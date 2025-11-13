Ανάβει τα αίματα το βιβλίο του Τσίπρα: Ασφαλιστικά μέτρα του εκδοτικού οίκου στο Documento και αναταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ

Για «υποκλοπή» κάνουν λόγο οι εκδόσεις Gutenberg - Τι απαντά η εφημερίδα - «Το rebranding πέτυχε. Αυτή τη φορά δεν με στέλνει στα δικαστήρια ο Μητσοτάκης αλλά ο Τσίπρας», έγραψε ο Κώστας Βαξεβάνης