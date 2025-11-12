Ανέβηκαν οι τόνοι σε συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, κόντρα Κυρίζογλου – Δούκα για το ψήφισμα για τον εκλογικό νόμο

Την απογοήτευσή τους για την ένταση και τη διάσπαση στο εσωτερικό της Αυτοδιοίκησης εξέφρασαν αρκετά μέλη του Δ.Σ.Ο Α' αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, σημείωσε ότι παρά τη μαζική συμμετοχή των συνέδρων και τον πλούτο των θεμάτων, «χυθήκε η καρδάρα με το γάλα την τελευταία στιγμή», τονίζοντας ότι χάθηκε ένα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο ενότητας.Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι «δείξαμε μία εικόνα που δεν αρμόζει στην Αυτοδιοίκηση», ενώ προειδοποίησε ότι «καμία κυβέρνηση δεν θα μας πάρει στα σοβαρά με τέτοιες διαφωνίες».Ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Καφαντάρης, κάλεσε τα μέλη να προσεγγίσουν με ωριμότητα την έκτακτη γενική συνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου, όπου θα συζητηθεί και ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης, ο οποίος θα τεθεί σε διαβούλευση εντός του μήνα.Τη συζήτηση επιχείρησε να «κλείσει» ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο οποίος επεσήμανε ότι οι διαφορές μεταξύ των παρατάξεων είναι επιφανειακές: «Τόσα χρόνια βγάζατε όμοιες και ομόφωνες αποφάσεις. Έχετε κοινή στρατηγική – οι διαφορές σας είναι στις λεπτομέρειες», σημείωσε, διαχωρίζοντας ωστόσο τη θέση της δικής του παράταξης ως προς τη μορφή των κινητοποιήσεων.