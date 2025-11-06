Χριστοδουλίδης: Σύντομα θα έχουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις για τα ενεργειακά θέματα

Ο Κύπριος πρόεδρος έκανε λόγο για προχωρημένες συζητήσεις στο σύνολο των ενεργειακών θεμάτων τόσο με αμερικανικές εταιρείες όσο και με γειτονικά κράτη