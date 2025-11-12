Ανάρτηση της Ακρίτα για τον χαμό μεταξύ Gutenberg και Documento: Ο εκδότης του βιβλίου έχει δίκιο, κολοκύθια τα περί πολιτικού προσώπου
Η δημοσίευση αποσπασμάτων από βιβλίο πριν την επίσημη έκδοσή του και χωρίς άδεια του συγγραφέα ή του εκδότη συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σημειώνει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Στο πλευρό του εκδοτικού οίκου Gutenberg για τη διαμάχη του με την εφημερίδα Documento για τα αποσπάσματα του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, τάσσεται η βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα.
«Η δημοσίευση αποσπασμάτων από βιβλίο πριν την επίσημη έκδοσή του και χωρίς άδεια του συγγραφέα ή του εκδότη συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων» σημειώνει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επικαλούμενη την εθνική αλλά και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
«Κάθε δημοσιογραφική αναφορά σε μη εκδοθέν βιβλίο πρέπει να περιορίζεται σε πληροφορίες, όχι σε περιεχόμενο.
Στο ρεζουμε του έργου, εκδότης του βιβλίου έχει δίκιο κι ο εκδότης της εφημερίδας άδικο» αναφέρει χαρακτηριστικά η κα Ακρίτα τονίζοντας ότι οι ισχυρισμοί της εφημερίδας περί πολιτικού προσώπου «είναι... κολοκύθια». «Ο νόμος δεν εξαιρεί κανέναν» σημειώνει χαρακτηριστικά.
«-Για το αδημοσίευτο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ο εκδοτικός οίκος Gutenberg έστειλε εξώδικο στο Documento του Βαξεβάνη το οποίο δημοσιεύει αποσπάσματα. Επειδή κάτι ψιλοξέρουμε από βιβλία, να πούμε δυο πράγματα.
- Η δημοσίευση αποσπασμάτων από βιβλίο πριν την επίσημη έκδοσή του και χωρίς άδεια του συγγραφέα ή του εκδότη συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 που τροποποιήθηκε με το Νόμο 4996/2022 ο οποίος ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
- Το έργο προστατεύεται πλήρως ως αδημοσίευτο, και η μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή ή διάδοσή του μπορεί να επιφέρει αστικές και ποινικές κυρώσεις.
- Οι εξαιρέσεις που επιτρέπουν παράθεση μικρών αποσπασμάτων για λόγους ενημέρωσης ή κριτικής ισχύουν μόνο για ήδη δημοσιευμένα έργα.
- Συνεπώς, κάθε δημοσιογραφική αναφορά σε μη εκδοθέν βιβλίο πρέπει να περιορίζεται σε πληροφορίες, όχι σε περιεχόμενο.
Στο ρεζουμε του έργου, εκδότης του βιβλίου έχει δίκιο κι ο εκδότης της εφημερίδας άδικο. Κι αν ο δεύτερος δεν συμμορφωθεί με το κείμενο αποκατάστασης του εξώδικου και οι ενάγοντες προχωρήσουν σε αγωγή, θα πληρώσουν όποιο ποσόν ορίσει το δικαστήριο.
- Κι όλα αυτά περί πολιτικού προσώπου και τα ρέστα είναι κολοκύθια. Ο νόμος δεν εξαιρεί κανέναν».
