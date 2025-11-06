Χριστοδουλίδης: Σύντομα θα έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις για τα ενεργειακά θέματα
Χριστοδουλίδης: Σύντομα θα έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις για τα ενεργειακά θέματα
Ο Κύπριος πρόεδρος έκανε λόγο για προχωρημένες συζητήσεις στο σύνολο των ενεργειακών θεμάτων τόσο με αμερικανικές εταιρείες όσο και με γειτονικά κράτη
Συγκεκριμένες ανακοινώσεις για τα ενεργειακά θέματα σύντομα, προανήγγειλε σήμερα ο Νίκος Χριστοδουλίδης.
Σε δηλώσεις του, ο Κύπριος πρόεδρος έκανε λόγο για προχωρημένες συζητήσεις στο σύνολο των ενεργειακών θεμάτων τόσο με αμερικανικές εταιρείες όσο και με γειτονικά κράτη.
Συγκεκριμένα, σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι στα ενεργειακά υπάρχει ένα εντονότερο ενδιαφέρον από πλευράς ΗΠΑ, με την υπογραφή σήμερα στην Ελλάδα συμφωνίας με την εμπλοκή αμερικανικών συμφερόντων και ερωτηθείς αν αυτό το εντονότερο αμερικανικό ενδιαφέρον θα μεταφερθεί και στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι σε επίπεδο διαβουλεύσεων με αμερικανικές εταιρείες και με γειτονικά κράτη, γίνονται αρκετά προχωρημένες συζητήσεις.
Οι συζητήσεις, σημείωσε, αφορούν στο σύνολο τα ενεργειακά θέματα και «σύντομα θα έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις».
Ειδήσεις σήμερα:
Απίστευτος καβγάς Χρήστου Γιαννούλη-Πέτρου Παππά: Είσαι σαλτιμπάγκος - Εσείς παρακαλάτε στα 4 τον Τσίπρα να σας πάρει στο κόμμα
Αναβρασμός στη Γαλλία για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ - Μετά το μπλόκο στη Shein, ζητά κυρώσεις από την ΕΕ
Τα μυστικά του Οικόπεδου 2 στο Ιόνιο - Η σημασία της συμφωνίας ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για φυσικό αέριο
Σε δηλώσεις του, ο Κύπριος πρόεδρος έκανε λόγο για προχωρημένες συζητήσεις στο σύνολο των ενεργειακών θεμάτων τόσο με αμερικανικές εταιρείες όσο και με γειτονικά κράτη.
Συγκεκριμένα, σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι στα ενεργειακά υπάρχει ένα εντονότερο ενδιαφέρον από πλευράς ΗΠΑ, με την υπογραφή σήμερα στην Ελλάδα συμφωνίας με την εμπλοκή αμερικανικών συμφερόντων και ερωτηθείς αν αυτό το εντονότερο αμερικανικό ενδιαφέρον θα μεταφερθεί και στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι σε επίπεδο διαβουλεύσεων με αμερικανικές εταιρείες και με γειτονικά κράτη, γίνονται αρκετά προχωρημένες συζητήσεις.
Οι συζητήσεις, σημείωσε, αφορούν στο σύνολο τα ενεργειακά θέματα και «σύντομα θα έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις».
Ειδήσεις σήμερα:
Απίστευτος καβγάς Χρήστου Γιαννούλη-Πέτρου Παππά: Είσαι σαλτιμπάγκος - Εσείς παρακαλάτε στα 4 τον Τσίπρα να σας πάρει στο κόμμα
Αναβρασμός στη Γαλλία για το σκάνδαλο με τις παιδικές κούκλες του σεξ - Μετά το μπλόκο στη Shein, ζητά κυρώσεις από την ΕΕ
Τα μυστικά του Οικόπεδου 2 στο Ιόνιο - Η σημασία της συμφωνίας ExxonMobil, Energean και Helleniq Energy για φυσικό αέριο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα