσα για να αποτρέψει, σύμφωνα με πληροφορίες, τυχόν νέες διαρροές ενόψει της κυκλοφορίας των κυριακάτικων εφημερίδων, την στιγμή που πρόκειται για αδημοσίευτο κείμενο, το οποίο δεν μπορεί -λόγω της επικείμενης κυκλοφορίας- του να βρεθεί στην κατοχή τρίτων προσώπων, όπως υποστηρίζεται.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου:
Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσει το αυτονόητο προς όλους: Η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα.
Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές.
Σε αυτό το πλαίσιο ο εκδοτικός μας οίκος ενημερώνει πως για πρώτη φορά, στη πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.
Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Το πρωί της Πέμπτης ο εκδότης του Documento, Κώστας Βαξεβάνης με μία ανάρτησή του σχολιάζει σκωπτικά τις εξελίξεις στην υπόθεση γράφοντας «Το rebranding πέτυχε. Αυτή τη φορά δεν με στέλνει στα δικαστήρια ο Μητσοτάκης αλλά ο Τσίπρας.»
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, κάτοχοι και γνώστες του περιεχομένου του βιβλίου ήταν αποκλειστικά και μόνο οι επιτελείς του εκδοτικού οίκου και ο συγγραφέας του, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας, όποτε και η διαρροή περιεχομένου καθίστατο πρακτικά αδύνατη, αλλά… αληθινή, όπως διαφάνηκε.
Για τον λόγο αυτό, οι επιτελείς του συγκεκριμένου εκδοτικού οίκου εκτιμούν πως πρόκειται για «υποκλοπή», με το βιβλίο Τσίπρα να αποκτά ακόμη περισσότερα χαρακτηριστικά πολιτικού θρίλερ, το σημερινό επεισόδιο του οποίου εξελίσσεται σήμερα στα… δικαστήρια.
Συγκεκριμένα, ο εκδοτικός οίκος που επιμελείται την έκδοση του βιβλίου του κ. Τσίπρα προσέφυγε σε ένδικα μέσα για να αποτρέψει, σύμφωνα με πληροφορίες, τυχόν νέες διαρροές ενόψει της κυκλοφορίας των κυριακάτικων εφημερίδων, την στιγμή που πρόκειται για αδημοσίευτο κείμενο, το οποίο δεν μπορεί -λόγω της επικείμενης κυκλοφορίας- του να βρεθεί στην κατοχή τρίτων προσώπων, όπως υποστηρίζεται.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου:
Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσει το αυτονόητο προς όλους: Η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα.
Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές.
Σε αυτό το πλαίσιο ο εκδοτικός μας οίκος ενημερώνει πως για πρώτη φορά, στη πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.
Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Το Documento
Το πρωί της Πέμπτης ο εκδότης του Documento, Κώστας Βαξεβάνης με μία ανάρτησή του σχολιάζει σκωπτικά τις εξελίξεις στην υπόθεση γράφοντας «Το rebranding πέτυχε. Αυτή τη φορά δεν με στέλνει στα δικαστήρια ο Μητσοτάκης αλλά ο Τσίπρας.»
Από πλευράς της η εφημερίδα Documento ανακοίνωσε χθες ότι κατατέθηκαν εις βάρος της ασφαλιστικά μέτρα, για δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου. Όπως υποστηρίζει το Μέσο, τα ασφαλιστικά μέτρα κατατέθηκαν «για να μην κρίνει το βιβλίο».
Μεταξύ άλλων, η εφημερίδα, αναφέρει «το είδαμε και αυτό. Ο εκδοτικός οίκος που εκδίδει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», οδηγεί αύριο το Documento ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που συνοψίζονται στο εξής αίτημα: να κατεβάσουμε δημοσίευμα που κάνει κριτική σε όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του παραθέτοντας μάλιστα το σχετικό απόσπασμα. Το δημοσίευμα αφορά όσα λέει ο Αλέξης Τσίπρας για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών και συγκεκριμένα την «αυτοκριτική» του, ότι στάθηκε επιθετικός απέναντι στους καναλάρχες» , ενώ σε άρθρο του, ο εκδότης Κώστας Βαξεβάνης καταλήγει: «Να σημειώσω για λόγους ιστορικούς, πως όταν ο Τσίπρας ζύγιζε το πολιτικό συμφέρον για να μη συγκρουστεί στην υπόθεση της Novartis, κάποιοι δημοσιογράφοι και εισαγγελείς έπαιζαν το κεφάλι τους. Και αυτό το γνώριζε πολύ καλά ο ίδιος. Επιπλέον, σε αντίθεση με τον πρώην πρωθυπουργό που έπαιζε εκ του ασφαλούς και για πάρτη του, αυτοί δεν είχαν ασυλίες. Στο βιβλίο του πάντως (πάλι καλά) μας συμπονά όσους κάναμε το καθήκον μας. Άλλο Ιθάκη και άλλο παραμ-Ιθάκι»
Στην κατεύθυνση αυτή, ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολακης σχολίασε στα κοινωνικά δίκτυα πως «αν ισχύουν αυτά που γράφει ο Βαξεβάνης, τότε , ουαί.... Περιμένω το βιβλίο γιατί ακούω διάφορα …. και βεβαια την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ μου και την ΑΛΗΘΕΙΑ θα την ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩ!!!».
Στον αντίποδα, «η δημοσίευση αποσπασμάτων από βιβλίο πριν την επίσημη έκδοσή του και χωρίς άδεια του συγγραφέα ή του εκδότη συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων» σημειώνει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα επικαλούμενη την εθνική αλλά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καταλήγοντας πως «κάθε δημοσιογραφική αναφορά σε μη εκδοθέν βιβλίο πρέπει να περιορίζεται σε πληροφορίες, όχι σε περιεχόμενο».
Μεταξύ άλλων, η εφημερίδα, αναφέρει «το είδαμε και αυτό. Ο εκδοτικός οίκος που εκδίδει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», οδηγεί αύριο το Documento ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, μετά από αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που συνοψίζονται στο εξής αίτημα: να κατεβάσουμε δημοσίευμα που κάνει κριτική σε όσα γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του παραθέτοντας μάλιστα το σχετικό απόσπασμα. Το δημοσίευμα αφορά όσα λέει ο Αλέξης Τσίπρας για το θέμα των τηλεοπτικών αδειών και συγκεκριμένα την «αυτοκριτική» του, ότι στάθηκε επιθετικός απέναντι στους καναλάρχες» , ενώ σε άρθρο του, ο εκδότης Κώστας Βαξεβάνης καταλήγει: «Να σημειώσω για λόγους ιστορικούς, πως όταν ο Τσίπρας ζύγιζε το πολιτικό συμφέρον για να μη συγκρουστεί στην υπόθεση της Novartis, κάποιοι δημοσιογράφοι και εισαγγελείς έπαιζαν το κεφάλι τους. Και αυτό το γνώριζε πολύ καλά ο ίδιος. Επιπλέον, σε αντίθεση με τον πρώην πρωθυπουργό που έπαιζε εκ του ασφαλούς και για πάρτη του, αυτοί δεν είχαν ασυλίες. Στο βιβλίο του πάντως (πάλι καλά) μας συμπονά όσους κάναμε το καθήκον μας. Άλλο Ιθάκη και άλλο παραμ-Ιθάκι»
Πολιτικές παρενέργειεςΕν τω μεταξύ, αναβρασμός επικρατεί μεταξύ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, τα οποία αρχικά επιχειρούσαν να αντιληφθούν αν οι διαρροές ήταν «αυθεντικές», προκειμένου να τοποθετηθούν πολιτικά στα νέα δεδομένα. Πολύ περισσότερο, όταν τα επίμαχα αποσπάσματα που δημοσιεύθηκαν αφορούν σε υποθέσεις με πολιτικό κόστος και ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο, όπως η υπόθεση της Novartis.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολακης σχολίασε στα κοινωνικά δίκτυα πως «αν ισχύουν αυτά που γράφει ο Βαξεβάνης, τότε , ουαί.... Περιμένω το βιβλίο γιατί ακούω διάφορα …. και βεβαια την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ μου και την ΑΛΗΘΕΙΑ θα την ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩ!!!».
Στον αντίποδα, «η δημοσίευση αποσπασμάτων από βιβλίο πριν την επίσημη έκδοσή του και χωρίς άδεια του συγγραφέα ή του εκδότη συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων» σημειώνει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα επικαλούμενη την εθνική αλλά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καταλήγοντας πως «κάθε δημοσιογραφική αναφορά σε μη εκδοθέν βιβλίο πρέπει να περιορίζεται σε πληροφορίες, όχι σε περιεχόμενο».
Ειδήσεις σήμερα:
Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς
Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς
Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα