Ανέβηκαν οι τόνοι σε συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, κόντρα Κυρίζογλου – Δούκα για το ψήφισμα για τον εκλογικό νόμο
Ανέβηκαν οι τόνοι σε συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, κόντρα Κυρίζογλου – Δούκα για το ψήφισμα για τον εκλογικό νόμο
Κλείνουν τα δημαρχεία στις 19 Δεκεμβρίου, μία ημέρα πριν από την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή
Σε φορτισμένο κλίμα συνεδρίασε την Τετάρτη το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), όπου μεταφέρθηκαν οι διαφωνίες και οι αιχμές που είχαν αναδειχθεί στο πρόσφατο τακτικό συνέδριο της Ένωσης.
Σύμφωνα με το airetos.gr, παρά τις αρχικές προθέσεις για ενωτικό κλίμα, η διαδικασία εξελίχθηκε σε έντονο διάλογο με εκατέρωθεν χαρακτηρισμούς και καταγγελίες, κυρίως μεταξύ του προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου, και του δημάρχου Αθηναίων και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Χάρη Δούκα.
Κλείνουν τα δημαρχεία στις 19 Δεκεμβρίου
Σύμφωνα με απόφαση του Συνεδρίου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ πρότεινε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων σε όλη τη χώρα στις 19 Δεκεμβρίου, μία ημέρα πριν από την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή, καθώς και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή.
Η πρόταση Κυρίζογλου περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις με τον πρόεδρο της Βουλής και εκπροσώπους των κομμάτων, στο πλαίσιο των διεκδικήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για οικονομική ενίσχυση και θεσμική αναβάθμιση.
Με την πρόταση συμφώνησε και ο επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα», Χάρης Δούκας.
Κόντρα Κυρίζογλου – Δούκα
Οι τόνοι στη συζήτηση ανέβηκαν, όταν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κατηγόρησε τον δήμαρχο Αθηναίων για «αναξιοπιστία», υποστηρίζοντας ότι ενώ υπήρξε συμφωνία για κοινό ψήφισμα στο Συνέδριο, ο κ. Δούκας επέλεξε τελικά να καταθέσει ξεχωριστή πρόταση.
«Συναντηθήκαμε και δώσαμε τα χέρια ότι θα πάμε σε κοινό ψήφισμα και ότι το θέμα του εκλογικού νόμου θα το θέσουμε στην έκτακτη γενική συνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου. Δεν κρατήσατε τον λόγο σας. Άγεστε και φέρεστε. Είστε παντελώς αναξιόπιστος», ανέφερε σε έντονο ύφος ο κ. Κυρίζογλου.
Ο δήμαρχος Αθηναίων αντέδρασε έντονα, απαντώντας ότι η απόφαση για ξεχωριστό ψήφισμα ελήφθη ομόφωνα από την παράταξή του, μετά από διαβούλευση.
«Παρουσίασα το ψήφισμα στην παράταξη και αποφασίσαμε ομόφωνα. Πρέπει να απολογηθώ γι’ αυτό; Είπα δημόσια, όχι στα μουλωχτά, ότι βάλατε πολλά μέσα στο ψήφισμα», ανέφερε ο κ. Δούκας, ζητώντας από τον πρόεδρο να ανακαλέσει τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, σύμφωνα με το airetos.gr.
Ο κ. Κυρίζογλου ανταπάντησε: «Δεν ανακαλώ τον χαρακτηρισμό. Μίλησα για αναξιοπιστία με βάση τη συμφωνία που είχε προηγηθεί».
Απογοήτευση για τη διάσταση
Σύμφωνα με το airetos.gr, παρά τις αρχικές προθέσεις για ενωτικό κλίμα, η διαδικασία εξελίχθηκε σε έντονο διάλογο με εκατέρωθεν χαρακτηρισμούς και καταγγελίες, κυρίως μεταξύ του προέδρου της ΚΕΔΕ, Λάζαρου Κυρίζογλου, και του δημάρχου Αθηναίων και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Χάρη Δούκα.
Κλείνουν τα δημαρχεία στις 19 Δεκεμβρίου
Σύμφωνα με απόφαση του Συνεδρίου, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ πρότεινε συμβολικό κλείσιμο των Δήμων σε όλη τη χώρα στις 19 Δεκεμβρίου, μία ημέρα πριν από την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή, καθώς και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή.
Η πρόταση Κυρίζογλου περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις με τον πρόεδρο της Βουλής και εκπροσώπους των κομμάτων, στο πλαίσιο των διεκδικήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για οικονομική ενίσχυση και θεσμική αναβάθμιση.
Με την πρόταση συμφώνησε και ο επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Τώρα», Χάρης Δούκας.
Κόντρα Κυρίζογλου – Δούκα
Οι τόνοι στη συζήτηση ανέβηκαν, όταν ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κατηγόρησε τον δήμαρχο Αθηναίων για «αναξιοπιστία», υποστηρίζοντας ότι ενώ υπήρξε συμφωνία για κοινό ψήφισμα στο Συνέδριο, ο κ. Δούκας επέλεξε τελικά να καταθέσει ξεχωριστή πρόταση.
«Συναντηθήκαμε και δώσαμε τα χέρια ότι θα πάμε σε κοινό ψήφισμα και ότι το θέμα του εκλογικού νόμου θα το θέσουμε στην έκτακτη γενική συνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου. Δεν κρατήσατε τον λόγο σας. Άγεστε και φέρεστε. Είστε παντελώς αναξιόπιστος», ανέφερε σε έντονο ύφος ο κ. Κυρίζογλου.
Ο δήμαρχος Αθηναίων αντέδρασε έντονα, απαντώντας ότι η απόφαση για ξεχωριστό ψήφισμα ελήφθη ομόφωνα από την παράταξή του, μετά από διαβούλευση.
«Παρουσίασα το ψήφισμα στην παράταξη και αποφασίσαμε ομόφωνα. Πρέπει να απολογηθώ γι’ αυτό; Είπα δημόσια, όχι στα μουλωχτά, ότι βάλατε πολλά μέσα στο ψήφισμα», ανέφερε ο κ. Δούκας, ζητώντας από τον πρόεδρο να ανακαλέσει τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, σύμφωνα με το airetos.gr.
Ο κ. Κυρίζογλου ανταπάντησε: «Δεν ανακαλώ τον χαρακτηρισμό. Μίλησα για αναξιοπιστία με βάση τη συμφωνία που είχε προηγηθεί».
Απογοήτευση για τη διάσταση
Την απογοήτευσή τους για την ένταση και τη διάσπαση στο εσωτερικό της Αυτοδιοίκησης εξέφρασαν αρκετά μέλη του Δ.Σ.
Ο Α' αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, σημείωσε ότι παρά τη μαζική συμμετοχή των συνέδρων και τον πλούτο των θεμάτων, «χυθήκε η καρδάρα με το γάλα την τελευταία στιγμή», τονίζοντας ότι χάθηκε ένα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο ενότητας.
Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι «δείξαμε μία εικόνα που δεν αρμόζει στην Αυτοδιοίκηση», ενώ προειδοποίησε ότι «καμία κυβέρνηση δεν θα μας πάρει στα σοβαρά με τέτοιες διαφωνίες».
Ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Καφαντάρης, κάλεσε τα μέλη να προσεγγίσουν με ωριμότητα την έκτακτη γενική συνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου, όπου θα συζητηθεί και ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης, ο οποίος θα τεθεί σε διαβούλευση εντός του μήνα.
Τη συζήτηση επιχείρησε να «κλείσει» ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο οποίος επεσήμανε ότι οι διαφορές μεταξύ των παρατάξεων είναι επιφανειακές: «Τόσα χρόνια βγάζατε όμοιες και ομόφωνες αποφάσεις. Έχετε κοινή στρατηγική – οι διαφορές σας είναι στις λεπτομέρειες», σημείωσε, διαχωρίζοντας ωστόσο τη θέση της δικής του παράταξης ως προς τη μορφή των κινητοποιήσεων.
Ειδήσεις σήμερα:
Θεσσαλονίκη: Κακοποιούσε το 6 μηνών βρέφος της, του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια αλλά με αναστολή
Εκδόσεις Gutenberg: Αναγκαστήκαμε να κινηθούμε νομικά για να σταματήσει η κυκλοφορία αποσπασμάτων της «Ιθάκης» του Τσίπρα
Πώς οργανώθηκε η σκοτεινή «ομάδα αυτοβελτίωσης» NXIVM που ήταν αίρεση με σκλάβες του σεξ - Τα χιλιάδες δολάρια, οι διάσημοι «πελάτες» και η δομή
Ο Α' αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, σημείωσε ότι παρά τη μαζική συμμετοχή των συνέδρων και τον πλούτο των θεμάτων, «χυθήκε η καρδάρα με το γάλα την τελευταία στιγμή», τονίζοντας ότι χάθηκε ένα σημαντικό πολιτικό κεφάλαιο ενότητας.
Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι «δείξαμε μία εικόνα που δεν αρμόζει στην Αυτοδιοίκηση», ενώ προειδοποίησε ότι «καμία κυβέρνηση δεν θα μας πάρει στα σοβαρά με τέτοιες διαφωνίες».
Ο γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Καφαντάρης, κάλεσε τα μέλη να προσεγγίσουν με ωριμότητα την έκτακτη γενική συνέλευση στις 17 Δεκεμβρίου, όπου θα συζητηθεί και ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης, ο οποίος θα τεθεί σε διαβούλευση εντός του μήνα.
Τη συζήτηση επιχείρησε να «κλείσει» ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο οποίος επεσήμανε ότι οι διαφορές μεταξύ των παρατάξεων είναι επιφανειακές: «Τόσα χρόνια βγάζατε όμοιες και ομόφωνες αποφάσεις. Έχετε κοινή στρατηγική – οι διαφορές σας είναι στις λεπτομέρειες», σημείωσε, διαχωρίζοντας ωστόσο τη θέση της δικής του παράταξης ως προς τη μορφή των κινητοποιήσεων.
Ειδήσεις σήμερα:
Θεσσαλονίκη: Κακοποιούσε το 6 μηνών βρέφος της, του προκάλεσε μόνιμη αναπηρία και καταδικάστηκε σε 3 χρόνια αλλά με αναστολή
Εκδόσεις Gutenberg: Αναγκαστήκαμε να κινηθούμε νομικά για να σταματήσει η κυκλοφορία αποσπασμάτων της «Ιθάκης» του Τσίπρα
Πώς οργανώθηκε η σκοτεινή «ομάδα αυτοβελτίωσης» NXIVM που ήταν αίρεση με σκλάβες του σεξ - Τα χιλιάδες δολάρια, οι διάσημοι «πελάτες» και η δομή
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα